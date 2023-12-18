Сын российского рокера и иноагента, «наследник Бригады» и коллега Децла: биография актера Ивана Макаревича

Биография артиста

Иван Макаревич — молодой актер театра и кино, музыкальный исполнитель и сын фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича*. Карьера парня задалась практически с самого начала: съемки у известных режиссеров, фотосессии и различные светские тусовки. Многие считают, что это заслуга Ивана и таланта ему не занимать, а кто-то уверен, что молодой человек просто стал известным за счет отца.

Детство Вани Макаревича

30 июня 1987 года на свет в семье рокера появился Ваня Макаревич. Мама ребенка, врач-косметолог Алла Голубкина, до этого брака была женой другого знаменитого музыканта, вокалиста не менее известного рок-коллектива «Воскресение» Алексея Романова. Спустя два года родители развелись, и мальчик остался жить с матерью.

Андрей Вадимович* часто виделся с наследником, интересовался его жизнью, воспитывал и знакомил парня с миром музыки. Когда Ваня успешно окончил школу, купил ему квартиру.