От сына легенды до самостоятельного творца: творческий путь Эмилио Эстевеса

Краткий обзор
Эмилио Эстевес появился на свет 12 мая 1962 года в городе Нью-Йорк. Знаменитый актер является частью творческой семьи, одним из представителей которой также является его отец - Мартин Шин, и брат - Чарли Шин. Впервые главную роль Эмилио получил в ленте «Текс» 1982-го года, и его популярность стала расти после его участия в фильмах «Конфискатор» (1984), «Клуб «Завтрак» (1985) и «Корпорация «Бессмертие» (1992) Впоследствии Эстевес выступил в качестве сценариста и режиссера двух успешных драм - «Бобби» (2006) и «Путь» (2010), которые были хорошо приняты критиками.
Эмилио Эстевес, Рамон Эстевес, Мартин Шин и Чарли Шин. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Эмилио Эстевес родился на острове Стейтен-Айленд, Нью-Йорк, 12 мая 1962 года. Через шесть лет после этого его отец, известный актер Мартин Шин, решил переехать с семьей в Малибу, штат Калифорния, где и прошло детство Эстевеса. Вместе с ним там росли другие будущие актеры: Роб Лоу и Шон Пенн. С юных лет Эстевес интересовался работой своего отца, и вместе со своими друзьями они снимали короткометражные фильмы, зачастую по сценариям самого Эстевеса. Когда ему было всего 7 лет, он попытался предложить сценарий для телесериала «Ночная галерея», который создавал Род Серлинг, однако его идея была отклонена.
Чтобы подчеркнуть, что свой путь в Голливуде он пробивает самостоятельно, начинающий актер, который тогда только приобретал популярность, решил сохранить свое настоящее имя. Однако, несмотря на это, ему все же помогли получить небольшие роли в фильмах «Бесплодные земли» (1973) и «Апокалипсис сегодня» (1979). Примечательно, что в обоих фильмах снимался его отец.
Рене Руссо и Эмилио Эстевес в фильме «Корпорация «Бессмертие» (1992). Фото: Global Look Press
Ранний успех
В 1982 году актер совершил большой прорыв в своей карьере, сыграв главную роль в фильме «Текс», который был экранизацией книги С.Э. Хинтона. Следующим годом он снялся в еще одной экранизации произведения Хинтона под названием «Изгои». Эта картина, в которой, помимо него, снялись такие молодые и многообещающие актеры, как Мэтт Диллон, Патрик Суэйзи, Том Круз и Ральф Маккио, стала культовой классикой, которая вывела на новый уровень карьеры практически всех актеров, принимавших в ней участие.
Эмилио Эстевес, Роб Лоу, С. Томас Хауэлл, Мэтт Диллон, Ральф Макио, Патрик Суэйзи и Том Круз в «Изгоях» 1983 г. Фото: Global Look Press
Голливудская слава
Успех способствовал тому, что Эстевесу предложили главную роль в фильме «Конфискатор», вышедшем в 1984 году. В том же году у него и его подруги Кэри Салли родился сын, которого назвали Тейлор Леви. Еще через два года у пары появилась дочь, получившая имя Палома Рей.
Эстевес по-настоящему прославился после выхода фильма «Клуб «Завтрак» в 1985 году. Эта картина, снятая тогда еще довольно известным Джоном Хьюзом, стала настоящим хитом у подростков 1980-х годов. После своего панк-антигероя из «Конфискатора», Эстевес сыграл обычного школьника в «Клубе «Завтрак», продемонстрировав тем самым свои актерские способности. Это было также одной из ролей, которые обозначили его как часть «Братской стаи» - группы молодых актеров, куда также входили Роб Лоу, Деми Мур, Джадд Нельсон и Эдриэн Маккарти.
В конце 80-х - начале 90-х актер решил попробовать себя в комедийном жанре, снявшись в ряде фильмов, включая «Слежку» (1987 год) и «Мужчины за работой» (1990 год). Он также снялся в семейном телесериале «Могучие утята» (1992 год) и его продолжениях. Там он сыграл тренера хоккейной команды. В 1992 году Эстевес женился на известной поп-певице Поле Абдул, однако их брак продлился всего два года, после чего они приняли решение о разводе.
«Могучие утята 2» 1994 года с Эмилио Эстевесом в главной роли. Фото: Global Look Press
За камерой
В начале 2000-х годов Эстевес больше времени уделял работе за камерой, снимая серии таких шоу, как «Детектив Раш», «CSI: Место преступления Нью-Йорк» и «Рядом с домом». Он также написал сценарий, снял и спродюсировал фильм «Бобби» (2006), в котором рассматривается убийство Роберта Кеннеди, и драму «Путь» (2010), главную роль в которой исполнил его отец. Оба фильма были высоко оценены критиками и прочили Эстевесу будущее в качестве сценариста-режиссера.
Эмилио Эстевес в «Бобби» (2006). Фото: Global Look Press