Все мужья Елены Яковлевой: в молодости актриса была покорительницей мужских сердец

В ГИТИСЕ за Еленой Яковлевой бегали многие студенты. Артистка обладала привлекательной внешностью, хрупкой фигурой и очень легким характером, за что сокурсники прозвали ее Яшкой.
Первое увлечение Яковлевой
Первым увлечением Елены Яковлевой стал Виктор Раков, который был очарован ей еще на вступительных экзаменах.
На испытание в вуз она пришла в простеньком и застиранном платьице словно из позапрошлого века. Но оно так подчеркивало фигуру, что парни глаз не могли оторвать от Яковлевой. А Раков потом не раз просил свою подругу примерить этот чарующий наряд.
Сокурсники Елены Яковлевой вспоминают ее как очень компанейскую и простую. Ее можно было увидеть на всех студенческих вечеринках, где она с упоением рассказывала интересные истории и пела песни во все горло вместе с парнями. Не удивительно, что у Вити Ракова появился конкурент.
Виктор Раков. Фото: Global Look Press
Параллельный роман с Мурашевым
Однокурсник Виктора Ракова Владимир Мурашев знал, что его приятель встречается с Еленой Яковлевой, но не смог удержаться – тоже стал ухаживать за очаровательной блондинкой.
И Елена Яковлева сдалась, но… не до конца. Она стала параллельно встречаться и тем воздыхателем, и с другим, пытаясь выбрать лучшего жениха.
Однако на втором курсе ГИТИСа Раков все-таки прознал про то, что его любимая встречается с другим и в отместку тоже закрутил роман с красавицей-студенткой Ольгой Илюхиной.
Елена Яковлева приняла решение расстаться и с Владимиром Мурашевым тоже. И неожиданно для многих стала встречаться со студентом младших курсов Сергеем Юлиным.
Сергей Юлин. Фото: Надежда Панова / КП
Первый муж
Сергей Юлин стал студентом ГИТИСа уже в 24 года, осуществив свою давнюю мечту об актерской карьере. Он долго не мог поступить в театральный вуз в Москве, а потом пошел в педагогический институт в родной Чите, чтобы не загреметь в армию. Закончил его и вновь попытал счастье с актерством. На сей раз у него получилось.
Пара познакомилась на одной из студенческих вечеринок. Юлин, как и многие студенты, влюбился в Яковлеву с первого взгляда. Но сразу не стал с ней завязывать отношения, потому что на тот момент актриса встречалась с Раковым.
Свадьбу сыграли, когда Елена Яковлева была на пятом курсе ГИТИСа, отметив ее в ресторане «Славянский базар» в узком кругу близких.
Мама актрисы тогда сильно переживала, что пара решила пожениться в мае, мол плохая примета. Потом Яковлева и ее муж увидели еще несколько предзнаменований, которые говорили о том, что их брак не вечен.
Елена как-то примерила обручальное кольцо на другой палец и не смогла снять, пришлось распилить его. Позже Сергей испортил свадебный костюм: брюки измазал в мазуте, а пиджак спалил, повесив у лампы.
Валерий Шальных в фильме «Шальная баба» (1991). Фото: кадр из фильма
Второй муж
Брак с Сергеем Юлиным в итоге продержался всего полгода. После института Елена Яковлева устроилась в «Современник», где встретила своего второго супруга – актера Валерия Шальных.
И тут был не просто любовный треугольник, развернулась настоящая драма. Елена Яковлева рассталась с мужем. А Валерий Шальных бросил беременную подругу, которая работала в театре костюмершей. Правда фамилию родившемуся ребенку дал свою и ежемесячно выплачивал ему алименты.
«Было обидно. Я так сильно ее любил и был уверен, что этот человек никогда не предаст и не бросит меня. А вышло иначе...» - признался позже Юлин.
В 1990 году Яковлева и Шальных поженились официально, прожив в гражданских отношениях 5 лет. Юлин какое-то время продолжал строить карьеру в Москве, служа в театре для детей «Балаганчик». Потом вернулся в родную Читу, где вначале строил бизнес, занимаясь торговлей. Позже вернулся в актерское ремесло, в настоящий момент он является худруком Забайкальского драмтеатра.
Елена Яковлева после встречи со вторым мужем успокоилась на любовном фронте. Она до сих пор живет с Валерием Шальных. У них уже взрослый сын Денис, который не стал идти по стопам родителей. Он работает обычным парикмахером и популярен в Сети из-за эпатажных фотографий со своими многочисленными татуировками.
Денис Шальных. Фото: соцсети Дениса Шальных
Источник: eg.ru
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