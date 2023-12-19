Создательница выдающихся романов и одна из культовых фигур модернизма: биография Вирджинии Вульф

Кем была Вирджиния Вульф?

Вирджиния Вульф была одной из самых влиятельных писателей-модернистов XX века. В период между разрушительными мировыми войнами прошлого века она стала авторитетным членом британского литературного и художественного общества. Ее первый роман «Путешествие» был опубликован 1915 году через издательство своего сводного брата.

Имя Вирджинии Вульф стало символом феминистского движения 1970-х годов. С тех пор и по сегодняшний день ее работы остаются актуальными в свете мирового феминистского движения. Самые популярные из них — «Собственная комната», «Орландо», «К маяку» и «Миссис Дэллоуэй».

Прекрасный стилист, она экспериментировала с несколькими формами биографического письма, сочиняла живописные рассказы и отправляла своим друзьям и семье блестящие письма. Вульф на протяжении долгого периода жизни страдала от приступов глубокой депрессии. Она умерла в 1941 году, в возрасте 59 лет.

Ранняя жизнь

Вирджиния Вульф была рождена 25 января 1882 года в Кенсингтоне, Лондон. Родители, Лесли Стивен и Джулия Принсеп Дакворт, назвали ее Аделиной Вирджинией Стивен. Ее мать родилась в британском владычестве в Индии. Ее отец был биографом и редактором. Оба родителя Вульф ранее были женаты, и поэтому она выросла в доме, полном братьев и сестер как родных, так и единокровных и единоутробных.

Ее отец работал редактором, поэтому Вирджиния на протяжении всего детства была окружена викторианскими литературными влияниями. Вульф и ее сестры не получили формального образования, а вместо этого преподавали литературу и классику в семейном доме.