Все его персонажи получаются яркими и запоминающимися: биография Дональда Сазерленда

Вступление в актерскую деятельность

Дональд Сазерленд бросил LAMDA и переехал в Шотландию, где провел 18 месяцев в Репертуарном театре Перта. В начале 1960-х годов Дональд Сазерленд начал получать небольшие роли в кино и на телевидении.

Во время учебы в Университете Торонто Сазерленд также познакомился со своей первой женой Лоис Хардвик. Пара поженилась в 1959 году, это был первый из трех браков Сазерленда, и развелась семь лет спустя, не оставив детей.

Прорыв «Грязной дюжины»

Отказавшись от потенциальной карьеры инженера, Сазерленд после колледжа переехал в Великобританию, чтобы работать в Пертском репертуарном театре в Шотландии. Он также появлялся на лондонской сцене, прежде чем начать свою полувековую карьеру в кино. Это было неблагоприятное начало.

«Мое первое предложение сняться в фильме было сделано в 1962 году, — сказал Сазерленд журналу GQ. — Я прослушивался на роль продюсера, сценариста, режиссера. И я пришел домой и сказал своей первой жене: «Я думал, все прошло хорошо». Никогда не хочется говорить, что ты хорошо справился, прежде чем что-то узнаешь. На следующее утро все они говорили по телефону, какими замечательными были прослушивания. И тогда продюсер сказал: «Мы так сильно любили тебя, что хотели объяснить, почему мы не взяли тебя на кастинг. Мы всегда думали о тебе как о персонаже, который живет по соседству, и мы не думаем, что ты выглядишь так, будто когда-либо жил с кем-то по соседству».

Год спустя он все-таки получил роль в британской романтической драме 1963 года «Десять раз по миру». Но это не привело к постоянной или хотя бы хорошо оплачиваемой работе. Таким образом, по совету своего агента разорившийся Сазерленд переехал в Голливуд в середине 1960-х годов. Его большой прорыв произошел в 1967 году, когда он получил небольшую, но значимую роль Вернона Пинкли в военном фильме «Грязная дюжина», в котором, среди прочих, снялись Ли Марвин, Чарльз Бронсон, Джим Браун и Телли Савалас.