«На Ольге выезжал. Где бы ты был, если б не она»: почему бывшего мужа Рапунцель из «Дома-2» постоянно хейтят в Сети

Вспомнили в Сети и о том, что Ольга Рапунцель на «Доме-2» побеждала в конкурсе «Человек года», за что получила в подарок однокомнатную квартиру в Москве.

«Квартира, которую она выиграла уже стала твоей? И вещи в ней тоже все твои? Мама и два ребенка «обрастают» всякими разными необходимыми вещами. Тебе одному нужно оставить и квартиру, и вещи?» - поинтересовалась пользовательница под ником a_pray.

Дима Дмитренко тут же ответил, не упустив случая пройтись по Ольге Рапунцель.

«Вы, походу, путаете. Это квартира другая. То, что она выиграла, она ее уже прогуляла», - написал Дмитренко.

И тем не менее, подписчики назвали Дмитренко жалким клоуном, а Ольгу Рапунцель – пришедшей забрать то, что принадлежит по праву ей и дочерям.