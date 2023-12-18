Сын российского рокера и иноагента, «наследник Бригады» и коллега Децла: биография актера Ивана Макаревича

Биография артиста
Иван Макаревич — молодой актер театра и кино, музыкальный исполнитель и сын фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича*. Карьера парня задалась практически с самого начала: съемки у известных режиссеров, фотосессии и различные светские тусовки. Многие считают, что это заслуга Ивана и таланта ему не занимать, а кто-то уверен, что молодой человек просто стал известным за счет отца.
Детство Вани Макаревича
30 июня 1987 года на свет в семье рокера появился Ваня Макаревич. Мама ребенка, врач-косметолог Алла Голубкина, до этого брака была женой другого знаменитого музыканта, вокалиста не менее известного рок-коллектива «Воскресение» Алексея Романова. Спустя два года родители развелись, и мальчик остался жить с матерью.
Андрей Вадимович* часто виделся с наследником, интересовался его жизнью, воспитывал и знакомил парня с миром музыки. Когда Ваня успешно окончил школу, купил ему квартиру.
Маленький Ваня Макаревич. Фото: соцсети Ивана Макаревича
В детстве сын рокера мечтал стать пекарем. До сих пор парень утверждает, что если в кино и музыке ничего не добьется, то займется пирожками и булочками. Однако в итоге сказалось творческое и богемное воспитания Ивана: он поступил в Школу-студию МХАТ. Однако парень там проучился недолго, так как не нашел взаимопонимания с художественным руководителем Константином Райкиным.
Театральная карьера на Малой Бронной
На следующий год целеустремленный молодой человек решил получить актерское образование, Иван Макаревич, но выбирал уже не учебное заведение, а конкретного педагога. В 2010-м Иван окончил курс Сергея Голомазова в Российской академии театрального искусства (ГИТИС).
После окончания академии Макаревич-младший начал работать в Московском драматическом театре на Малой Бронной. В спектакле «Аркадия» он представил на сцене образ Огастеса Каверли. Зрители неоднократно видели артиста и в музыкальном шоу «Киномания. band».
Позже исполнитель решил попробовать силы на сцене театра «Практика», где в постановке режиссера Владимира Агеева «Жара» сыграл Зимородка.
Макаревич-младший в юности. Фото: соцсети Ивана Макаревича
Кинодебют звездного наследника
Кинокарьера Ивана началась с персонажа Кости Ермакова в боевике «Бой с тенью». Режиссер ленты пригласил парня на съемки. Перед этим он увидел фото отпрыска в одном из молодежных журналов. Боевик впоследствии номинировался на премию MTV Russia Movie Awards в десяти категориях, в том числе «Лучший фильм».
В 2006-м на экраны вышла лента «Виртуальный роман». Ивану посчастливилось поработать на одной площадке со звездами российской сцены. Эта кинокартина удостоилась нескольких кинопризов.
На кастинге исторического детектива «1814» исполнитель пробовался на главную роль великого поэта Александра Пушкина. Но в итоге он сыграл знаменитого поэта, лицеиста Ивана Пущина по прозвищу Жанно.
Иван в своем первом фильме. Фото: кадр из фильма «Бой с тенью». (2005)
Нельзя обойти вниманием и работу Ивана в ленте Гарика Сукачева «Дом Солнца». Здесь он исполнил роль своего папы, который только начинал карьеру в рок-группе.
Что любопытно, в скандальный и неоднозначный проект «Бригада: Наследник» актер попал неожиданно. Как-то Иван рассказал в интервью, что ему просто позвонили и предложили главную роль. Актер сыграл сына криминального авторитета Саши Белого, который возвращается из Америки в Россию. Парня ожидает множество неприятностей и предательство. Сам Безруков сниматься в сиквеле отказался.
В фантастическом триллере «Выжить после» Ваня сыграл хакера. Чтобы получить право сыграть этого персонажа, Иван несколько раз проходил кастинг. Парень был действительно заинтересован проектом. Фильм представили в ежегодной молодежной премии OOPS! Chose Awards! 2016 в номинации «Лучший сериал TV».
Иван на съемках «Дома Солнца» и с собственным папой. Фото: соцсети Ивана Макаревича
Так, в 2019-м в прокат вышел триллер режиссера Григория Константинопольского «Русский бес». Сыну фронтмена «Машины времени» досталась роль дизайнера.
В том же году на фестивале «Кинотавр» Константинопольский и Макаревич представили одноименную версию пьесы Александра Островского «Гроза». Интересно, что Иван выступил в качестве не только исполнителя, но и композитора. Звездный наследник поучаствовал и телевизионном драмеди «Мертвые души».
В 2021-м в Макаревич засветился в трагифарсовой драме с элементами детектива «Вне себя» с Евгением Стычкиным. Последний за профессиональное мастерство удостоился приза на фестивале сериалов «Пилот».
Макаревич в роли сына Саши Белого. Фото: кадр из фильма «Бригада: Наследник» (2012)
Музыкальные эксперименты Ивана Макаревича
С малых лет Ваня неплохо рисовал и увлекался музыкой. Сначала парень учился в музыкальной школе по классу гитары по примеру папы, однако чуть позже понял, что это не совсем его инструмент. Звездный отпрыск перепробовал множество инструментов и случайно на чердаке дома наткнулся на маленький африканский барабан. Парень почувствовал, что это точно его тема.
Будучи школьником Иван выступал в группе Nobody’s Home, позднее работал сразу в двух командах — альтернативной группе «Принцип муравья» и хард-рок-бенде «Стинки». Позже он стал заниматься электронной музыкой и трип-хопом.
Как-то раз исполнитель рассказал о сотрудничестве с Децлом. Незадолго до трагической кончины рэпера звезды записали трек «Мысли глубоко», ставший частью последнего студийного альбома Децла «Неважно, кто там у руля».
Ваня в детстве и во взрослом возрасте с мамой и сестрой. Фото: соцсети Ивана Макаревича
Слухи о романе с голливудской актрисой и дружба с Самбурской
Иван Макаревич неохотно отвечает на вопросы журналистов о личной жизни. В соцсетях парень также предпочитает сосредотачиваться на творчестве. К слову, отношения с однокурсницей Настасьей Самбурской оказались всего лишь сплетней. Ребята просто дружили, не более того.
В 2020 году СМИ облетела неожиданная новость. Журналисты писали, что Макаревич официально связал свою жизнь с англо-американской актрисой Люси Бойнтон. Она стала известной после съемок в биографическом мюзикле «Богемская рапсодия».
Свадьба, по утверждению журналистов, прошла в Москве. Эти сообщения вызвали бурю в обществе. Одни радовались тому, что Иван наконец-то остепенился. Другие же отмечали, что Люси на тот момент состояла в отношениях с Рами Малеком и свадьба с российским актером обычные сплетни. Музыкант же отказался как-либо комментировать эту информацию.
Иван Макаревич за барабанами. Фото: соцсети Ивана Макаревича
Об остальных подробностях личной жизни артиста ничего не известно. Актер не выкладывает в Интернете контент с предполагаемыми избранницами, предпочитая делиться с подписчиками только рабочими снимками и кадрами из путешествий. По признанию самого Ивана, сейчас он живет в России и редко выходит из дома.
Участие в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
В начале января 2023-го отгремела премьера комедии «Клипмейкеры», где Иван сыграл второстепенного персонажа Ганю. Картина вошла в конкурсную программу первого фестиваля авторского кино «Зимний».
Иван Макаревич в роли Джона. Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023)
В ноябре этого года зрители увиделии проект режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В ленте Иван сыграл парня по имени Джон. Скандальная лента, которую обвиняли в романтизации бандитизма, победила в главной номинации фестиваля «Новый сезон» 2023-го — «Самый ожидаемый сериал». Именно этот сериал открыл дорогу в большое кино начинающим артистам и заставил задуматься российскому зрителю об опасности криминального мира и последствиях неправильного выбора.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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