Кого на самом деле любил Новосельцев – вовсе не Мымру: тайные подсказки «Служебного романа»

Чем больше мы смотрим старые любимые фильмы – тем больше нового узнаем. Каждый раз открываются новые грани и пласты, заложенные их создателями. Сегодня мы раскроем сердечную тайну Новосельцева, о которой догадались немногие.
«Самый верный друг»
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
Самые внимательные зрители начинают подозревать «неладное» еще на первых минутах «Служебного романа». С каким придыханием Новосельцев за кадром произносит: «Оля – мой самый верный друг. Мы подружились давно, еще в институте…» Есть такая истина: в дружбе между мужчиной и женщиной, как минимум, один из них мечтает о чем-то большем. И зрителю очевидно: этот «один из них» - не Оля.
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
Скорее всего, Толя безнадежно влюбился в милую блондинку Олю Рыжову сразу, как только увидел. А она заинтересовалась не «тюфяком» Толей, а ярким, громогласным, уверенным в себе Юрой Самохваловым. И некоторое время у ни х был роман. А Новосельцев – то ли от отчаяния, то ли желая что-то доказать любимой – женился на коллеге, Лизе Леонтьевой. Оля же, расставшись спустя время с Юрой, тоже вышла замуж. Скорее всего – без любви. Просто потому, что «так надо». Любить она продолжает Самохвалова.
Толя-однолюб
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
А Толя? Он, скорее всего, однолюб. И все эти годы продолжал сохнуть по очаровательной Оленьке. Но старался не подавать вида, рассказывая всем об их «дружбе». Хоть так пытался быть рядом – пусть и в безнадежной френдзоне. Ведь он – порядочный человек, не станет разбивать чужую семью. Может быть, он и с женой расстался из-за того, что больше не мог обманывать ее и самого себя, притворяясь любящим мужем.
Слишком доверчивый муж
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
Но ведь остается еще семья Оли. У нее есть муж и сын. И Новосельцев со своими детьми - «мальчиком и мальчиком» - регулярно бывает у них в гостях. Вот интересно, как на эту «дружбу семьями» смотрел муж Рыжовой? В фильме его не показывают – а хотелось бы посмотреть на этого святого человека. Только представьте себе: приходит по воскресеньям такой зануда Новосельцев и весь день не сводит с его жены восхищенных глаз. Какой муж такое выдержит?
Нежный «танк»
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
Сама Оля при этом делает вид, что не замечает влюбленных взглядов бывшего однокурсника. Потому что порядочная и верная? Или потому, что мямля и неудачник Новосельцев, как мужчина, ее не интересует? Ведь, стоило появиться роскошному Самохвалову, который успешно строит карьеру, как Оленька тут же встрепенулась и мигом забыла о своих принципах порядочной жены.
Ранимая, хрупкая, нежная Оля приступает к осуществлению коварного плана. Она устремляется вперед, словно танк. Компрометирует Самохвалова, навязываясь ему на вечеринке на глазах у его жены, - буквально вешается на шею бывшему возлюбленному! Говорит невинным голоском маленькой девочки:
«Этот салат я делаю лучше, чем твоя жена!»
Наконец, подстерегает его каждое утро на работе и передает любовные письма.
Роман с Мымрой – назло Оленьке
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
Все это видит Новосельцев. Он окончательно теряет надежду завоевать любовь Оли. И, похоже, назло ей – и всем окружающим – начинает ухаживать за Калугиной. А вдруг получится? Тогда он станет начальником отдела, но главное – докажет ветреной Оленьке, что он ого-го какой мачо, сумел соблазнить строгую начальницу. Вот интересно, сработает ли его «гениальный» план? А вдруг и правда – разочарованная Рыжова, поняв, что ей не видать Самохвалова, придет к старому институтскому другу за утешением – и оценит, наконец, его верность и преданность?
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Что ж, могло и такое произойти – и мы бы увидели неожиданное продолжение «Служебного романа». Только вот тогда все равно получаются, по меньшей мере, двое несчастных. Первый – муж Оли, за спиной которого она крутит свои амуры. А вторая – «мымра» Калугина. Ведь она полюбила Новосельцева по-настоящему.
В любом случае, додумывать вероятное развитие событий, внимательно наблюдая за героями, - это захватывающе интересно!