Один из лучших дизайнеров в мире: кто такой Томми Хилфигер

Первое предпринимательское предприятие

С юных лет у Хильфигера проявлялись предпринимательские способности. В подростковом возрасте он начал покупать джинсы в Нью-Йорке и перепродавать их в Эльмире с наценкой. В 18 лет он открыл в Эльмире магазин The People’s Place, где продавались хипповые товары, вроде расклешенных брюк, благовоний и пластинок. Сначала очень успешный — Хильфигер вскоре открыл сеть магазинов и стал получать шестизначный доход — экономический спад сильно повлиял на его бизнес, и в 1977 он объявил о банкротстве.

В 1976 Хильфигер влюбился в Сьюзи Карону, сотрудницу своего магазина. Они поженились и переехали на Манхеттен после объявления о банкротстве. Их наняли как дизайнеров бренда Jordache, однако уволили всего через год. Хильфигеру удалось заработать репутацию трудолюбивого дизайнера, его рассматривали как сотрудника в компаниях Perry Ellis и Calvin Klein, но он хотел создать свой собственный лейбл.