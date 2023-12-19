Путь к успеху одного из самых влиятельных свадебных дизайнеров Америки Веры Вонг

Кто такая Вера Вонг?
Американская дизайнер Вера Вонг на протяжении пятнадцати лет занимала позицию старшего редактора в журнале Vogue, после чего перешла на должность директора по дизайну в компанию Ralph Lauren. Благодаря своему опыту в свадебной моде, Вонг открыла собственный свадебный бутик, а вскоре представила и собственную линейку свадебных нарядов.
В настоящее время она является одним из самых востребованных и известных дизайнеров, ее работы пользуются популярностью среди звезд Голливуда, а ее каталог продукции включает не только свадебные платья, но и нижнее белье, украшения и товары для дома.
Вера Ванг присутствует на церемонии вручения наград Fragrance Foundation Awards 2023 в Театре Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре в Нью-Йорке. 15 июня 2023 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Вера Эллен Вонг родилась 27 июня 1949 года в Нью-Йорке в семье богатых китайских иммигрантов. Детство и юность Вонг прошли в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, в условиях достатка и привилегий. Она училась в элитной школе Чапина и Школе американского балета, а после поступила в колледж Сары Лоуренс, где на втором курсе ненадолго уезжала на учебу за границу в Париж, в Сорбонну. Вернувшись в США, Вонг получила образование по специальности история искусств.
В подростковом возрасте Вонг профессионально занималась фигурным катанием и участвовала в различных соревнованиях. Однако ее олимпийским амбициям не суждено было сбыться: на национальном чемпионате США 1968 года она и ее партнер, Джеймс Стюарт, заняли лишь пятое место среди юниоров.
Из «Vogue» к Ральфу Лорену
После окончания колледжа Вонг решила сосредоточиться на карьере вне фигурного катания и в 1971 году начала работать в журнале Vogue. За год она сумела подняться до должности старшего редактора отдела моды, которую занимала следующие пятнадцать лет. В 1987 году Вонг покинула Vogue, чтобы занять пост директора по дизайну аксессуаров в компании Ralph Lauren.
Дизайнеры Ральф Лорен и Вера Вонг присутствуют на гала-концерте в честь 100-летия WWD. Фото: Global Look Press
Дизайн одежды
В 1989 году Вонг вышла замуж за своего давнего партнера Артура Беккера. Не удовлетворившись имеющимся ассортиментом свадебных нарядов, она разработала собственный дизайн платья и заказала его пошив портнихе за 10 тысяч долларов. На следующий год, с финансовой поддержкой своего отца, Вонг основала собственный свадебный бутик в фешенебельном отеле Carlyle на Мэдисон Авеню в Нью-Йорке.
Изначально в свадебном салоне Веры Вонг предлагались платья от-кутюр известных дизайнеров: Ги Ларош, Арнольд Скаази, Каролина Эррера, Кристиан Диор. В течение нескольких следующих лет Вонг оттачивала свое мастерство модельера и, наконец, представила собственную коллекцию элегантных свадебных нарядов.
Магазин Vera Wang Beverly Hills Rodeo Drive. в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Коммерческий успех и экспансия
Впервые международное признание пришло к Вонг во время Олимпиады 1994 года: тогда она создала эксклюзивный ансамбль из бисера для фигуристки Нэнси Кэрриган. После этого Вонг представила не менее успешную линейку элегантной вечерней одежды и индивидуальную коллекцию Vera Wang.
В 2001 году Вонг выпустила свой первый парфюм и опубликовала ожидаемый свадебный гид. С течением времени ее бизнес разросся и включил в себя нижнее белье, бижутерию, товары для дома, и даже сладости. В 2006 Вонг объединилась с торговой сетью Kohl’s для выпуска доступной линейки готовой одежды под брендом Simply Vera. Она также достигла соглашений о лицензировании с Zales, David’s Bridal, и Men’s Wearhouse.
Соединяя современный дизайн с классической элегантностью, Вонг завоевала множество поклонников, особенно среди знаменитостей в Голливуде. Ее одежда часто появляется на кинопремьерах и церемониях награждения, ее носят многие известные актрисы, включая Холли Берри, Голди Хоун, Шарлиз Терон, Анжелику Хьюстон и Мэг Райан.
Отмечая тридцатилетие своей работы, Вонг провела юбилейный показ на Неделе моды в Нью-Йорке в 2019 году, в сентябре. В следующем месяце дизайнер представила свою шестидесятую коллекцию свадебных платьев.
Свадебные платья от модельера Веры Вонг. Фото: Global Look Press
Награды
Ван, вероятно, является самым выдающимся дизайнером свадебной одежды в Америке. Она была удостоена множества наград за свою работу, включая премию «Лауреат года» Китайско-американского совета по планированию в 1993 году и премию «Выдающаяся женщина» Совета девочек-скаутов в 1994 году. Позже в том же году она стала членом престижного Совета американских дизайнеров (CFDA). В 2005 году CFDA избрало Вонг дизайнером года в области женской одежды.
В 2019 году легендарный дизайнер получила гуманитарную премию имени Сандры Тоб от Фонда исследований рака груди.
Вера Вонг на сцене с президентом США Джо Байденом во время церемонии вручения премии в области искусства и гуманитарных наук в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 21 марта 2023 года. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
У Вонг, которая рассталась с Беккером в 2012 году, есть две приемных дочери: Сесилия и Жозефина.
Вера Вонг и Артур Беккер. Государственный ужин в честь президента Китая Ху Цзиньтао в Белом доме, Вашингтон, округ Колумбия, Америка — 19 января 2011 г. Фото: Global Look Press