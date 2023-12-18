Эдвард Радзинский покорял женщин своим умом: история жизни и творчества публициста

Детство и юность
Эдвард Станиславович Радзинский стал новым жителем Москвы 23 сентября 1936 года. Его мать приехала в столицу из Ярославской области, служила старшим следователем по особо важным делам. Отец имел польские или еврейские корни и занимался драматургией.
Ребенку достались творческие гены отца, он уже с детства проявлял себя в литературе. Кроме этого активно занимался спортом. Во время войны семья переехала Ташкент, но еще до победы, в 1943 году вернулась в Москву.
В 1952 год стал для Радзинского дебютным в литературном творчестве: напечатали его произведение. Получив аттестат о среднем образовании Эдвард решил поступать в Московский историко-архивный институт.
Учеба увлекла студента, а в качестве дипломной работы он описал творчество и биографию Герасима Лебедева, музыканта и лингвиста из конца XVIII - начала XIX века. Ученый немало лет жил в Индии, и там изучал языки и наречия местного населения.
Эдвард Радзинский в юности. Фото: соцсети Эдварда Радзинского
Драматургия и книги
Кроме научной деятельности Радзинский стал автором пьесы по историческим мотивам под названием «Мечта моя... Индия». Позже ее даже поставили на сцене Театра юного зрителя в Москве. Впечатленный успехом, Радзинский стал писать все новые художественные произведения.
Работой, которая прославила Радзинского, стало сочинение «104 страницы про любовь». В 1964 году Анатолий Эфрос поставил спектакль по нему на сцене театра «Ленком». А в течение следующего полугодия пьеса вышла почти во всех больших городах.
Таким образом, постановки по Радзинскому ждали, на них скупали все билеты. Пьесы по работам Эдварда Станиславовича ставили даже за рубежом.
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Драматург Эдвард Радзинский за работой. Фото: соцсети Эдварда Радзинского
Когда распался Советский союз, а цензура стала менее требовательна, писатель добавил в свои произведения факты о прошлом родной страны. Амурные истории, чувства царей и императоров стали гораздо интереснее для зрителей, чем отношения простых граждан.
Регулярно автор публиковал все новые творческие опусы о жизни великих политических деятелей, а также о других выдающихся мировых личностях.
Произведения Эдварда Станиславовича переводили на все языки, выпускали в США, Европе и других странах.
Эдвард Радзинский со своей книгой. Фото: Global Look Press
Телевидение и радио
В 1960-е годы писатель попробовал себя в роли сценариста кино. Среди его работ такие, как «Чудный характер», «Каждый вечер в одиннадцать» и другие.
Особенностью драматургии Радзинского стали занимательная сюжетная линия, тонкая психология и неожиданная развязка.
В 90-е годы Радзинский стал вести новую историческую программу «Загадки истории», которые моментально получили популярность даже на Западе.
Равнодушных после просмотра передач не оставалось. Необычное тонкое видение исторических фактов с другого ракурса, оценка, которую давал Эдвард вызывала резкую критику или согласие.
Эдвард Радзинский на съемках фильма «Династии без грима», 2013. Фото: соцсети Эдварда Радзинского
С 80-летием Радзинского поздравили Владимир Путин, Владимир Мединский, а также коллеги по театральному и писательскому цеху. Но писатель продолжал творить, несмотря на солидный возраст.
Историк выпустил серию исследовательских картин «Боги жаждут», а также появился в ряде телепрограмм, в том числе в «Вечернем Урганте».
В начале 2017 года Эдвард Станиславович стал гостем в передаче Владимира Познера на Первом канале. Затем на экраны вышел документальный проект Радзинского «Царство женщин» о времени правления царицы Елизаветы Петровны и ее предшественниц.
В 2019 году Радзинский дискутировал в программе «Разбор полетов» на радио «Эхо Москвы». Речь шла о Сталине и ставился вопрос о необходимости погребения Ленина.
Цикла программ «Романовы: последняя загадка» стала одной из самых глобальных работ Эдварда Станиславовича. Именно он в конце 80-х-начале 90-х опубликовал документы о расстреле царской семьи.
Эдвард Радзинский в «Вечернем Урганте». Фото: соцсети Эдварда Радзинского
Личная жизнь
До того, как найти свое счастье, Эдвард был женат дважды. Умный, начитанный мужчина покорял сердца женщин своим интеллектом.
В первый раз Радзинский женился на актрисе Алле Гераскиной, дочь знаменитой детской писательницы Лии Гераскиной. Алла и сама занималась писательством и вошла в состав сценаристов «Кабачка «13 стульев», заведовала литературной частью Московского театра миниатюр. Затем она эмигрировала в США и стала выпускать мемуары о советских актерах, а также о жизни в СССР и Америке. После свадьбы на свет появился первенец Радзинского. Он, как и родители, стал филологом.
Второй супругой писателя стала советская актриса Татьяна Доронина. Пара была вместе 6 лет, а потом рассталась, оставшись друзьями.
Третьей женой историка стала бывшая артистка кино Елена Денисова, которая исполнила роль секретарши в знаменитом детективе Аллы Суриковой «Ищите женщину». Елена младше Эдварда на 24 года, но это никак не мешает им. От первого брака у Денисовой есть сын Тимофей.
Эдвард Радзинский на круглом столе в Государственном гуманитарном университете. Фото: Global Look Press
Радзинский освоил новые площадки для общения с поклонниками. Он ведет страницу в соцсети, канал на YouTube и имеет свой сайт.
По словам публициста, в настоящее время он живет в Подмосковье.
Эдвард Радзинский в настоящее время
Писатель продолжает выступать с лекциями и просвещает читателей все новыми историческими фактами и необычными поворотами в своих сюжетах.
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Писатель Эдвард Радзинский во время церемонии открытия 32-й Московской международной книжной ярмарки на ВДНХ. Фото: Global Look Press