Все мужья Елены Яковлевой: в молодости актриса была покорительницей мужских сердец

В ГИТИСЕ за Еленой Яковлевой бегали многие студенты. Артистка обладала привлекательной внешностью, хрупкой фигурой и очень легким характером, за что сокурсники прозвали ее Яшкой.

Первое увлечение Яковлевой

Первым увлечением Елены Яковлевой стал Виктор Раков, который был очарован ей еще на вступительных экзаменах.

На испытание в вуз она пришла в простеньком и застиранном платьице словно из позапрошлого века. Но оно так подчеркивало фигуру, что парни глаз не могли оторвать от Яковлевой. А Раков потом не раз просил свою подругу примерить этот чарующий наряд.

Сокурсники Елены Яковлевой вспоминают ее как очень компанейскую и простую. Ее можно было увидеть на всех студенческих вечеринках, где она с упоением рассказывала интересные истории и пела песни во все горло вместе с парнями. Не удивительно, что у Вити Ракова появился конкурент.