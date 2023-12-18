Не уступала легендарным актерам и резко исчезла: куда пропала Дарья Макарова – звезда сериала «Улица»

Дарья Макарова считается одной из самых загадочных российских актрис. Сегодня она практически полностью пропала с радаров, хотя еще несколько лет назад блистала на всех телеэкранах страны в рамках картины «Улица». Поклонникам остается только гадать, куда исчез их кумир, выходивший на сцену с настоящими мэтрами российского театра и не уступавший им в актерском мастерстве.
Детство и юность
Дарья Макарова появилась на свет 7 марта 1989 года в Москве. В детстве актриса ничем не отличалась от сверстниц. Она любила гулять в компании друзей, ярко одеваться и привлекать внимание окружающих. Дома ее главным развлечением было зеркало. Макарова регулярно красовалась перед ним в различных нарядах.
Родители не препятствовали увлечениям дочери. Однако вскоре ей стало скучно примерять пестрые образы. Стоя перед зеркалом, она начала петь популярные композиции.
Любовь к творчеству подтолкнула Макарову к поступлению в балетную студию. Параллельно с танцами она посещала занятия в музыкальной школе. Актриса окончила учебное заведение по классу фортепиано. На этом развитие Макаровой не остановилось. В тот же период она увлеклась популярной музыкой, и успешно освоила технику эстрадного вокала.
В старших классах школы Дарья считалась одной из главных активисток. Она регулярно участвовала в различных мероприятиях и точно знала, что скоро станет полноценной актрисой.
Однако мечта сбылась не сразу. После окончания школы Макарова поступила на исторический факультет МГУ и на несколько лет забыла о своем желании стать актрисой. Получив первый диплом о высшем образовании, Макарова отправилась в Щукинское училище. Девушка не возлагала больших надежд, однако сумела пройти вступительные экзамены и была зачислена на курс Валентины Петровны Николаенко.
Дарья Макарова в ранние годы. Фото: страница группы «Русские актеры и актрисы» во «Вконтакте»
В 2012 году Дарья Макарова успешно окончила учебное заведение. Наградой за ее старания стал диплом актрисы.
Дебют в кино
Творческий путь Дарьи Макаровой начался еще во время учебы в Щукинском училище. В 2011 году девушка появилась в одном из эпизодов ленты «Девичья охота». Дебют в кино получился локальным, но крайне успешным. Зрители начали регулярно отмечать талант молодой артистки. Спустя год Дарью позвали в картину «Без свидетелей».
Дарья Макарова во время съемок. Фото: страница группы «Русские актеры и актрисы» во «Вконтакте»
В 2012 фильмография Макаровой пополнилась ролью в комедии «Без свидетелей». Картина получилась по-настоящему громкой. Критики отмечали не только продуманный сюжет, но и игру актеров. В частности, Дарьи Макаровой.
Взлет карьеры
Особенно продуктивным для Макаровой получился 2013 год. В тот период ей довелось сыграть в популярном многосерийном проекте «Кодекс чести-6». Девушке досталась роль журналистки, замешанной в расследовании громких преступлений. Участие в проекте стало для Макаровой настоящим испытанием. Все потому, что ранее ей не приходилось играть в боевиках.
Дарья Макарова в сериале «Кодекс чести». Фото: кадр из сериала
Несмотря на сложности, Дарья подошла к работе крайне ответственно. Она сумела полностью раскрыть характер своего персонажа, а также поразила зрителей умением передавать драму даже через экран.
В 2014 году фильмография Макаровой пополнилась еще одной громкой премьерой. Девушка сыграла в картине под названием «В спорте только девушки». Участие в масштабном проекте стало для Дарьи настоящим прорывом. О девушке узнало огромное количество зрителей, а также ряд известных режиссеров. Спустя несколько месяцев Макарову пригласили сыграть в картинах «Дикий-4» и «Захват».
Ключевой работой Дарьи в тот период стал фильм «Семья маньяка Беляева». В рамках картины девушка воплотила в жизнь образ Натальи Беляевой. Картина практически сразу привлекла внимание критиков. Эксперты начали отмечать драматичность событий, а также феноменальную игру Макаровой.
Дарья Макарова в картине «Семья маньяка Беляева». Фото: кадр из фильма
Успех картины «Семья маньяка Беляева» вознес карьеру Дарьи до небес. Девушка начала получать предложения одно за другим. Однако соглашаться на все подряд артистка не спешила. Она тщательно изучала сценарии будущих картин и представляла, как можно воплотить в жизнь тот или иной образ.
В 2015 году Макарова появилась в картине «Другая жизнь Маргариты». В рамках нее Дарья сыграла второстепенную роль. Ей довелось воплощать в жизнь образ Кати – племянницы главной героини. В тот же период Макарова снялась в сериале «Лондонград. Знай наших!», где исполнила одну из эпизодичных ролей. Позднее артистка отметилась работой в еще одном проекте – «Орлова и Александров».
Громкая роль в картине «Таинственная страсть»
В 2016 году Дарья Макарова пополнила список актеров фильма «Таинственная страсть». Картина снималась по одноименному роману Василия Аксенова. Сценарий к киноленте написала небезызвестная Елена Райская, которую многие знали по проектам «Однажды в Ростове» и «Жена офицера. Съемки картины «Таинственная страсть» проводились в Москве. Для создания отдельных сцен создатели фильма выезжали в Коктебель.
В рамках ленты Макарова воплощала в жизнь образ Анны – жены Роберта Петровича Эра, роль которого исполнял Александр Ильин. Персонажи оказались особенно интересными. В частности потому, что создатели картины старались проводить аналогии с историческими личностями.
Во время съемок картины «Таинственная страсть» актриса сдружилась со своим коллегой Александром Ильиным. Фото: страница группы «Русские актеры и актрисы» во «Вконтакте»
Премьера картины получилась по-настоящему громкой. Успех во многом был обусловлен актерским составом. Помимо Макаровой в проекте участвовали Алексей Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Безруков и Леонид Кулагин. Несмотря на невероятную конкуренцию, Дарья сумела продемонстрировать запредельный уровень актерского мастерства. Раскрыть свой талант актрисе не помешал даже тот факт, что ей досталась роль второго плана.
Старания юной артистки отмечали и критики. Однако хвалить картину зрители не спешили. В сети долгое время существовало мнение, что успех ленты – не более, чем заслуга актерского состава. Сам сюжет многие назвали откровенно слабым.
Дальнейшая карьера
В том же 2016 году Дарья Макарова снялась в сериале под названием «Беловодье. Тайна затерянной страны». Картина рассказывала зрителям историю о путешествии главного героя в пространстве. В рамках ленты Макаровой досталась роль Дины – соблазнительницы одного из центральных персонажей.
Коллегами Дарьи по съемочной площадке стали сразу несколько известных актеров. В их числе Александр Петров, Светлана Суханова и Татьяна Орлова. Премьера фильма «Беловодье. Тайна затерянной страны» состоялась спустя три года. В 2019-м лента была показана на телеканале СТС.
Дарья Макарова в тот период. Фото: страница группы «Русские актеры и актрисы» во «Вконтакте»
В 2017 году Макарова отправилась на кастинг комедийного сериала о жителях спального района под названием «Улица». Артистка успешно прошла конкурс, после чего была утверждена на роль Лауры. Вскоре Дарья появилась на телеэкранах вместе с Егором Клинаевым, Лелей Барановой и Владимиром Хацкевичем.
Зрители сразу же полюбили персонажа Макаровой. Рейтинги сериала выросли, и создатели предложили Дарье продолжить сотрудничество. Актриса согласилась, благодаря чему лента транслировалась на протяжении двух лет. Всего было выпущено 180 серий.
Дарья Макарова в сериале «Улица». Фото: кадр из сериала
После очередного громкого проекта творческая проекта карьера Дарьи Макаровой приостановилась. Артистка появилась на экранах лишь единожды. В 2017 году она исполнила эпизодичную роль в картине «Позднее раскаяние». Возвращение в кино состоялось только спустя четыре года. В 2021 году Макарова сыграла второстепенного персонажа в фильме «Серебряный волк».
Работа в театре
Творческая деятельность Макаровой никогда не ограничивалась съемками в кино. Вместе с Геннадием Хазановым и Федором Добронравовым Дарья регулярно выходила на сцену театра имени Чехова. Артистка принимала участие в знаменитом спектакле «Спасатель», поставленном по пьесе Нормана Фостера. Позднее Макарова отправилась на гастроли. В ходе них актриса вместе с коллегами продолжила радовать зрителей спектаклем «Спасатель».
Дарья Макарова и Федор Добронравов. Фото: страница группы «Русские актеры и актрисы» во «Вконтакте»
Личная жизнь
На протяжении долгого времени Макарова предпочитала скрывать подробности своей личной жизни. Публика не знала ничего ни о муже, ни о детях актрисы. Однако позднее информация о возлюбленном Дарьи все-таки появилась.
Как заявляют ряд источников, на данный момент Макарова состоит в отношениях с Семеном Шкаликовым – одним из артистов «Ленкома». Избранник Дарьи родом из актерской династии, а также считается одним из самых состоявшихся артистов своего поколения. Многие знают его по роли графа Рязанова в постановках «Юнона и Авось».
В одной из бесед с журналистами Макарова признавалась, что ее отношения с Шкаликовым можно смело назвать гармоничными. Сейчас пара проживает в загородном доме и воспитывает ребенка.
Дарья Макарова и Семен Шкаликов. Фото: соцсети Дарьи Макаровой
Дарья Макарова сейчас: последние новости
На данный момент Дарья Макарова с головой погрузилась в семейную жизнь. Она перестала радовать поклонников новыми ролями в кино и занялась воспитанием ребенка. Тем не менее, актриса продолжает выходить на сцену театра. Недавно она сыграла одну из ролей в спектакле Александра Зельдовича «Психоз».
Дарья Макарова сейчас. Фото: соцсети Дарьи Макаровой
Макарова оставила не только карьеру киноактрисы, но и соцсети. Сейчас артистка практически не публикует новые снимки. Подробности своей жизни она рассказывает крайне редко.
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