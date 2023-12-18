Эдвард Радзинский покорял женщин своим умом: история жизни и творчества публициста

Детство и юность

Эдвард Станиславович Радзинский стал новым жителем Москвы 23 сентября 1936 года. Его мать приехала в столицу из Ярославской области, служила старшим следователем по особо важным делам. Отец имел польские или еврейские корни и занимался драматургией.

Ребенку достались творческие гены отца, он уже с детства проявлял себя в литературе. Кроме этого активно занимался спортом. Во время войны семья переехала Ташкент, но еще до победы, в 1943 году вернулась в Москву.

В 1952 год стал для Радзинского дебютным в литературном творчестве: напечатали его произведение. Получив аттестат о среднем образовании Эдвард решил поступать в Московский историко-архивный институт.

Учеба увлекла студента, а в качестве дипломной работы он описал творчество и биографию Герасима Лебедева, музыканта и лингвиста из конца XVIII - начала XIX века. Ученый немало лет жил в Индии, и там изучал языки и наречия местного населения.