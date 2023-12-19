Один из лучших дизайнеров в мире: кто такой Томми Хилфигер

Кто такой Томми Хилфигер?
Томми Хилфайгер стал известным модельером благодаря своему фирменному стилю, который включал в себя использование красной, белой и синей бирок. Этот стиль стал популярен среди высшего класса и простых покупателей. Перед тем, как запустить свой самый известный продукт, Хилфайгер открыл несколько магазинов в 1970-х годах. Его слава и популярность взлетели только в 1984 году после предложения создать линию мужской спортивной одежды под своим именем.
Магазин Tommy Hilfiger, Бирмингем, Великобритания. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Томми Хилфигер родился 24 марта 1951 года в Эльмире, штат Нью-Йорк. Он был вторым из девяти детей в семье ирландско-американских рабочих. Его мать, Вирджиния, работала медсестрой, а отец Ричард изготавливал часы в местном ювелирном магазине. В юности Хилфигер посещал Elmira Free Academy, где не был ни звездным спортсменом (благодаря своему маленькому росту ему приходилось таскать гири в карманах, чтобы попасть в футбольную команду), ни выдающимся студентом (из-за недиагностированной дислексии).
Финал показа Tommy Hilfiger в конце Недели моды в Лондоне. 19 сентября 2017 г. – Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press
Первое предпринимательское предприятие
С юных лет у Хильфигера проявлялись предпринимательские способности. В подростковом возрасте он начал покупать джинсы в Нью-Йорке и перепродавать их в Эльмире с наценкой. В 18 лет он открыл в Эльмире магазин The People’s Place, где продавались хипповые товары, вроде расклешенных брюк, благовоний и пластинок. Сначала очень успешный — Хильфигер вскоре открыл сеть магазинов и стал получать шестизначный доход — экономический спад сильно повлиял на его бизнес, и в 1977 он объявил о банкротстве.
В 1976 Хильфигер влюбился в Сьюзи Карону, сотрудницу своего магазина. Они поженились и переехали на Манхеттен после объявления о банкротстве. Их наняли как дизайнеров бренда Jordache, однако уволили всего через год. Хильфигеру удалось заработать репутацию трудолюбивого дизайнера, его рассматривали как сотрудника в компаниях Perry Ellis и Calvin Klein, но он хотел создать свой собственный лейбл.
Зендая представляет новую коллекцию Tommy Hilfiger, 3 октября 2019 года, Милан, Италия. Фото: Global Look Press
Коммерческий успех
В 1984 к Хильфигеру обратился Мохан Мурджани, индийский предприниматель, искавший дизайнера для создания линии мужской спортивной одежды под его собственным именем. Мурджани одобрил Хильфигера, и они заключили сделку. Они объявили о создании Hilfiger в рамках блиц-маркетинговой кампании, включая смелый рекламный баннер на Таймс Сквер в Нью-Йорке. Хильфигер заявил репортерам в 1986, что считает себя следующим великим американским дизайнером после Ральфа Лорена и Кельвина Кляйна.
Их провокационная тактика вызывала раздражение среди модного устоя, который относился с презрением к откровенной саморекламе Хилфигера, Кельвин Кляйн даже дрался с создателем рекламного щита в нью-йоркском ресторане. Хотя Хилфигер был озадачен последствиями, его смелая тактика сработала. Линия аккуратной одежды Хилфигера с его характерным красно-бело-синим логотипом стала чрезвычайно популярной. К началу 1990-х годов мир хип-хопа принял модели одежды Hilfiger оверсайз, и бренд активно привлекал звезд рэпа и знаменитостей. С выбором Snoop Dogg гигантской футболки Tommy Hilfiger во время выступления в Saturday Night Live в марте 1994 года продажи достигли рекордно высокого уровня.
Несмотря на коммерческий успех Хильфигера, модная элита продолжала относиться к нему с пренебрежением. В 1994 году, когда Хильфигер стал лидером престижной награды «Лучший дизайнер мужской одежды» Совета модельеров Америки, CFDA решила вообще не присуждать эту награду. Позже они изменили свое решение и вручили ему награду в 1995 году.
Воздушный шар от Tommy Hilfiger на 80-й гонке Ханенкамм мужского супергиганта в Китцбюэле, 24.01.2020 г. Фото: Global Look Press
Трудные времена
В 2000 Хильфигер расстался с женой после двадцати лет брака, у них было четверо детей. Ухудшилась и его профессиональная жизнь. Популярность одежды среди хип-хоперов упала, продажи снизились на 75%. Хуже снижения продаж было то, что бренд Хильфигера больше не считался крутым.
«Большие логотипы и большие красно-бело-синие элементы стали повсеместными, — сказал Хилфигер. — Дошло до того, что дети из городских районов не хотели носить его одежду».
Хилфигер тщательно проанализировал ошибки своей компании и перезапустил бренд. В 2007 он подписал эксклюзивный контракт с Macy’s на продажу самых популярных линий его товаров только в их магазинах.
Джиджи Хадид и дизайнер Томми Хилфигер в конце своей коллекции весна/лето 2018, показанной на Неделе моды в Милане, 26 февраля 2018 г. – Милан, Италия – Фото: Global Look Press
Личная жизнь и карьерный подъем
В декабре 2008 Хильфигер женился во второй раз, на Ди Оклеппо. В августе 2009 у пары появился сын Себастьян. В мае 2010-го его вновь прибыльная компания была куплена за три миллиарда долларов Phillips-Van Heusen, конгломератом, занимающимся одеждой. В 2012 он получил Премию Джеффри Бина, присуждаемую Советом модельеров Америки за выдающиеся достижения.
Хилфигер продолжает оставаться ведущим дизайнером своей марки, а количество его магазинов превышает 1400, расположенных в 90 странах мира. В 2016 он обновил свой «классический американский крутой» стиль, создав в сотрудничестве с Runway of Dreams линию адаптивной одежды для детей-инвалидов.
Томми Хилфигер и Ди Оклеппо Хилфигер на 25-й годовщине Фонда Габриэль «Ангел» в Нью-Йорке, 23 октября 2023 года. Фото: Global Look Press