Судьба певца Паскаля: почему взял такой псевдоним, и как появилось его «Шелковое сердце»

В начале 2000-х песня «Шелковое сердце» в исполнении певца Паскаля звучала из каждого утюга. Хотя, когда артист написал будущий хит, он не верил в его потенциал, а делал ставку на другую свою композицию.

Тем не менее именно «Шелковое сердце» и по прошествии более двадцати лет живо в сердцах людей и исполняется на концертах музыканта до сих пор. А поклонницы Паскаля постоянно дарят ему мягкие игрушки в виде сердец.

Настоящее имя и детство

Настоящее имя Паскаля - Павел Титов. Он родился 17 августа 1964 года в деревне Палики в Калужской области. Будущий артист вышел на сцену еще в пятом классе. Благодаря протекции сестры он стал барабанщиком в любительском школьном ансамбле. Правда, первый блин вышел комом.

От волнения перед зрительным залом музыкант спрятался за ширму. Из-за этого инцидента мальчика даже хотели выгнать из коллектива, однако все-таки сжалились и оставили после его обещания научиться играть на гитаре. И надо сказать, что он сдержал свое слово!