Пинчук, Ряска, Сичкарь, Устиненко и другие экс-участники «Дома-2», в семьях которых появились новорожденные в 2023 году

Итоги года у каждого свои. Но парам из нашей подборки уходящий, 2023 год, запомнится особенно важными и трепетными моментами – появлением на свет детей.

Алиана Устиненко и ее избранник Маркус

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко родила дочку 26 апреля 2023 года. О своем втором ребенке она в этот же день сообщила в микроблоге.