Кого на самом деле любил Новосельцев – вовсе не Мымру: тайные подсказки «Служебного романа»

Сама Оля при этом делает вид, что не замечает влюбленных взглядов бывшего однокурсника. Потому что порядочная и верная? Или потому, что мямля и неудачник Новосельцев, как мужчина, ее не интересует? Ведь, стоило появиться роскошному Самохвалову, который успешно строит карьеру, как Оленька тут же встрепенулась и мигом забыла о своих принципах порядочной жены.

Ранимая, хрупкая, нежная Оля приступает к осуществлению коварного плана. Она устремляется вперед, словно танк. Компрометирует Самохвалова, навязываясь ему на вечеринке на глазах у его жены, - буквально вешается на шею бывшему возлюбленному! Говорит невинным голоском маленькой девочки:

«Этот салат я делаю лучше, чем твоя жена!»

Наконец, подстерегает его каждое утро на работе и передает любовные письма.

Роман с Мымрой – назло Оленьке