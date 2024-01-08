Чем пьеса «Ирония судьбы» отличается от фильма – Женя расправился с соперником при помощи бритвы, доведя до обморока Надину маму

Для начала давайте разберемся с возрастом героев. Согласно тексту пьесы, маме Лукашина 60 лет, но выглядит она «достаточно молодо». В фильме эту роль исполнила Любовь Добржанская, которой на момент съемок исполнилось уже 70.

Галю авторы пьесы характеризуют так: «прелесть какая хорошенькая», и указывают возраст девушки – 23 года. Актриса Ольга Науменко прекрасно соответствует этому описанию – правда ведь очень хорошенькая! И практически одного возраста с героиней – ей тогда было 26 лет.