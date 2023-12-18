Роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», международная награда и карьера модели: что известно об Анастасии Красовской

Биография звезды

Биография артистки Анастасии Красовской полна различными проектами у именитых режиссеров и фотографов нашей страны. К слову, девушка не имеет актерского образования и лишь благодаря фото в своих соцсетях девушка попала на съемочную площадку. Чуть позже девушка получила международную награду и стала любимицей не только нашей богемы, но и зарубежных представителей творческой тусовки.

Родилась в Беларуси, любила отправляться в походы с бабушкой

Красовская появилась на свет 2 января 1999 года в Минске. Артистка с теплотой рассказывает, как она отправлялась в походы со своей бабушкой. Девочка с детства была человеком занятым: Настя посещала разнообразные кружки, начиная от танцев и заканчивая бисероплетением.

Примичательно, что красавица не мечтала стать актрисой, скорее, она грезила модельным миром. Однако Настя с детства прочно стоит ногами на земле. В какой-то момент девушка видела себя адвокатом, ей хотелось спасать людей и восстанавливать справедливость.

Именно это стремление подтолкнуло девушку после школы подать документы на юридический факультет. Однако уже на первом курсе ей пришлось перевестись на заочное отделение. Девушка постепенно стала заниматься моделингом.