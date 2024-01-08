Чем пьеса «Ирония судьбы» отличается от фильма – Женя расправился с соперником при помощи бритвы, доведя до обморока Надину маму

Пьеса, написанная Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским в 1969 году, с успехом шла на театральной сцене еще до создания фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». При этом в пьесе есть несколько ключевых моментов, которые в фильме решено было изменить.
Надя – вовсе не красавица!
Галя - очень хорошенькая и в пьесе, и в фильме. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Для начала давайте разберемся с возрастом героев. Согласно тексту пьесы, маме Лукашина 60 лет, но выглядит она «достаточно молодо». В фильме эту роль исполнила Любовь Добржанская, которой на момент съемок исполнилось уже 70.
Галю авторы пьесы характеризуют так: «прелесть какая хорошенькая», и указывают возраст девушки – 23 года. Актриса Ольга Науменко прекрасно соответствует этому описанию – правда ведь очень хорошенькая! И практически одного возраста с героиней – ей тогда было 26 лет.
Надя - настоящая красавица. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Героине пьесы Наде – 32 года, потом, в фильме, ей «накинули» пару лет. А вот внешность у нее вполне заурядная: «милая, но красивой не назовешь». Так что здесь фильм сильно расходится с пьесой: Барбара Брыльска – бесспорно, очень красивая и яркая женщина.
Путаница с квартирами
Весь сюжет фильма основан на том, что герои – и Лукашин, и Надя с мамой – только что переехали в новые квартиры. Поэтому у них беспорядок и трудно сразу сообразить, что это чужое жилище, - еще не привыкли.
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
А вот в пьесе Женя, придя в себя, утверждает, что живет в этой квартире «уже семь лет». Загадочно звучит. Кроме того, авторы пьесы поселили своих героев не в двенадцатую, а в третью квартиру, - то есть они живут буквально на первом этаже, и подниматься на лифте никуда не надо.
Еще один интересный момент: обнаружив в своем доме спящего незнакомца, Надя в пьесе закуривает и выдыхает дым ему в лицо. Как-то не очень интеллигентно…
Надя отказалась выходить замуж за Ипполита
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
В фильме Ипполит только собирается сделать Наде предложение – но потом события закручиваются так стремительно, что он просто не успевает. Звучит лишь диалог, полный намеков:
«Мне кажется, что нам пора покончить с холостым положением. Как ты на это смотришь? - Я смотрю на это с удовольствием. Но при условии, что ты не будешь так ревнив».
В пьесе же предложение руки и сердца прозвучало открытым текстом. А Надя… отказала. Объяснила при этом свой отказ тем, что ей трудно так быстро решить, она должна подумать.
Как Лукашин напугал Надину маму
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Надя уезжает за билетом, Лукашина же застает в квартире неожиданно вернувшаяся Надина мама. Она угрожает: мол, сейчас вернутся Надя и Ипполит, и они втроем сдадут вора в милицию. На что Женя с грустным юмором отвечает:
«Ипполит не вернется. Я расправился с ним при помощи бритвы».
Звучит это зловеще (хотя Женя на самом деле всего лишь побрился бритвой соперника – это и имелось в виду), и Надина мама, представив себе кровавую сцену, теряет сознание. В фильме жуткая фраза про бритву не произносится.
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А вот в пьесе события разворачиваются дальше: пожилая женщина, придя в себя и поняв, что непрошеный гость пошутил, просит накапать ей валокордин. Женя, как и подобает врачу, меряет ей пульс и даже выписывает рецепт на лекарство от сердца. А потом честно признается в том, что ему нравится Надя.
Мы познакомили вас лишь с самыми значительными расхождениями между пьесой и фильмом, на самом деле их гораздо больше. Но какое это имеет значение, если «Ирония судьбы» только выиграла от всех этих изменений! И мы в который раз смотрим любимый фильм всей страной, и снова и снова с улыбкой следим за приключениями героев, которые давно стали нам родными.