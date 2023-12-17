Пинчук, Ряска, Сичкарь, Устиненко и другие экс-участники «Дома-2», в семьях которых появились новорожденные в 2023 году

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с сыновьями. Фото: соцсети Ирины Пинчук

Четыре девочки и два мальчика появились на свет в уходящем году в семьях бывших участников реалити-шоу «Дом-2».

Итоги года у каждого свои. Но парам из нашей подборки уходящий, 2023 год, запомнится особенно важными и трепетными моментами – появлением на свет детей. 

Алиана Устиненко и ее избранник Маркус

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко родила дочку 26 апреля 2023 года. О своем втором ребенке она в этот же день сообщила в микроблоге.

Алиана Устиненко с дочкой и гражданским мужем. Фото: соцсети Алианы Устиненко

«26.04.23 в 10:40. Родилась мелодия нашей души. Господи, это такое счастье, что непередать словами. 3300 граммов, 49 сантиметров, наша малышечка», - написала Алиана Устиненко.

Дочку она назвала Микаэллой. Папа девочки – гражданский муж Алианы Устиненко, музыкант Маркус.

Микаэлла – второй ребенок Алианы Устиненко, у которой есть сын Роберт от брака с экс-участником «Дома-2» Александром Гобозовым.

Вика Комиссарова и ее муж Евгений

Еще одна бывшая участница «Дома-2», 27-летняя Вика Комиссарова, стала мамой девочки в мае этого года. Крошка появилась на свет 11 мая.

Вика Комиссарова с дочкой. Фото: соцсети Вики Комиссаровой

«Назвали мы малышку Арианой, - сообщила Вика Комиссарова в микроблоге. -  3370 г и 56 см. Как эта длинноногая дама во мне поместилась?»

С отцом своей дочери Вика Комиссарова вступила в официальный брак в октябре 2022 года, будучи беременной. Молодого человека зовут Евгений.

Оксана Ряска и ее муж Эдуард

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, эмигрировавшая в США, родила сына 23 июня 2023 года. Малыша она назвала Саввой. Кроха стал вторым ребенком Оксаны Ряски, ее старшему сыну Семену в июле исполнилось два года. Для мужа Оксаны Ряски этот ребенок стал третьим, у мужчины есть взрослая дочь от первого брака.

Оксана Ряска с мужем и двумя сыновьями. Фото: соцсети Оксаны Ряски

Оксана Ряска не раз признавалась, что в Америке стала абсолютно счастливой. За океаном она не стала делать карьеру, а сосредоточилась на семье и детях.

Судя по рассказам Оксаны Ряски в микроблоге, в США она работает санитаркой в пансионате для пожилых людей.

Сергей Сичкарь и Лера Шимасюк

Бывшие участники «Дома-2» Сергей Сичкарь и Валерия Шимасюк стали родителями девочки 18 сентября 2023 года.

Сергей Сичкарь и Лера Шимасюк с новорожденной дочкой. Фото: соцсети Сергея Сичкаря

«18.09.2023. 16:17. Наш Ангел появился на свет. Наша волшебная девочка. Мы счастливы», — сообщили молодые родители в микроблоге.

Сергей Сичкарь, судя по всему, присутствовал во время появления дочери на свет. Первое же фото, которым он и Лера Шимасюк поделились в Сети после рождения малышки, говорит именно об этом. Очень гордый собой Сергей Сичкарь держит на руках крохотный сверток.

Стас Каримов

Дочь 42-летнего экс-участника «Дома-2» Стаса Каримова и его жены, 29-летней бизнес-леди Софьи Мочаловой родилась 31 октября 2023 года. Счастливые родители поделились кадрами с выписки каждый в своих микроблогах. 

Стас Каримов с дочкой, женой и ее сыном. Фото: соцсети Стаса Каримова

«Прекрасное событие в нашей семье - рождение нашей доченьки Златы добро пожаловать в семью наша принцесса», - написала жена Стаса Каримова.

Новорожденная малышка стала первенцем для Стаса Каримова и вторым ребенком для его жены. У Софьи есть сын от предыдущих отношений.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян

Бывшие участники «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян вновь стали родителями первого декабря. Второй сын пары появился на свет в первый день зимы. Арай Чобанян, как и во время первых родов Иры Пинчук, был рядом с ней и на этот раз. Он поддерживал Иру во время схваток, перерезал пуповину новорожденному сыну и первым взял малыша на руки.

Ира Пинчук и Арай Чобанян с новорожденным сыном. Фото: соцсети Иры Пинчук

Ира Пинчук вела в микроблоге прямую трансляцию своих родов, рассказывая подписчикам о том, что с ней происходило на разных этапах этого процесса.

В минувшую субботу, 16 декабря, Пинчук и Чобанян устроили сюрприз для поклонников. Они показали лицо новорожденного сына и сообщили, что назвали малыша Аланом, уточнив, что ударение нужно ставить на первый слог.

Маленький Алан – второй сын звездной пары. Старшему сыну Пинчук и Чобаняна Давиду два года.

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