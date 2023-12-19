Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире: как Жизель Бюндхен добилась успеха

Ранняя жизнь и карьера

Бюндхен, одна из пятерых сестер, родилась 20 июля 1980 года всего на несколько минут раньше своей сестры-близнеца. В детстве ее дразнили из-за ее роста и худощавости, но это помогло ей начать карьеру модели.

Она была замечена модельным агентом в ресторане быстрого питания, и после некоторого сопротивления она решила попробовать себя в этой сфере. Начав работать в Бразилии, она дебютировала на неделе моды в Нью-Йорке в 1996 году и затем переехала в этот город.

В это же время она пережила один из своих первых прорывов, когда дизайнер Александр Маккуин выбрал ее для своего показа на подиуме.