Самый высокооплачиваемый игрок в истории профессионального спорта: кто такой Алекс Родригес

Кто такой Алекс Родригес?
Алекс Родригес по прозвищу А-Род — американский бывший бейсболист и игрок с третьей базы, сыгравший 22 сезона в высшей лиге бейсбола (MLB) за «Сиэтл Маринерс» (1994–2000), «Техас Рейнджерс» (2001–2003) и «Нью-Йорк Янкиз» (2004–2016).
Бывший игрок MLB является чемпионом Мировой серии 2009 года в составе «Янкиз». Кроме того, он трижды становился самым ценным игроком Американской лиги и четырнадцать раз участвовал в Матче всех звезд.
Кроме того, он очень успешный бизнесмен и филантроп. Алекс является председателем и генеральным директором компании A-Rod Corp, выпускающей пиво Presidente, и совладельцем команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз».
Ранняя жизнь
Алекс Родригес родился 27 июля 1975 года. Его место рождения — Нью-Йорк, район Вашингтон-Хайтс. Его родителями были Виктор Родригес, его отец, и Лурдес Наварро, его мать. Его семья владела обувным магазином и жила в помещении магазина после закрытия рабочих часов. Когда Родригесу было четыре года, семья переехала в Доминиканскую Республику, а затем переехала в Майами, Флорида. Вскоре Родригес начал играть в свою любимую игру всех времен — бейсбол. В детстве он восхищался бейсболистами, такими как Дейл Мерфи, Кэл Рипкен-младший и Кит Эрнандес. Командой его мечты в молодые годы была «Нью-Йорк Метс».
Позже его родители развелись, и Виктор уехал в Нью-Йорк. Его мать осталась ответственной за воспитание троих детей, включая Родригеса.
В школе Родригес зарекомендовал себя одаренным футболистом, играл квотербеком в Вестминстерской христианской школе, небольшой частной школе в Майами. В бейсболе Родригес демонстрировал еще более выдающиеся способности. В младшем классе он набрал 477 очков и украл 42 базы всего за 35 игр, приведя школу к чемпионату штата 1992 года. К окончанию школы он принял решение полностью сконцентрироваться на бейсболе, и скауты заполнили школьное футбольное поле, чтобы посмотреть игру шорт-стопа. Рост Алекса Родригеса — 6 футов 3 дюйма (191 см), вес — 195 фунтов (103 кг).
Алекс Родригес в молодости. Фото: соцсети
Родригес уже намеревался поступить в Университет Майами, но когда «Сиэтл Маринерс» выбрали его под общим номером один на любительском драфте Высшей лиги бейсбола 1993 года, он стал профессионалом, подписав трехлетний контракт стоимостью 1,3 миллиона долларов.
Слава Высшей лиги
Взлет спортивной карьеры Родригеса был стремительным, и он в 1994 году начал выступать в высшей лиге, когда ему еще не исполнилось 19 лет. В том году он провел 54 матча с «битами» и 142 в следующем сезоне, к 1996 году Родрикес стал настоящей звездой. В том же году он отбил 358 ударов, забил 36 хоумранов и выбил 123 шайбы, заняв второе место в гонке MVP. В последующие годы Родригес зарекомендовал себя как один из лучших игроков бейсбола, демонстрируя яркую игру, которая позволила ему стать одним из величайших игроков в игре всех времен.
Алекс Родригес. Фото: Global Look Press
В 2001 году Родригес подписал самый прибыльный контракт в истории бейсбола — с «Техас рейнджерс , сумма контракта составила 252 миллиона долларов. Он, можно сказать, доказал, что стоит каждого пенни, три года подряд лидируя в Американской лиге по количеству хоум-ранов и выиграв награду MVP в 2003 году, но его команда так и не добилась желаемого успеха, как он надеялся. После сезона-2003 Годригеса обменяли в «Нью-Йорк Янкиз», он даже согласился перейти на третью базу, чтобы популярный шорт-стоп клуба Дерек Джетер мог остаться на месте.
В Нью-Йорке Родригес продолжал показывать высокие результаты. Он выиграл еще одну награду MVP в 2005 году, набрав 321 с 48 хоум-ранами, и провел сезон-монстр для всех возрастов в 2007 году, возглавив Majors с 54 хомерсами, 156 RBI и 143 пробегами, чтобы завоевать третий трофей MVP. В том же году, 4 августа, в возрасте 32 лет он стал самым молодым игроком, совершившим 500 хоум-ранов за карьеру.
Замах Алекса Родригеса. Фото: соцсети
Звездные проблемы
Родригес старался завоевать расположение нью-йоркских болельщиков, чем даже заслужил критику со стороны товарищей по команде. Его репутация пошатнулась перед началом сезона-2009, когда он признался, что принимал стероиды в начале своей карьеры, что вызвало вопросы к обоснованности результатов его карьеры.
В течение многих лет его также преследовала неспособность добиться больших успехов в послесезонье. По крайней мере, на этом фронте Родригес заставил замолчать некоторых своих критиков, когда его бита загорелась, и он вывел «Янкиз» на чемпионат мировой серии в 2009 году.
Алекс Родригес и Мадонна. Фото: соцсети
Наследие под вопросом
Казалось, что Родригес войдет в историю бейсбола как один из самых результативных атакующих игроков. В 2010 году он стал седьмым игроком в истории Высшей лиги, совершившим 600 хоум-ранов за карьеру. Два года спустя, в июне 2012 года, он сравнял рекорд легендарного янки Лу Герига, заняв 23-е место на турнирах большого шлема, достигнув в общей сложности 25-го.
Но в 2013 году Родригес оказался под огнем критики. Уже находясь в списке инвалидов после операции на бедре, он столкнулся с новыми обвинениями в употреблении препаратов, повышающих работоспособность. После статьи в Miami Times, опубликованной в конце января, начались расследования. Утверждалось, что клиникой, в которой лечился Родригес, руководил скандально известный доктор Энтони Тони Бош. Этот доктор якобы поставлял запрещенные вещества Родригесу и нескольким другим спортсменам.
Алекс Родригес. Фото: соцсети
После публикации истории о допингах, повышающих производительность, казалось, что дни Родригеса в «Нью-Йорк Янкиз» сочтены. Телеканалы ESPN и New York Daily News опубликовали статьи, в которых говорилось, что «Янкиз» ищут способ расторгнуть контракт с Родригесом.
Несмотря на его опровержения, продолжение расследования нарисовало мрачные перспективы для Родрикеса, поскольку появились сообщения о том, что у MLB есть доказательства его сделок с Bosch. В ожидании объявления представители Родригеса попытались договориться с Высшей лигой бейсбола об урегулировании, которое позволило бы избежать пожизненного запрета.
Отстранение от должности и продолжение споров
5 августа 2013 года Родригес получил новость, которой так боялся: комиссар лиги Бад Селиг объявил, что Родригес будет дисквалифицирован на 211 игр без сохранения заработной платы — на период, который будет охватывать оставшуюся часть сезона 2013 года и весь сезон-2014. Родригес подал апелляцию на свое отстранение 7 августа — ему разрешили играть на время обжалования отстранения, — а арбитражное слушание было назначено на 30 сентября.
Родригес подал два судебных иска в связи со своей спортивной карьерой вскоре после начала подачи апелляции. 3 октября 2013 года он подал иск против MLB и Селига, утверждая, что они «занимались противоправным и вопиющим поведением с одной-единственной целью, чтобы разрушить репутацию и карьеру Алекса Родригеса». На следующий день Родригес также подал иск о врачебной халатности против доктора Кристофера Ахмада — врача команды «Янкиз» — и пресвитерианской больницы Нью-Йорка.
11 января 2014 года арбитр MLB Фредрик Горовиц постановил, что Родригес должен оставаться дисквалифицированным на регулярный сезон 2014 года, что составляет сокращенную дисквалификацию в общей сложности на 162 игры. В ответ Родригес подал еще один иск против Горовица и профсоюза игроков с требованием отменить его дисквалификацию. Родригес утверждал, что Горовиц «отказался представить доказательства, которые были уместны и существенны для исхода арбитража», и что профсоюз не выполнил свою «обязанность справедливого представительства».
В качестве еще одного поворота дела, в начале ноября 2014 года Miami Herald сообщила, что Родригес фактически признался федеральным агентам, что употреблял препараты, повышающие работоспособность, в 2010–2012 годах, после того, как получил иммунитет от прокуратуры в ходе расследования дела о запрещенных препаратах. Однако к тому времени дисквалификация пострадавшей звезды была завершена, и он пытался наладить отношения как с новым комиссаром MLB Робом Манфредом, так и со своими работодателями в «Янкиз».
Алекс Родригес. Фото: Global Look Press
Конец легендарной карьеры
Возвращение Родригеса в «Янкиз» в основном освещалось в СМИ во время весеннего тренировочного сезона 2015 года, но в конечном итоге внимание переключилось на его обновленную форму. 7 мая Родригес выиграл хоум-ран № 661 в карьере, обойдя великого Вилли Мэйса и став четвертым за все время.
Последовали еще более важные моменты, поскольку он стал всего лишь вторым игроком, официально набравшим 2000 RBI за карьеру, и 29-м, набравшим 3000 просмотров. Хотя он сбавил темп в последние два месяца сезона, он финишировал с 33 очками и 86 результативными передачами, что стало его самым высоким результатом за последние годы.
Алекс Родригес в составе «Янкиз» в 3-м иннинге отбивает голкипера «Тайгерс» Яна Крола. "Детройт Тайгерс", 20 июня 2015 г. Фото: Global Look Press
Однако спотыкание на финишной прямой оказалось предзнаменованием грядущих событий, поскольку Родригес так и не вышел на трассу в сезоне 2016 года. Учитывая, что количество его выходов на поле сокращается, а «Янкиз» отдают предпочтение более молодым игрокам, многие задавались вопросом, не отпустит ли команда его просто так. Ответ пришел на пресс-конференции 7 августа, на которой Родригес объявил, что сыграет свою последнюю игру 12 августа, после чего он будет освобожден как игрок и перейдет к своей новой роли специального советника команды.
После короткой церемонии перед игрой 12 августа Родригес в последний раз надел полосатую форму «Янки» в качестве игрока, сделав дубль в первом иннинге и помогая своей команде победить. Хотя он так и не достиг рекордных высот, которые когда-то казались достижимыми, отбивающий все равно финишировал с показателями, которые входят в число лучших за всю историю в нескольких категориях, включая хоумран (696), RBI (2086), хиты (3115) и пробеги (2021). Наряду с тремя наградами MVP, он выиграл две «Золотые перчатки» за мастерство игры на поле и был выбран для участия в 14 матчах всех звезд.
Спортивный комментатор
Повесив шиповки, Родригес перешел в радиовещательную будку, чтобы стать аналитиком Fox Sports и ESPN, заслужив похвалу за свою проницательность и способность донести до зрителей свои обширные знания о бейсболе.
Личная жизнь
Алекс Родригес с дочками. Фото: Global Look Press
Первой женой Родригеса стала Синтия Скуртис, они поженились в 2002 году. В браке родились две дочери: Наташа в 2004 году и Элла — в 2008-м. Однакл уже в 2008-м брак распался. За Родригесом прочно закрепилась слава голливудского сердцееда. По имеющимся сообщениям, он встречался с такими знаменитостями, как певица Мадонна, Дженнифер Лопес, Кейт Хадсон и Кэмерон Диаз.
С Дженнифер Лопес Родригес встречался с 2017 года, в 2019-м они объявили о помолвке, однако в апреле 2021-го — расстались.
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес. Фото: Global Look Press
В настоящее время Алекс встречается с Жаклин Кордейру. Она инструктор по фитнесу, участница соревнований и писательница. Родригес опубликовал в соцсети фотографию с Жаклин с подписью: «От всего сердца вам: счастливого Рождества».