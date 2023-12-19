Все его персонажи получаются яркими и запоминающимися: биография Дональда Сазерленда

Кто такой Дональд Сазерленд?
Дональд Сазерленд учился в Университете Торонто и Королевской академии драматического искусства. Актер огромной разносторонности, он стал известен своей ролью в «Грязной дюжине» (1967), за которой последовали роли в «М*А*С*Х» (1970) и «Клюте» (1971). Среди других его фильмов за полувековую карьеру на экране — «Обычные люди» (1980), «Время убивать» (1996), «Инстинкт» (1999), «Холодная гора» (2003), «Гордость и предубеждение» (2005) и франшиза «Голодные игры».
Ранняя жизнь
Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в семье Фредерика и Дороти Сазерленд. Его родной город — Сент-Джон, Нью-Брансуик, Канада. Его отец был продавцом и управлял местной газовой и электроэнергетической компанией, а также местным автобусным парком. Дональд Сазерленд был очень болезненным ребенком и в детские годы перенс несколько серьезных заболеваний, включая ревматизм, гепатит и полиомиелит.
Он учился в средней школе Бриджуотера, а после продолжил учебу в колледже Виктория Университета Торонто. Он получил двойную степень в области инженерии и драмы. В 1957 году Дональд Сазерленд отправился в Англию, где учился в Лондонской академии музыки и драматического искусства (LAMDA).
Дональд Сазерленд в юности. Фото: соцсети
Вступление в актерскую деятельность
Дональд Сазерленд бросил LAMDA и переехал в Шотландию, где провел 18 месяцев в Репертуарном театре Перта. В начале 1960-х годов Дональд Сазерленд начал получать небольшие роли в кино и на телевидении.
Во время учебы в Университете Торонто Сазерленд также познакомился со своей первой женой Лоис Хардвик. Пара поженилась в 1959 году, это был первый из трех браков Сазерленда, и развелась семь лет спустя, не оставив детей.
Прорыв «Грязной дюжины»
Отказавшись от потенциальной карьеры инженера, Сазерленд после колледжа переехал в Великобританию, чтобы работать в Пертском репертуарном театре в Шотландии. Он также появлялся на лондонской сцене, прежде чем начать свою полувековую карьеру в кино. Это было неблагоприятное начало.
«Мое первое предложение сняться в фильме было сделано в 1962 году, — сказал Сазерленд журналу GQ. — Я прослушивался на роль продюсера, сценариста, режиссера. И я пришел домой и сказал своей первой жене: «Я думал, все прошло хорошо». Никогда не хочется говорить, что ты хорошо справился, прежде чем что-то узнаешь. На следующее утро все они говорили по телефону, какими замечательными были прослушивания. И тогда продюсер сказал: «Мы так сильно любили тебя, что хотели объяснить, почему мы не взяли тебя на кастинг. Мы всегда думали о тебе как о персонаже, который живет по соседству, и мы не думаем, что ты выглядишь так, будто когда-либо жил с кем-то по соседству».
Год спустя он все-таки получил роль в британской романтической драме 1963 года «Десять раз по миру». Но это не привело к постоянной или хотя бы хорошо оплачиваемой работе. Таким образом, по совету своего агента разорившийся Сазерленд переехал в Голливуд в середине 1960-х годов. Его большой прорыв произошел в 1967 году, когда он получил небольшую, но значимую роль Вернона Пинкли в военном фильме «Грязная дюжина», в котором, среди прочих, снялись Ли Марвин, Чарльз Бронсон, Джим Браун и Телли Савалас.
Дональд Сазерленд (крайний слева) в фильме «Грязная дюжина». Фото: кадр из фильма 1967 года
Фильм стал пятым по кассовым сборам фильмом года. Воспользовавшись этим успехом, Сазерленд нашел еще работу, в том числе роль в комедии Клинта Иствуда «Герои Келли» (1970).
Большой успех с «M*A*S*H»
Примерно в это же время Сазерленд согласился на роль, которая катапультировала его карьеру к славе, сыграв Соколиного глаза Пирса в классической военной комедии Роберта Олтмана «M*A*S*H». Фильм, в котором также снялись Эллиот Гулд и Том Скерритт, имел огромный культурный и финансовый успех, вызвав удивление кассовыми сборами даже у тех, кто снимал фильм.
Дональд Сазерленд в фильме «M*A*S*H». Фото: кадр из фильма 1970 года
«Я помню, как поднялся в театр в Нью-Йорке в одиннадцать часов утра в первый день открытия M*A*S*H, — позже вспоминал Сазерленд в интервью Esquire. —Это были дни до рекламы, и единственное, что передавалось из уст в уста, было с одного показа в Сан-Франциско двумя месяцами ранее. Мы пришли в кинотеатр пораньше, чтобы посмотреть, будут ли продаваться билеты. Очередь дважды обошла квартал».
После M*A*S*H к Сазерленду пришла известность и он попал в постоянную обойму Голливуда. Его универсальность и диапазон также позволили ему не быть типичным исполнителем.
Фонда и Феллини
Дональд Сазерленд и Джейн Фонда в фильме 1971 года «Клют». Фото: кадр из фильма
В последующие годы Сазерленд неизменно добивался успеха как у зрителей, так и в коммерческом плане. Список включает «Клют» (1971) с Джейн Фонда в главной роли (с которой у Сазерленда также был роман), «Не смотри сейчас» (1973), «Вторжение похитителей тел» (1978), «Обычные люди» Роберта Редфорда (1980), «Сухой белый сезон» (1989) и «Аэропорт Кеннеди» (1991).
Дональд Сазерленд и Мэри Тайлер Мур в фильме 1980 года «Обычные люди» Фото: Global Look Press
В 1976 году он начал сотрудничать с всемирно известным итальянским режиссером Федерико Феллини для фильма «Казанова», в котором Сазерленд сыграл главного героя. Работа с Феллини над образом Казановы была, как позднее рассказал Сазерленд, была и сложной, и очень чувственной. В 1978 году Сазерленд сыграл профессора, который баловался травкой, в комедии Джона Лэндиса «Национальный пасквиль» «Дом животных».
«Голодные игры»
Выбор фильмов Сазерлендсом продолжал меняться, начиная с 90-х и заканчивая следующим тысячелетием. Среди его работ на большом экране — «Бэкдрафт» (1991), «Баффи — истребительница вампиров» (1992), драма «Космические ковбои» (2000), «Время убивать» (1996), «Работа по-итальянски» (2003), «Гордость и предубеждение» (2005) и «Аферист» (2010), а также в ряде других проектов, таких как «Восстание» (2001) и «Франкенштейн» (2004).
В 2012 году он сыграл злого президента Сноу в «Голодных играх», роль, которую он повторил в последующих фильмах франшизы — «И вспыхнет пламя» (2013) и частях «Сойки-пересмешницы» 2014 и 2015 годов.
Дональд Сазерленд в роли президента Сноу в фильме «Голодные игры. Сойка-пересмешница» 2015 года. Фото: Global Look Press
Вернувшись на маленький экран, он исполнил роль нефтяного магната Дж. Пола Гетти в 2018 году в сериале FX Trust о печально известном похищении внука Гетти в 1973 году. В 2019 году Сазерленд снялся в фантастическом триллере «К звездам».
Дональд Сазерленд, Брэд Питт и Шон Блейкмор в фильме «К звездам» (2019). Фото: Global Look Press
В целом, Сазерленд снялся более чем в 150 фильмах, работая усерднее, чем большинство других, в возрасте, когда многие из его сверстников несколько смягчили свой график.
«Я собираюсь работать до тех пор, пока не начну помогать им с лопатой», — сказал он.
Награды и почести
Хотя Сазерленд считается одним из самых уважаемых актеров Голливуда, хотя за всю карьеру не был ни разу номинирован на «Оскар». Однако в его багаже два «Золотых глобуса», а также премия «Эмми» за роль второго плана в фильме «Гражданин Икс». В
Канада также проявила гордость за своего знаменитого земляка. В 1978 году Сазерленд был произведен в офицеры ордена Канады, а в 2000-м — был включен в «Аллею славы» страны. Кроме этого, в 2011 году актер награжден звездой на голливудской «Аллее славы».
Церемония награждения звездой Дональда Сазерленда на голливудской «Аллее славы», 26 января 2011 года. Голливуд, Лос-Анджелес, США. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Первый брак Дональда Сазерленда был заключен в 1959 году с Лоис Хардвик. Они развелись в 1966 году. Его второй брак был заключен в 1966 году с Ширли Дуглас, и они развелись в 1970 году.
Третий брак Дональда Сазерленда был заключен с Франсин Ракетт в 1972 году. Она франко-канадская актриса, и пара до сих пор вместе. У Дональда Сазерленда было двое детей от Дугласа, Кифер и Рейчел. Кифер сам по себе очень опытный актер. У него также есть трое сыновей от его нынешней жены Франсин. Их зовут Россиф, Ангус и Роуд.
Дональд Сазерленд и Франсин Расетт. Фото: соцсети
Доходы и капитал
В возрасте восьмидесяти восьми лет состояние канадского киноактера составляет около 60 млн долларов. Это примерно соответствует 55 800 000 евро или 48 600 000 фунтов стерлингов. Оценки чистого состояния варьируются, поскольку трудно прогнозировать привычки к расходам на протяжении многих лет. Богатство Дональда Сазерленда в основном связано с тем, что он успешный киноактер.