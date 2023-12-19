Путь к успеху одного из самых влиятельных свадебных дизайнеров Америки Веры Вонг

Коммерческий успех и экспансия

Впервые международное признание пришло к Вонг во время Олимпиады 1994 года: тогда она создала эксклюзивный ансамбль из бисера для фигуристки Нэнси Кэрриган. После этого Вонг представила не менее успешную линейку элегантной вечерней одежды и индивидуальную коллекцию Vera Wang.

В 2001 году Вонг выпустила свой первый парфюм и опубликовала ожидаемый свадебный гид. С течением времени ее бизнес разросся и включил в себя нижнее белье, бижутерию, товары для дома, и даже сладости. В 2006 Вонг объединилась с торговой сетью Kohl’s для выпуска доступной линейки готовой одежды под брендом Simply Vera. Она также достигла соглашений о лицензировании с Zales, David’s Bridal, и Men’s Wearhouse.

Соединяя современный дизайн с классической элегантностью, Вонг завоевала множество поклонников, особенно среди знаменитостей в Голливуде. Ее одежда часто появляется на кинопремьерах и церемониях награждения, ее носят многие известные актрисы, включая Холли Берри, Голди Хоун, Шарлиз Терон, Анжелику Хьюстон и Мэг Райан.

Отмечая тридцатилетие своей работы, Вонг провела юбилейный показ на Неделе моды в Нью-Йорке в 2019 году, в сентябре. В следующем месяце дизайнер представила свою шестидесятую коллекцию свадебных платьев.