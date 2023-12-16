«На Ольге выезжал. Где бы ты был, если б не она»: почему бывшего мужа Рапунцель из «Дома-2» постоянно хейтят в Сети

Экс-участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко обнародовал в Сети компромат на бывшую жену и мать двух своих дочерей Ольгу Рапунцель. Вероятно, он ждал, что его подписчики осудят Ольгу Рапунцель, но не тут-то было. Тем со стороны лучше видно, кто поступает хорошо, а кто, мягко говоря, не очень.
Видео как доказательство «вины»
Дмитрий Дмитренко смонтировал целый мини-фильм, чтобы показать всем, какие гадкие все-таки дамы его бывшие жена и теща. Дмитренко не поленился раздобыть видео с камер видеонаблюдения, чтобы сделать ролик, в котором рассказал и показал, что Ольга Рапунцель вместе со своей мамой Татьяной Владимировной вынесли вещи из квартиры, где он сейчас живет.
Ольга Рапунцель с мамой на площадке квартиры, где сейчас живет Дима Дмитренко. Фото: скрин видео в соцсети Димы Дмитренко
Самого Димы Дмитренко в этот момент не было дома. Он был на съемках на «Доме-2».
«Страна должна знать своих героев. Я находился на съемочной площадке на новогодней съемке 13.12.2023. Бывшая жена со своей мамой. Выносят все, что еще не успели вынести из квартиры. Суд назначен на 18.12.2023», - сообщил Дмитрий Дмитренко.
«Клоун, она к себе домой пришла»
Неизвестно, на какую реакцию в Сети рассчитывал Дмитрий Дмитренко. Не исключено, что он ждал поддержки. Однако подписчики доказали, что хорошо знакомы с матчастью. Они прекрасно помнят, когда, как и кем приобреталась эта квартира. Хорошо им известно так же и то, что после разрыва с мужем Ольга Рапунцель с двумя маленькими дочками Василисой и Софией ушла жить на съемную квартиру и сейчас одна растит девочек. Дима Дмитренко ей не помогает.
Ольга Рапунцель с дочками Василисой и Софией. Фото: соцсети Ольги Рапунцель
Вспомнили в Сети и о том, что Ольга Рапунцель на «Доме-2» побеждала в конкурсе «Человек года», за что получила в подарок однокомнатную квартиру в Москве.
«Квартира, которую она выиграла уже стала твоей? И вещи в ней тоже все твои? Мама и два ребенка «обрастают» всякими разными необходимыми вещами. Тебе одному нужно оставить и квартиру, и вещи?» - поинтересовалась пользовательница под ником a_pray.
Дима Дмитренко тут же ответил, не упустив случая пройтись по Ольге Рапунцель.
«Вы, походу, путаете. Это квартира другая. То, что она выиграла, она ее уже прогуляла», - написал Дмитренко.
И тем не менее, подписчики назвали Дмитренко жалким клоуном, а Ольгу Рапунцель – пришедшей забрать то, что принадлежит по праву ей и дочерям.
«Нормальные мужики после развода берут свои трусы, носки и уходят. Если б ты сам все это купил или квартиру сам купил, то и проблем бы не было заработать все снова. Но ты понимаешь, что ты ничего больше не заработаешь. На Ольге и выезжал. Где бы ты был, если б не она», - отчитала Дмитренко olgashemykina.
Дима Дмитренко с дочками. Снимок было сделан во время брака с Рапунцель. Фото: соцсети Димы Дмитренко
«Клоун, она к себе домой пришла, в свою квартиру. Это ты там на птичьих правах живешь», - напомнила nastushaivushkina.
«Так ее выставили, будто она обокрала квартиру. Элементарно, она на съемной живет с детьми и взяла в большей степени для детишек», - уверена taniaivanova1992.
«Какой суд, какие чеки. Дети с ней, сам отдал бы и квартиру в придачу. Он жалуется, смех, дочки одеты, обуты, накормлены. «Герой» здесь не Оля», - высказалась tommy_vans.
Безумно скучает по детям
Напомним, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко летом этого года могли бы отметить шестую годовщину свадьбы, но зимой 2023 пара рассталась. После разрыва Ольга Рапунцель рассказала, что семью обеспечивала она, Дмитренко сидел на ее шее. Она устала от подобной расстановки сил в семье. К тому же, Ольга просила, чтобы Дмитренко оформил свою долю квартиры на дочерей, а тот отказывался. Постоянные противоречия и скандалы привели к разрыву. Дмитрий Дмитренко отказался покидать квартиру, в которой половина принадлежит ему, и Ольге Рапунцель с дочками пришлось переехать в съемное жилище.
Сейчас пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Дмитренко с дочками не общается, ссылаясь на то, что это ему запрещает делать Рапунцель.