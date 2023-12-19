Самый высокооплачиваемый игрок в истории профессионального спорта: кто такой Алекс Родригес

Кто такой Алекс Родригес?

Алекс Родригес по прозвищу А-Род — американский бывший бейсболист и игрок с третьей базы, сыгравший 22 сезона в высшей лиге бейсбола (MLB) за «Сиэтл Маринерс» (1994–2000), «Техас Рейнджерс» (2001–2003) и «Нью-Йорк Янкиз» (2004–2016).

Бывший игрок MLB является чемпионом Мировой серии 2009 года в составе «Янкиз». Кроме того, он трижды становился самым ценным игроком Американской лиги и четырнадцать раз участвовал в Матче всех звезд.

Кроме того, он очень успешный бизнесмен и филантроп. Алекс является председателем и генеральным директором компании A-Rod Corp, выпускающей пиво Presidente, и совладельцем команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз».

Ранняя жизнь

Алекс Родригес родился 27 июля 1975 года. Его место рождения — Нью-Йорк, район Вашингтон-Хайтс. Его родителями были Виктор Родригес, его отец, и Лурдес Наварро, его мать. Его семья владела обувным магазином и жила в помещении магазина после закрытия рабочих часов. Когда Родригесу было четыре года, семья переехала в Доминиканскую Республику, а затем переехала в Майами, Флорида. Вскоре Родригес начал играть в свою любимую игру всех времен — бейсбол. В детстве он восхищался бейсболистами, такими как Дейл Мерфи, Кэл Рипкен-младший и Кит Эрнандес. Командой его мечты в молодые годы была «Нью-Йорк Метс».

Позже его родители развелись, и Виктор уехал в Нью-Йорк. Его мать осталась ответственной за воспитание троих детей, включая Родригеса.

В школе Родригес зарекомендовал себя одаренным футболистом, играл квотербеком в Вестминстерской христианской школе, небольшой частной школе в Майами. В бейсболе Родригес демонстрировал еще более выдающиеся способности. В младшем классе он набрал 477 очков и украл 42 базы всего за 35 игр, приведя школу к чемпионату штата 1992 года. К окончанию школы он принял решение полностью сконцентрироваться на бейсболе, и скауты заполнили школьное футбольное поле, чтобы посмотреть игру шорт-стопа. Рост Алекса Родригеса — 6 футов 3 дюйма (191 см), вес — 195 фунтов (103 кг).