Не уступала легендарным актерам и резко исчезла: куда пропала Дарья Макарова – звезда сериала «Улица»

Дарья Макарова считается одной из самых загадочных российских актрис. Сегодня она практически полностью пропала с радаров, хотя еще несколько лет назад блистала на всех телеэкранах страны в рамках картины «Улица». Поклонникам остается только гадать, куда исчез их кумир, выходивший на сцену с настоящими мэтрами российского театра и не уступавший им в актерском мастерстве.

Детство и юность

Дарья Макарова появилась на свет 7 марта 1989 года в Москве. В детстве актриса ничем не отличалась от сверстниц. Она любила гулять в компании друзей, ярко одеваться и привлекать внимание окружающих. Дома ее главным развлечением было зеркало. Макарова регулярно красовалась перед ним в различных нарядах.

Родители не препятствовали увлечениям дочери. Однако вскоре ей стало скучно примерять пестрые образы. Стоя перед зеркалом, она начала петь популярные композиции.

Любовь к творчеству подтолкнула Макарову к поступлению в балетную студию. Параллельно с танцами она посещала занятия в музыкальной школе. Актриса окончила учебное заведение по классу фортепиано. На этом развитие Макаровой не остановилось. В тот же период она увлеклась популярной музыкой, и успешно освоила технику эстрадного вокала.

В старших классах школы Дарья считалась одной из главных активисток. Она регулярно участвовала в различных мероприятиях и точно знала, что скоро станет полноценной актрисой.

Однако мечта сбылась не сразу. После окончания школы Макарова поступила на исторический факультет МГУ и на несколько лет забыла о своем желании стать актрисой. Получив первый диплом о высшем образовании, Макарова отправилась в Щукинское училище. Девушка не возлагала больших надежд, однако сумела пройти вступительные экзамены и была зачислена на курс Валентины Петровны Николаенко.