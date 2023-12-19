Взрослый, красивый, успешный: как сейчас живет приемный сын Татьяны Овсиенко

Самые преданные фанаты Татьяны Овсиенко утверждают: ее единственный сын, Игорь Дубовицкий, чем-то похож на певицу. Несмотря на то, что он – яркий брюнет, а она – нежная блондинка. И это - удивительно, потому что Игоря родила совсем другая женщина.
Встреча в детском доме
Татьяна Овсиенко и маленький Игорь. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
И сама Татьяна, и ее муж, продюсер Владимир Дубовицкий, страстно мечтали стать родителями. Но шли годы, а мечта все не сбывалась. В конце 90-х певица приехала на гастроли в Пензу. После концертов она посетила местный детский дом – привезла ребятишкам фрукты и гостинцы. Малыши бросились к красивой нарядной незнакомке – все, кроме одного.
«В уголочке сидит Игорешка наш, маленький такой — с перевернутой вверх ногами книжкой по алгебре. И вот он сидит такой, бледного цвета…», - вспоминала позднее артистка.
После операции не смогла расстаться
Татьяна Овсиенко рассказала о том, как усыновила Игоря. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
Двухлетний Игорь сразу запал ей в сердце. Она расспросила о нем руководство детдома. И узнала, что у мальчика – целый букет заболеваний, первым из которых необходимо было лечить порок сердца. В Пензе подобных операций не делали – нужно было везти малыша в Москву. Татьяна взяла на себя все заботы о мальчике, включая материальные расходы. А после операции уже не смогла с ним расстаться – Игорь стал для нее родным.
«Он сделал меня счастливой. Не я его, как многие говорят, а он меня. Он дал мне понять, что такое — быть мамой», - рассказывала Овсиенко в программе «Привет, Андрей!» много лет спустя.
Некоторое время Татьяна никому не говорила о том, что Игорь – усыновленный: опасалась сплетен, боялась, что внезапно в их жизни появится биологическая мать Игоря… Но, когда мальчик подрос, рассказала ему обо всем – понимала, что рано или поздно правда все равно всплывет. В их отношениях ничего не изменилось – Игорь считает Татьяну своей родной мамой, ведь она подарила ему столько тепла и нежности.
Встреча в студии
Игорь Дубовицкий. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
Став взрослым, Игорь переехал в США. Сейчас он живет в Майами, у него семья – жена и сын Александр. Несколько лет назад Игорь приезжал в Россию. Зрители программы «Привет, Андрей!» смогли увидеть трогательную встречу в студии мамы и взрослого сына и услышать их историю. Не всегда и не все в их жизни было гладко – как у любой другой семьи.
«Я всегда предпочитал не писать бейджик на себе: «Здравствуйте, я сын Татьяны Овсиенко». Я не хотел этого внимания, не хотел понта, поэтому не говорил, кто моя мама, кто папа. Я странно и очень часто некрасиво себя вел. Отношения с матерью были тяжелые, а с отцом тем более», - признался Игорь.
Не планирует видеться с биологической матерью
Игорь Дубовицкий со своей семьей. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
Но, повзрослев, он во многом изменился, многое понял, и теперь у них с Татьяной прекрасные отношения. В студии ток-шоу «Привет, Андрей!» оба рассказывали об этом с огромной нежностью. Игорь объяснил – даже узнав когда-то о том, что он приемный сын, он не перестал считать Татьяну и Владимира родными. Ведь с раннего детства он привык видеть их рядом с собой.
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Именно они ухаживали за ним, когда он болел, именно они помогали справляться со всеми трудностями, и других родителей он не знает и не хочет знать. Игорю известно, что его биологическая мать живет в Пензе – когда-то эта семья отдала мальчика с пороком сердца в детдом, не надеясь его вылечить. Встречаться с этими людьми Игорь не собирается.
Татьяна Овсиенко. Фото: Global Look Press
А самая интересная новость, которую зрители узнали из передачи «Привет, Андрей!», - в Пензе больше не осталось ни одного детского дома. Поступок Татьяны Овсиенко много лет назад настолько вдохновил местных жителей, что вскоре у каждого брошенного ребенка появилась семья, и бывший детдом переоборудовали под детский сад.