Пинчук, Ряска, Сичкарь, Устиненко и другие экс-участники «Дома-2», в семьях которых появились новорожденные в 2023 году

Итоги года у каждого свои. Но парам из нашей подборки уходящий, 2023 год, запомнится особенно важными и трепетными моментами – появлением на свет детей.
Алиана Устиненко и ее избранник Маркус
Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко родила дочку 26 апреля 2023 года. О своем втором ребенке она в этот же день сообщила в микроблоге.
Алиана Устиненко с дочкой и гражданским мужем. Фото: соцсети Алианы Устиненко
«26.04.23 в 10:40. Родилась мелодия нашей души. Господи, это такое счастье, что непередать словами. 3300 граммов, 49 сантиметров, наша малышечка», - написала Алиана Устиненко.
Дочку она назвала Микаэллой. Папа девочки – гражданский муж Алианы Устиненко, музыкант Маркус.
Микаэлла – второй ребенок Алианы Устиненко, у которой есть сын Роберт от брака с экс-участником «Дома-2» Александром Гобозовым.
Вика Комиссарова и ее муж Евгений
Еще одна бывшая участница «Дома-2», 27-летняя Вика Комиссарова, стала мамой девочки в мае этого года. Крошка появилась на свет 11 мая.
Вика Комиссарова с дочкой. Фото: соцсети Вики Комиссаровой
«Назвали мы малышку Арианой, - сообщила Вика Комиссарова в микроблоге. - 3370 г и 56 см. Как эта длинноногая дама во мне поместилась?»
С отцом своей дочери Вика Комиссарова вступила в официальный брак в октябре 2022 года, будучи беременной. Молодого человека зовут Евгений.
Оксана Ряска и ее муж Эдуард
Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, эмигрировавшая в США, родила сына 23 июня 2023 года. Малыша она назвала Саввой. Кроха стал вторым ребенком Оксаны Ряски, ее старшему сыну Семену в июле исполнилось два года. Для мужа Оксаны Ряски этот ребенок стал третьим, у мужчины есть взрослая дочь от первого брака.
Оксана Ряска с мужем и двумя сыновьями. Фото: соцсети Оксаны Ряски
Оксана Ряска не раз признавалась, что в Америке стала абсолютно счастливой. За океаном она не стала делать карьеру, а сосредоточилась на семье и детях.
Судя по рассказам Оксаны Ряски в микроблоге, в США она работает санитаркой в пансионате для пожилых людей.
Сергей Сичкарь и Лера Шимасюк
Бывшие участники «Дома-2» Сергей Сичкарь и Валерия Шимасюк стали родителями девочки 18 сентября 2023 года.
Сергей Сичкарь и Лера Шимасюк с новорожденной дочкой. Фото: соцсети Сергея Сичкаря
«18.09.2023. 16:17. Наш Ангел появился на свет. Наша волшебная девочка. Мы счастливы», — сообщили молодые родители в микроблоге.
Сергей Сичкарь, судя по всему, присутствовал во время появления дочери на свет. Первое же фото, которым он и Лера Шимасюк поделились в Сети после рождения малышки, говорит именно об этом. Очень гордый собой Сергей Сичкарь держит на руках крохотный сверток.
Стас Каримов
Дочь 42-летнего экс-участника «Дома-2» Стаса Каримова и его жены, 29-летней бизнес-леди Софьи Мочаловой родилась 31 октября 2023 года. Счастливые родители поделились кадрами с выписки каждый в своих микроблогах.
Стас Каримов с дочкой, женой и ее сыном. Фото: соцсети Стаса Каримова
«Прекрасное событие в нашей семье - рождение нашей доченьки Златы добро пожаловать в семью наша принцесса», - написала жена Стаса Каримова.
Новорожденная малышка стала первенцем для Стаса Каримова и вторым ребенком для его жены. У Софьи есть сын от предыдущих отношений.
Ирина Пинчук и Арай Чобанян
Бывшие участники «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян вновь стали родителями первого декабря. Второй сын пары появился на свет в первый день зимы. Арай Чобанян, как и во время первых родов Иры Пинчук, был рядом с ней и на этот раз. Он поддерживал Иру во время схваток, перерезал пуповину новорожденному сыну и первым взял малыша на руки.
Ира Пинчук и Арай Чобанян с новорожденным сыном. Фото: соцсети Иры Пинчук
Ира Пинчук вела в микроблоге прямую трансляцию своих родов, рассказывая подписчикам о том, что с ней происходило на разных этапах этого процесса.
В минувшую субботу, 16 декабря, Пинчук и Чобанян устроили сюрприз для поклонников. Они показали лицо новорожденного сына и сообщили, что назвали малыша Аланом, уточнив, что ударение нужно ставить на первый слог.
Маленький Алан – второй сын звездной пары. Старшему сыну Пинчук и Чобаняна Давиду два года.
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