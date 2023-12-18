Судьба певца Паскаля: почему взял такой псевдоним, и как появилось его «Шелковое сердце»

В начале 2000-х песня «Шелковое сердце» в исполнении певца Паскаля звучала из каждого утюга. Хотя, когда артист написал будущий хит, он не верил в его потенциал, а делал ставку на другую свою композицию.
Тем не менее именно «Шелковое сердце» и по прошествии более двадцати лет живо в сердцах людей и исполняется на концертах музыканта до сих пор. А поклонницы Паскаля постоянно дарят ему мягкие игрушки в виде сердец.
Настоящее имя и детство
Настоящее имя Паскаля - Павел Титов. Он родился 17 августа 1964 года в деревне Палики в Калужской области. Будущий артист вышел на сцену еще в пятом классе. Благодаря протекции сестры он стал барабанщиком в любительском школьном ансамбле. Правда, первый блин вышел комом.
От волнения перед зрительным залом музыкант спрятался за ширму. Из-за этого инцидента мальчика даже хотели выгнать из коллектива, однако все-таки сжалились и оставили после его обещания научиться играть на гитаре. И надо сказать, что он сдержал свое слово!
Паскаль в детстве. Фото: соцсети певца
Учеба и первые успехи
После школы Павел по совету мамы поступил в Калужский коммунально-строительный техникум, затем ушел в армию, служил на севере, в Архангельске. Именно там он начал задумываться о карьере вокалиста.
Сначала Павел поступил в Музыкальное училище имени М. П. Мусоргского в Ленинграде, однако на втором курсе перевелся в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москву, где окончил вокальное отделение.
Однако после окончания знаменитой Гнесинки музыкант вернулся в Ленинград и стал сотрудничать с группой «Мы», писал песни. Но в 1987 году расстался с этим коллективом из-за нежелания артистов, позиционируюших себя как рокеры, исполнять лирическую композицию «Летний сад», написанную самим Павлом. По мнению музыкантов, песня не вписывалась в их формат.
Но именно с этой песни Павел и начал свою сольную карьеру. Он взял себе псевдоним Паскаль – в честь великого французского физика. Так парня в шутку называли одноклассники, поскольку у него хромали точные науки.
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Паскаль в молодости. Фото: соцсети артиста
К тому же паскаль – единица измерения давления. А настоящее давление обстоятельств Павел ощутил после потери отца, поэтому выбор псевдонима был символичен.
Однако Паскаль не проснулся знаменитым после исполнения песни «Летний сад». В его карьере наступило некоторое затишье. В это время он развивал свой бизнес, занимался воспитанием детей, а по вечерам играл на гитаре и сочинял музыку. Но это было затишье перед бурей. После появления в 1999 году песни «Шелковое сердце» в судьбе Паскаля наступил новый этап.
«Шелковое сердце»
Слова к песне написал композитор Константин Арсенев, а музыку – сам Павел Титов. По словам музыканта, сначала исполнить «Шелковое сердце» предложили одной певице, но она отказалась от этого предложения.
«Она достаточно быстро среагировала и сказала, что ей песня не нравится. Мол, восемь раз «Шелковое сердце», что это такое? Ну не нравится, и Бог с ним», - рассказал в одном из своих интервью Паскаль.
Чтобы песня не оставалась бесхозной, артист попробовал исполнить ее сам. Немного изменил аранжировку, добавил бридж, и композиция заиграла новыми красками.
Сам Паскаль не ожидал, что его произведение будет иметь такой успех. Изначально он делал ставку на песню «Боже, как долго», но судьба распорядилась именно так, а не иначе.
«Помню, мы приехали в Санкт-Петербург. На вокзале я ее услышал, потом в поезде, потом на вокзале опять. Короче, я приехал красный как рак, понял, что это что-то нереальное. Она бомбила из всех щелей», - рассказывал певец в одном из своих интервью.
Песне «Шелковое сердце» уже больше 20 лет. И по словам Паскаля, он старается исполнять ее на каждом своем концерте по два, а то и по три раза.
Кадр из клипа «Шелковое сердце»
В 2003 году был выпущен альбом Паскаля «100 процентов любви», название которому дала одноименная композиция. Также нельзя не отметить и другие его хиты «Боже, как долго» и «Девочка-лето». В 2006 году в творчестве Павла Титова появился диск «Чистые пруды», посвященный памяти Игоря Талькова.
В 2007 году вышел альбом «Золотые сны», в 2008-м – «Коты и кошки», а в 2019 году появился диск «В дорогу». Столь длительный период в записи альбомов Паскаль объясняет тем, что не гонится за количеством песен, как кит, захватывающий много планктона в надежде поймать креветку.
По словам музыканта, он и не прекращал свою творческую деятельность: также писал музыку и гастролировал по стране, просто не появлялся на телеэкранах. К тому же Паскаль сотрудничает и с другими исполнителями, например, он писал песни для Григория Лепса.
На концертах Паскалю нередко дарят подарки. Фото: личная страница певца во ВКонтакте
Певец неоднократно выступал на городских мероприятиях, перед военными в Сирии, во время коронавируса пел в ковидных госпиталях. Для творчества Паскаля характерна лиричность, романтические сюжеты, яркие метафоры. В его песнях можно найти элементы рока, кантри и блюза.
К спаду своей известности Павел Титов относится философски, считая, что Интернет ничуть не хуже телевидения и дает немало возможностей для творческой самореализации.
Личная жизнь
О личной жизни Паскаля практически ничего неизвестно, кроме того, что он был женат, но развелся с женой в 1998 году. У него два сына – Антон и Серафим, которые поступали на физфак МГУ, однако в свободное время они также занимаются музыкой. И этот музыкальный проект называется Tonichelli.
Сыновья музыканта окончили музыкальную школу имени Баха: старший - по классу саксофона, младший - по классу гитары. Антон даже успел поиграть в КВН.
Паскаль с сыновьями. Фото: соцсети певца
Паскалю приписывали романы с Алисой Гребенщиковой и Катей Лель, но он не подтверждал, но и не опровергал эти слухи. В интервью 2019 года артист сказал, что его сердце никогда не было свободным. Просто он не афишировал свои отношения. О своей избраннице же артист сказал так: «Моя девушка – человек яркий и артистичный, но в свое время мы решили, что кто-то должен быть дома».
Паскаль сейчас
Паскаль активно проводит свое свободное время. Так, зимой он ходит на лыжах, летом сплавляется на байдарках, совершает восхождения. Например, в 2018 году он два раза поднимался на гору Бештау, ходил пешком на гору Ай-Петри, побывал на Алтае.
Паскаль. Фото: личная страница певца во ВКонтакте
Живет Паскаль в Москве, но у него также есть коттедж в пригороде. Музыкант любит возиться со своим огородом, старается вырастить на нем все, что хочет. Например, у него растут даже жимолость и дальневосточный лимонник. Кроме того, у него дома растет кактусовый сад, также он выращивает арбузы, авокадо и мандарины.
Сейчас Паскаль активно гастролирует и кадрами из своих поездок делится в соцсетях. И конечно, там, на концертах всегда звучит песня «Шелковое сердце», которая стала его визитной карточкой.
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