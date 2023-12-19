От сына легенды до самостоятельного творца: творческий путь Эмилио Эстевеса

Голливудская слава

Успех способствовал тому, что Эстевесу предложили главную роль в фильме «Конфискатор», вышедшем в 1984 году. В том же году у него и его подруги Кэри Салли родился сын, которого назвали Тейлор Леви. Еще через два года у пары появилась дочь, получившая имя Палома Рей.

Эстевес по-настоящему прославился после выхода фильма «Клуб «Завтрак» в 1985 году. Эта картина, снятая тогда еще довольно известным Джоном Хьюзом, стала настоящим хитом у подростков 1980-х годов. После своего панк-антигероя из «Конфискатора», Эстевес сыграл обычного школьника в «Клубе «Завтрак», продемонстрировав тем самым свои актерские способности. Это было также одной из ролей, которые обозначили его как часть «Братской стаи» - группы молодых актеров, куда также входили Роб Лоу, Деми Мур, Джадд Нельсон и Эдриэн Маккарти.

В конце 80-х - начале 90-х актер решил попробовать себя в комедийном жанре, снявшись в ряде фильмов, включая «Слежку» (1987 год) и «Мужчины за работой» (1990 год). Он также снялся в семейном телесериале «Могучие утята» (1992 год) и его продолжениях. Там он сыграл тренера хоккейной команды. В 1992 году Эстевес женился на известной поп-певице Поле Абдул, однако их брак продлился всего два года, после чего они приняли решение о разводе.