Какой путь прошел Никита Кологривый из «Слова пацана»: бросил новосибирский вуз, развелся с женой

Начало мечты об актерской карьере и первые препятствия

По окончании школы поступил в Новосибирский театральный институт, где проучился всего один год, пишет КП-Новосибирск.

Как рассказал преподаватель новосибирского театрального вуза, руководитель театральной студии «Игра» Владимир Александрович Зуев, в институте Никиту почему-то не принимал коллектив, он постоянно чувствовал себя не в своей тарелке.

«На переменах он подходил ко мне и говорил: «Владимир Саныч, что мне делать? Мне, наверное, нужно уходить. Меня здесь не принимают», - вспомнил преподаватель.

Иногда после занятий они оставались в аудитории и разговаривали о жизни. Из этих бесед Зуев узнал, что Кологривый очень любил своих родственников и всегда тепло отзывался о них. По словам преподавателя, это сильно не вяжется с тем, что сейчас пишут об артисте в СМИ.

После очередного непринятого этюда в вузе, Никита Кологривый вновь пришел к своему наставнику и в сердцах спросил у него: а не стоит ли ему бросить мечту об актерстве? Или все-таки шагнуть дальше и сразу рвануть в Москву?

«Я сказал: «Давай, пока ты молод», - поддержал своего студента Зуев.

И стал заниматься с ним, чтобы подготовить его к Москве. Кологривый до сих пор поддерживает связь со своим наставником, спрашивает, как у него дела, сообщает о новых ролях в кино.

Не теряет связь Кологривый и своими однокурсниками.

«Если мы ему пишем, он всегда отвечает. Хранит внутри себя человечность и чувство партнерства к друзьям, коллегам на площадке», - рассказала актриса театра и кино Алина Трусевич.

Однокурсница Кологривого вспоминает артиста как человека веселого, большого выдумщика. Он часто развлекал ребят песнями под гитару собственного сочинения. Иногда даже на выдуманном им языке.