Икона панк-моды: биография модельера Вивьен Вествуд

Кто такая Вивьен Вествуд?
Одной из самых смелых и противоречивых модельеров в мире считается Вивьен Вествуд. Она достигла мировой известности в конце 1970-х годов, когда ее первые коллекции помогли сформировать стиль панк-рока.
Вивьен Вествуд во время Недели моды в Париже 2021 года для весенне-летнего показа мод. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Вивьен Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в городке Глоссоп, расположенном в английском графстве Дербишир. Ее отец работал сапожником. Мать трудилась на местной хлопкопрядильной фабрике, помогая семье поддерживать скромный уровень жизни.
Когда Вивьен было 17 лет, семья переехала в Харроу, находящийся в графстве Мидлсекс. Здесь будущая звезда мировой моды начала работать на местной текстильной фабрике и в итоге поступила в педагогическое училище.
Вествуд вспоминала, что в детстве она жила вдали от культурных событий Лондона.
«Я жила в части страны, выросшей во времена промышленной революции, - рассказывала она. - Я не знала о художественных галереях… Я никогда не видела книг по искусству, ни разу не была в театре».
К началу 1960-х Вивьен, казалось, нашла свое место в жизни. Она вышла замуж за Дерека Вествуда и родила от него сына Бена. Вивьен начала работать учителем, но вскоре ее первый брак распался. Вествуд познакомилась с Малкольмом Маклареном, студентом-искусствоведом и будущим менеджером группы Sex Pistols, от которого родила второго сына, Джозефа. Макларен помог Вествуд открыть для себя мир творческой свободы и увидеть, как искусство влияет на политическую обстановку.
«Меня привлекал Малкольм, потому что он открыл мне глаза на многое», - сказала Вествуд. «Он, казалось, знает все, что было мне нужно в то время».
Знаменитые проекты Вествуд
В 1971 Макларен открыл бутик на улице Кингс-Роуд в Лондоне и начал продавать там изделия Вествуд. Несмотря на то, что название магазина постоянно менялось (в общей сложности пять раз), он стал важной точкой притяжения модной индустрии и панк-культуры. Именно благодаря дизайну Вествуд Sex Pistols смогли создать свой уникальный имидж.
Однако Вествуд не почивала на лаврах по мере угасания панк-движения. Она всегда была на шаг впереди, не просто внося свой вклад в моду, но зачастую и определяя ее. После работы с Sex Pistols она пошла в абсолютно новом направлении со своим пиратским гардеробом с оборками на рубашках и другой одежде.
Среди ее стилей были мини-крин 1980-х и потертый костюм из тюльма и твида 1990-х. Она даже продемонстрировала, что даже с нижним бельем можно сделать провокационное заявление.
«Эффект Вивьен на другие дизайнерские умы был как слабительное», - объяснил однажды английский дизайнер Джаспер Конран. «Вивьен создает, а другие следуют ее примеру».
Вивьен Вествуд на показе мод для своего класса моды, 1999 г. Фото: Global Look Press
Последующие годы
Ее сочетание нетрадиционного чувства стиля Вествуд с откровенностью и дерзостью проявляют определенный уровень бесстрашия по отношению к ней и ее работе. Например, она вызвала гнев Маргарет Тэтчер, изображая ее на обложке британского журнала в костюме, который Тэтчер заказала, но еще не получила.
Однако влияние Вествуд трудно оспорить. Дважды ее называли британским модельером года, а в 1992 ей присвоили звание Офицера ордена Британской империи.
На протяжении более 30 лет Вествуд проживала в одной маленькой квартире в Южном Лондоне. Даже после того как она заработала состояние и славу, она платила всего $400 в месяц за жилье и ездила на велосипеде к своей студии в Баттерси.
Вивьен Вествуд на Неделе моды в Лондоне, 21 февраля 2009 г. Фото: Global Look Press
Фильм с Вивьен Вествуд
В июне 2018 года в Соединенных Штатах был выпущен документальный фильм «Вествуд: Панк, икона, активист», рассказывающий о жизни Вивьен от домохозяйки до известного модельера. Фильм режиссера Лорны Такера получил признание критиков, однако Вествуд выразила насмешку по поводу фильма, особенно по поводу его недостаточного освещения ее деятельности в области экологии.
Вествуд сделала публичное заявление, выразив свое разочарование по поводу этого фильма: «Это позор… Фильм посредственный, в отличие от Вивьен и Андреаса».
Фото: постер документального биографического фильма «Вествуд: Панк, икона, активист» 2018 г.
Личная жизнь и смерть
В 1962 Вивьен вышла замуж за Дерека, с которым через 3 года развелась. После этого она начала встречаться с Малкольмом, менеджером группы Секс Пистолс, от которого тоже родила ребёнка. Через 10 лет после расставания с Малкольмом Вивьен снова вышла замуж, на этот раз за своего помощника Андреаса, который младше нее на 25 лет. Андреас являлся ее партнёром по дизайну. Они жили в Южном Лондоне.
Вествуд умерла в Клэпхэме, Лондон, 29 декабря 2022 года в возрасте 81 года.
Андреас Кронталер и дама Вивьен Вествуд присутствуют на церемонии вручения премии Fashion Awards 2018 в Королевском Альберт-холле. Лондон, Великобритания. 12.10.2018. Фото: Global Look Press