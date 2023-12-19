Путь от сына сапожника до всемирно известного модельера: чем прославился Джимми Чу

Ранние годы

Джимми Чу Ен Кит, родившийся в 1948 году в Пенанге, Малайзия, с детства обучался сапожному делу у своего отца. Отец хотел, чтобы сын продолжил его дело, поэтому уже в 11 лет мальчик сшил свою первую пару обуви.

«Когда я только учился сапожному мастерству, мой отец не позволял мне самому шить обувь, - вспоминал Джимми Чу. - Вместо этого он велел мне сидеть и наблюдать, как он работает. Я провел многие месяцы, наблюдая за ним».

Получив необходимые знания от своего отца, Джимми Чу отправился в Англию в начале 1980-х годов, чтобы продолжить свое образование в Техническом колледже Кордвейнерс в Хакни. В 1983 году он успешно окончил колледж.