Где сейчас и чем занимается известный телеведущий Иван Ургант

Шоу «Вечерний Ургант» приостановлено

Еще в феврале 2022 года из эфира Первого канала пропало телешоу «Вечерний Ургант». Причиной стало изменение сетки телепередач.

В начале марта 2022 в прессе появилась информация, что ведущий программы Иван Ургант покинул страну и уехал в Израиль, но отец артиста, да и сам шоумен позже сообщили, что это просто запланированный отпуск, и скоро Ургант с семьей планирует вернуться.

По поводу передачи артист не расстраивался и писал своим поклонникам, что скоро она вернется на экраны, как и он сам.

Но в июне 2022 Иван Ургант не появился на главном выпускном вечере «Алые Паруса» в Питере, не снялся в «Елках-10», а на «Золотом граммофоне» вместо него выступал юморист Вадим Галыгин.

В активном поиске

Из-за отсутствия работы на телевидении ведущий начал заниматься музыкальной деятельностью под псевдонимом Гриши Урганта: публиковал каверы и клипы на своем YouTube-канале.