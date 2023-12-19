Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире: как Жизель Бюндхен добилась успеха

Кто такая Жизель Бюндхен?
Бразильская модель Жизель Бюндхен начала свою карьеру в подростковом возрасте, переехав в Нью-Йорк в 1997 году. Она быстро завоевала популярность среди модных журналов и известных дизайнеров. В 2000 году Бюндхен подписала контракт на 25 миллионов долларов с Victoria's Secret, став одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. В 2009 году она вышла замуж за профессионального футболиста Тома Брэди.
Жизель Бюндхен присутствует на гала-вечере в честь Карла Лагерфельда, 2 мая 2023 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Бюндхен, одна из пятерых сестер, родилась 20 июля 1980 года всего на несколько минут раньше своей сестры-близнеца. В детстве ее дразнили из-за ее роста и худощавости, но это помогло ей начать карьеру модели.
Она была замечена модельным агентом в ресторане быстрого питания, и после некоторого сопротивления она решила попробовать себя в этой сфере. Начав работать в Бразилии, она дебютировала на неделе моды в Нью-Йорке в 1996 году и затем переехала в этот город.
В это же время она пережила один из своих первых прорывов, когда дизайнер Александр Маккуин выбрал ее для своего показа на подиуме.
Жизель Бюндхен для рекламной кампании True Religion весна/лето 2009. Фото: Global Look Press
Основные моменты карьеры
К концу 1990-х годов, Бюндхен зарекомендовала себя как успешная модель, которая украшала обложки модных журналов, включая Vogue и другие издания по всему миру. Бюндхен сотрудничала со многими известными модельерами, включая Dolce & Gabbana, и привлекла внимание средств массовой информации в 2000 году после заключения крупной сделки на сумму 25 млн долларов со знаменитым производителем нижнего белья, компанией Victoria’s Secret. В том же году, журнал Rolling Stone назвал Бюндхен «Самой красивой девушкой в мире».
К 2004 году, Бюндхен стала самой высоко оплачиваемой моделью в мире, согласно списку журнала Forbes. В это же время, она попыталась начать карьеру актрисы, снявшись в фильме «Нью-Йоркское такси», где ее партнерами стали Куин Латифа и Джимми Феллон. Через два года, Бюндхен добилась большего успеха, сыграв небольшую роль в модном драматическом фильме «Дьявол носит Prada», где главные роли исполнили Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй.
В 2007 году Бюндхен решила прекратить сотрудничество с Victoria’s Secret, но оставалась популярной моделью. Более того, она снова возглавила список Forbes, опередив таких известных моделей, как Хайди Клум.
Бюндхен стала объектом споров в 2011 году из-за серии телевизионных рекламных роликов, транслировавшихся в Бразилии. В этих рекламах она рекламировала нижнее белье, призывая женщин использовать свою привлекательность для решения различных проблем. Правительственный департамент, занимающийся проблемами женщин, потребовал отменить рекламу, утверждая, что она распространяет устаревший стереотип женщины, согласно журналу Marie Claire.
В 2012 году Бюндхен вызвала шумиху, снимаясь обнаженной для парижского издания журнала Vogue, подтвердив свой статус одной из самых ярких моделей в современной индустрии моды.
Жизель Бундхен в рекламе Aqascutum. Фото: Global Look Press
Личная жизнь и муж
Бюндхен, ранее встречавшаяся с актером Леонардо Ди Каприо, вышла замуж за профессионального футболиста Тома Брэди в 2009 году. В том же году пара приветствовала своего первого ребенка, сына по имени Бенджамин Райан Брэди. В 2012 году у них родилась дочь, Вивиан. 28 октября 2022 года Бюндхен и Брэди оформили развод после 13 лет брака.
Помимо своей работы моделью, Бюндхен активно поддерживает различные благотворительные организации и мероприятия. У нее также есть линия обуви, часть доходов от продажи идет на поддержку ее родного леса в Бразилии. Она также запустила проект по сохранению водных ресурсов в своем родном городе в 2008 году и работала в качестве посла доброй воли для ООН по вопросам охраны окружающей среды.
Жизель Бюндхен и Том Брэйди на Met Gala 6 мая 2019 года в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press