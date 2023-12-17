Какой путь прошел Никита Кологривый из «Слова пацана»: бросил новосибирский вуз, развелся с женой

29-летний Никита Кологривый сыграл немало хороших ролей в прекрасных современных картинах. Но, пожалуй, знаковым фильмом для него стал сериал «Слово пацана». В картине он появляется в образе Кащея.
Никита Кологривый родился в украинском городе Белая Церковь, потом его семья переехала в Новосибирск. Отец Никиты работал в строительной фирме, а мама занималась домом и тремя дети. У артиста есть еще младшие братик и сестренка.
Как и многие пацаны занимался спортом, очень любит бокс и даже мечтал в старших классах стать профессиональным тренером. Но неожиданно выбрал иную стезю – театральную.
Никита Кологривый с Сергеем Безруковым. Фото: vk.com/idkologrivyy
Начало мечты об актерской карьере и первые препятствия
По окончании школы поступил в Новосибирский театральный институт, где проучился всего один год, пишет КП-Новосибирск.
Как рассказал преподаватель новосибирского театрального вуза, руководитель театральной студии «Игра» Владимир Александрович Зуев, в институте Никиту почему-то не принимал коллектив, он постоянно чувствовал себя не в своей тарелке.
«На переменах он подходил ко мне и говорил: «Владимир Саныч, что мне делать? Мне, наверное, нужно уходить. Меня здесь не принимают», - вспомнил преподаватель.
Иногда после занятий они оставались в аудитории и разговаривали о жизни. Из этих бесед Зуев узнал, что Кологривый очень любил своих родственников и всегда тепло отзывался о них. По словам преподавателя, это сильно не вяжется с тем, что сейчас пишут об артисте в СМИ.
После очередного непринятого этюда в вузе, Никита Кологривый вновь пришел к своему наставнику и в сердцах спросил у него: а не стоит ли ему бросить мечту об актерстве? Или все-таки шагнуть дальше и сразу рвануть в Москву?
«Я сказал: «Давай, пока ты молод», - поддержал своего студента Зуев.
И стал заниматься с ним, чтобы подготовить его к Москве. Кологривый до сих пор поддерживает связь со своим наставником, спрашивает, как у него дела, сообщает о новых ролях в кино.
Не теряет связь Кологривый и своими однокурсниками.
«Если мы ему пишем, он всегда отвечает. Хранит внутри себя человечность и чувство партнерства к друзьям, коллегам на площадке», - рассказала актриса театра и кино Алина Трусевич.
Однокурсница Кологривого вспоминает артиста как человека веселого, большого выдумщика. Он часто развлекал ребят песнями под гитару собственного сочинения. Иногда даже на выдуманном им языке.
Стоп-кадр из сериала «Слово пацана».
Покорение Москвы
Столицу Кологривому удалось покорить почти сразу. Он поступил в ГИТИС на курс театральных режиссеров Сергея Голомазова и Павла Хомского. В 2018 году получил красный диплом об окончании вуза.
Будучи студентом, успел сыграть главную роль в спектакле «Тиль» в Театре на Малой Бронной. А когда выпустился из ГИТИСа, стал работать в Московском губернском театре.
В кино Кологривый впервые пришел в 2016 году. Вначале засветился с маленькой ролью в сериале «Адвокат», потом появился во «В клетке», далее в «Балканском рубеже», «Игре на выживание», в двух частях «Бендера».
В 2020-е годы артист стал по-настоящему узнаваемым, отлично показав свои актерские данные в сериалах «Пищеблок», «Два холма», «Жизнь по вызову», «Оффлайн». После «Слова пацана» Никита Кологривый стал настоящей звездой.
Актер признавался, что после работы в сериале «Бендер» он смирился с амплуа плохиша, однако самая его любимая роль – Емеля из фильма «По щучьему велению». Он в восторге от амплуа героя.
Стоп-кадр из фильма «По щучьему велению».
Что дальше?
Кологривый прекрасно понимает, что актерская слава скоротечна, поэтому вполне допускает, что эта работа для него может быть временной.
«Это не представляется мне верхом блаженства и мечтаний – быть великим актером. А вот в космос полететь!.. И вообще, меня больше интересуют, например, задачи эволюции на Земле, чем «Оскар», - сказал как-то журналистам артист.
Никита Кологривый с женой. Фото: соцсети Никиты Кологривого
Любовь и развод
У Никиты Кологривого пока не получилось создать отношения мечты. 2020 году он женился на актрисе Московского губернского театра Александре Питиримовой, уже через год у них появилась на свет дочка Есения. Но быстрая любовь не перешла в прочные отношения на всю жизнь.
В ноябре этого года пара объявила о разводе. В качестве причины они назвали слишком плотный график Никиты, несовместимый с семейной жизнью. Артист не скрывает, что его сложный характер тоже сыграл свою роль.
«В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине. Это большая, колоссальная работа - быть отцом, мужем, товарищем, учителем», - сказал Кологривый.
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