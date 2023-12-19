Взрослый, красивый, успешный: как сейчас живет приемный сын Татьяны Овсиенко

Двухлетний Игорь сразу запал ей в сердце. Она расспросила о нем руководство детдома. И узнала, что у мальчика – целый букет заболеваний, первым из которых необходимо было лечить порок сердца. В Пензе подобных операций не делали – нужно было везти малыша в Москву. Татьяна взяла на себя все заботы о мальчике, включая материальные расходы. А после операции уже не смогла с ним расстаться – Игорь стал для нее родным.

«Он сделал меня счастливой. Не я его, как многие говорят, а он меня. Он дал мне понять, что такое — быть мамой», - рассказывала Овсиенко в программе «Привет, Андрей!» много лет спустя.

Некоторое время Татьяна никому не говорила о том, что Игорь – усыновленный: опасалась сплетен, боялась, что внезапно в их жизни появится биологическая мать Игоря… Но, когда мальчик подрос, рассказала ему обо всем – понимала, что рано или поздно правда все равно всплывет. В их отношениях ничего не изменилось – Игорь считает Татьяну своей родной мамой, ведь она подарила ему столько тепла и нежности.

Встреча в студии