Путь от сына сапожника до всемирно известного модельера: чем прославился Джимми Чу

Кто такой Джимми Чу?
Джимми Чу, модельер и сапожник по наследству, применил многолетний опыт и мастерство, полученные от отца, для создания самых востребованных женских туфель в мире. Его обувь отличается высоким уровнем качества и стилем, и изготавливается вручную.
Модели на подиуме в свадебных платьях и с парой туфель Jimmy Choo на свадебном шоу Asian Bride Live, посвященном моде, красоте и услугам для будущих невест. 27 февраля 2016 г. – Лондон, Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
Ранние годы
Джимми Чу Ен Кит, родившийся в 1948 году в Пенанге, Малайзия, с детства обучался сапожному делу у своего отца. Отец хотел, чтобы сын продолжил его дело, поэтому уже в 11 лет мальчик сшил свою первую пару обуви.
«Когда я только учился сапожному мастерству, мой отец не позволял мне самому шить обувь, - вспоминал Джимми Чу. - Вместо этого он велел мне сидеть и наблюдать, как он работает. Я провел многие месяцы, наблюдая за ним».
Получив необходимые знания от своего отца, Джимми Чу отправился в Англию в начале 1980-х годов, чтобы продолжить свое образование в Техническом колледже Кордвейнерс в Хакни. В 1983 году он успешно окончил колледж.
Дизайнер обуви Джимми Чу в своем магазине на Коннот-стрит, 15 сентября 2009 г. – Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
Начало карьеры и успех
Чу решил остаться в Англии и в 1986 году открыл свой первый магазин в Хакни, в здании старой больницы. Создание репутации бренда не заняло у Чу много времени - всего через два года после открытия первого магазина обувь его бренда была представлена на восьми страницах журнала Vogue.
Вскоре обувь от Чу стала пользоваться популярностью среди знаменитостей, особенно среди них выделялась принцесса Диана, которая, кажется, носила только обувь от этого дизайнера.
Отношения Чу с журналом Vogue сыграли ключевую роль в развитии бренда Jimmy Choo. Хотя популярность Чу росла, его компания оставалась небольшим предприятием и выпускала всего 20 пар обуви в неделю. Тамара Ярди, редактор отдела моды журнала Vogue, заметила потенциал для расширения рынка сбыта продукции Чу и предложила ему партнерство в создании готовой обувной линии.
Вместе Чу и Ярди быстро расширили свой бизнес, продолжая концентрироваться на создании высококачественной обуви, но больше не завися от идеи, что каждая пара должна быть создана самим Чу. Они подписали контракты с итальянскими заводами и открыли свой первый бутик в Лондоне.
К концу 1990-х у Чу были магазины в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а его обувь стала выбором многих голливудских знаменитостей, включая Джулию Робертс и Рене Зеллвеггер.
Дизайнер обуви Джимми Чу в своем магазине на Коннот-стрит, 15 сентября 2009 г. – Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
Самостоятельная карьера
К началу нового тысячелетия имя Чу стало глобальным брендом, у которого появились элитные розничные клиенты, включая Harrods и Saks Fifth Avenue, продававшие обувь от Чу. Также бренд Чу расширил свой ассортимент до сумок и прочих аксессуаров.
На фоне этого успеха нарастали разногласия между Чу и Ярди. Чу считал, что компания стала слишком большой и теряла качество обуви. Он начал тосковать по тем временам, когда он сам делал обувь в своем магазине в Хакни для отдельных клиентов. Это стало одним из наиболее заметных расколов в мире моды.
В 2001 году Джимми Чу продал свою долю в компании Роберту Бенсану из Equinox Luxury Holdings за $30 млн.
Сегодня Чу вернулся к истокам, открыв небольшой магазин в Лондоне, который является штаб-квартирой его эксклюзивной линии Jimmy Choo Couture. Здесь он продолжает создавать небольшое количество пар обуви в неделю и обучать избранных студентов искусству создания высококачественной обуви.
Витрина магазина Jimmy Choo на престижной Нью-Бонд-стрит, 16 июля 2020 года, Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Чу, будучи набожным буддистом, всегда придавал большое значение образованию. В последнее время он стал послом программы обучения искусству создания обуви в Лондонском колледже моды, а также представителем Британского Совета в его стремлении привлечь иностранных студентов. Джимми Чу также был награжден Орденом Британской Империи.
Несмотря на все свои достижения, дизайнер не защищен от негативных реакций. В конце 2017 года рекламный ролик Джимми Чу, в котором модель и актриса Кара Делевинь прогуливалась по улице среди свиста и негодующих прохожих, вызвал обвинения в том, что руководство компании было непроницаемо к критике.
Чу, имеющий дочь и сына, проживает в Лондоне со своей женой Ребеккой.
Камилла, королева-консорт, с дизайнером Джимми Чу наблюдает за детьми из местной начальной школы на уроке рисования во время посещения академии моды Джимми Чу в Брентфорде, Западный Лондон. 24 февраля 2023 года, Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press