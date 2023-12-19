Где сейчас и чем занимается известный телеведущий Иван Ургант

Шоу «Вечерний Ургант» приостановлено
Еще в феврале 2022 года из эфира Первого канала пропало телешоу «Вечерний Ургант». Причиной стало изменение сетки телепередач.
В начале марта 2022 в прессе появилась информация, что ведущий программы Иван Ургант покинул страну и уехал в Израиль, но отец артиста, да и сам шоумен позже сообщили, что это просто запланированный отпуск, и скоро Ургант с семьей планирует вернуться.
По поводу передачи артист не расстраивался и писал своим поклонникам, что скоро она вернется на экраны, как и он сам.
Но в июне 2022 Иван Ургант не появился на главном выпускном вечере «Алые Паруса» в Питере, не снялся в «Елках-10», а на «Золотом граммофоне» вместо него выступал юморист Вадим Галыгин.
В активном поиске
Из-за отсутствия работы на телевидении ведущий начал заниматься музыкальной деятельностью под псевдонимом Гриши Урганта: публиковал каверы и клипы на своем YouTube-канале.
Концерт «Гриша Ургант». Фото: Global Look Press
В апреле 2023 года Урганта увидели на премьере фильма «Вызов». Журналистам он сказал, что обязательно вернется в эфир Первого канала.
Иван Ургант на премьере фильма «Вызов». Фото: Global Look Press
В июне телеведущий провел вебинар перед курсом блогера Аяза Шабутдинова «Как открыть бизнес с нуля». На него тут же посыпалась критика, но Иван заявил, что такая деятельность не противоречит закону нашей страны, и он не видит в этом ничего предосудительного.
В августе шоумен появился в качестве ведущего на рок-фестивале Family Rock Fest в Казахстане.
После почти двух лет после исчезновения из эфира российских телеканалов, телеведущий уже не надеется на возвращение шоу «Вечерний Ургант» и активно ищет работу.
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Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант на «Золотом граммофоне». Фото: Global Look Press
Ведущий корпоративов
Иван стал часто появляться в роли ведущего корпоративов и частных мероприятий, чаще за границей.
В ноябре Ургант провел творческую встречу совместно с Владимиром Познером в Дубае, где Иван заговорил о патриотизме и признался в любви к России. А ранее на интервью с тем же Познером Ургант рассказал, что для него значит быть россиянином. По словам телеведущего, это, прежде всего, любить ту страну, в которой ты родился, а также язык, на котором говоришь, историю и, конечно же, переживать за свою страну.
В данный момент Иван Ургант преимущественно находится в России, выезжая за рубеж лишь по работе.
Недавно ведущий, выступая на благотворительном мероприятии фонда «Друзья», где он состоит во главе попечительского совета, со сцены сообщил, что ему не хватает заработка, и он готов принять любое предложение. Ему надо кормить семью, которая, к слову, совсем не маленькая. У них супругой Натальей Кикнадзе четверо детей. Старшая дочь Эрика и сын Натальи от первого брака Нико, а также две общие дочки Нина и Валерия.
Иван Ургант со своей женой Натальей Кикнадзе. Фото: Global Look Press
Кстати, сейчас горячий сезон для ведущих, когда многие отставив в сторону дела семейные, торопятся заработать на год вперед. В прессе появилась информация, что Иван Ургант по-прежнему востребован, а стоимость его выступления стартует от 4 млн рублей, а по некоторым данным минимальная цена выступления звезды составляет 7 млн рублей.
Напомним, Иван Ургант - телеведущий, внук советской актрисы Нина Ургант, которая прославилась благодаря культовой ленте «Белорусский вокзал» и известна своей искренней привязанностью к России.