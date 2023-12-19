Икона панк-моды: биография модельера Вивьен Вествуд

Ранние годы

Вивьен Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в городке Глоссоп, расположенном в английском графстве Дербишир. Ее отец работал сапожником. Мать трудилась на местной хлопкопрядильной фабрике, помогая семье поддерживать скромный уровень жизни.

Когда Вивьен было 17 лет, семья переехала в Харроу, находящийся в графстве Мидлсекс. Здесь будущая звезда мировой моды начала работать на местной текстильной фабрике и в итоге поступила в педагогическое училище.

Вествуд вспоминала, что в детстве она жила вдали от культурных событий Лондона.

«Я жила в части страны, выросшей во времена промышленной революции, - рассказывала она. - Я не знала о художественных галереях… Я никогда не видела книг по искусству, ни разу не была в театре».

К началу 1960-х Вивьен, казалось, нашла свое место в жизни. Она вышла замуж за Дерека Вествуда и родила от него сына Бена. Вивьен начала работать учителем, но вскоре ее первый брак распался. Вествуд познакомилась с Малкольмом Маклареном, студентом-искусствоведом и будущим менеджером группы Sex Pistols, от которого родила второго сына, Джозефа. Макларен помог Вествуд открыть для себя мир творческой свободы и увидеть, как искусство влияет на политическую обстановку.