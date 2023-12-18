Роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», международная награда и карьера модели: что известно об Анастасии Красовской

Биография звезды
Биография артистки Анастасии Красовской полна различными проектами у именитых режиссеров и фотографов нашей страны. К слову, девушка не имеет актерского образования и лишь благодаря фото в своих соцсетях девушка попала на съемочную площадку. Чуть позже девушка получила международную награду и стала любимицей не только нашей богемы, но и зарубежных представителей творческой тусовки.
Родилась в Беларуси, любила отправляться в походы с бабушкой
Красовская появилась на свет 2 января 1999 года в Минске. Артистка с теплотой рассказывает, как она отправлялась в походы со своей бабушкой. Девочка с детства была человеком занятым: Настя посещала разнообразные кружки, начиная от танцев и заканчивая бисероплетением.
Примичательно, что красавица не мечтала стать актрисой, скорее, она грезила модельным миром. Однако Настя с детства прочно стоит ногами на земле. В какой-то момент девушка видела себя адвокатом, ей хотелось спасать людей и восстанавливать справедливость.
Именно это стремление подтолкнуло девушку после школы подать документы на юридический факультет. Однако уже на первом курсе ей пришлось перевестись на заочное отделение. Девушка постепенно стала заниматься моделингом.
Настя Красовская в детстве. Фото: соцсети Анастасии Красовской
Несколько лет девушка выходила на подиумы Китая, Украины, Кореи, Италии, снималась для рекламных фотосессий и видеороликов, музыкальных клипов.
Роль провинциалки и восхищение иностранной публики
В 2019 году Красовская приняла участие в фильме «Герда». Настя сыграла студентку Леру. Девушка страдает лунатизмом и подрабатывает стриптизом в местном клубе, чтобы содержать мать. Режиссеры запустили Интернет-кастинг в соцсетях.
В результате, снимок Насти попал на глаза создателям фильма благодаря маме, та переслала пост дочери режиссерам. Сначала юная модель проявила стеснение и отказалась от проб, но киноделым удалось уговорить девушку сняться в их фильме. В итоге, красавица получила главную роль и впоследствии ни о чем не пожалела.
Первая роль Красовской. Фото: кадр из фильма «Герда» (2021)
Летом 2021 года фильм показали на международном фестивале в швейцарском Локарно. К слову, французский кинорежиссер Гаспар Ноэ восхитился работой режиссеров. В переписке с создателями кино Ноэ признался, что «Герда» его тронула и вдохновила. Мужчина отметил и мастерство Красовской.
Кинодебют похвалило и жюри международного фестиваля. Ошарашенная от такого количества внимания Настя получила статуэтку «Золотой леопард» как лучшая актриса. Позже стало известно, что российский кинофестиваль «Кинотавр» включил драму с моделью в главной роли в основную программу.
Популярность Красовской росла быстрыми темпами. Так, артистка приняла участие в третьем сезоне сериала «Трудные подростки». Сейчас Настя продолжает карьеру в кино. Спустя год на большие экраны вышла спортивная драма «Бультерьер», рассказывающая о буднях бойца смешанных единоборств.
Красовская в роли модели. Фото: соцсети Анастасии Красовской
Популярность девушки только росла. В следующем кинопроекте под названием «Стая» Насте пришлось выполнять множество трюков. Девушка даже прошла курсы скалолазания, при том, что боится высоты. Она даже совершила прыжок в воду с вышки высотой в 11 метров. Это стало для нее большим поводом для гордости. Не меньше сложностей доставили ей съемки в подростковой драме «Черная весна» с актером Глебом Калюжным.
На съемках фильма «Бультерьер». Фото: соцсети Анастасии Красовской
Личная жизнь актрисы
Анастасия активно ведет соцсети и любит делиться с поклонниками последними новостями своей жизни. Красовская публикует кадры с профессиональных съемок и из киноработ.
Однако насчет личной жизни и парней девушка ничего не говорит. Некоторое время назад появились слухи, что Настя встречается с актером Павлом Табаковым. Журналисты предоставили несколько видео, на которых едва видно ребят, убегающих от назойливых папарацци.
Настя Красовская на прогулке. Фото: соцсети Анастасии Красовской
Актриса сейчас
Девушка с удовольствием приняла предложение сняться в проекте Федора Бондарчука «Актрисы». Сотрудничество с режиссером впечатлило юную артистку, при том, что в кинокартине у Насти маленькая роль.
Часто в интервью Анастасии задавали вопрос, не надоело ли ей играть подростков. Однако актриса признается, что на нее это никак негативно не влияет, и она наоборот гордиться, что в свои 24 года может позволить себе играть школьниц.
Анастасия Красовская в сериале Жоры Крыжовникова. Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023)
Яркая роль у Красовской и в скандальном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Красотка умело сыграла инспектора по делам несовершеннолетних Ирину.
В интервью Анастасия рассказывала, что серьезно готовилась к роли, выписывая в тетрадь всю проблематику эпохи проблемных 80-х и 90-х. Было место и для идей, как можно было помочь этому поколению закончить с подростковой жестокостью.
На 2024 год у девушки запланирована еще одна премьера. Проект «Дайте шоу!» пополнил ее галерею образов центральной ролью начинающей певицы, которая пережила насилие. Сама лента рассказывает о закулисье шоу-бизнеса.
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