Создательница выдающихся романов и одна из культовых фигур модернизма: биография Вирджинии Вульф

Кем была Вирджиния Вульф?
Вирджиния Вульф была одной из самых влиятельных писателей-модернистов XX века. В период между разрушительными мировыми войнами прошлого века она стала авторитетным членом британского литературного и художественного общества. Ее первый роман «Путешествие» был опубликован 1915 году через издательство своего сводного брата.
Имя Вирджинии Вульф стало символом феминистского движения 1970-х годов. С тех пор и по сегодняшний день ее работы остаются актуальными в свете мирового феминистского движения. Самые популярные из них — «Собственная комната», «Орландо», «К маяку» и «Миссис Дэллоуэй».
Прекрасный стилист, она экспериментировала с несколькими формами биографического письма, сочиняла живописные рассказы и отправляла своим друзьям и семье блестящие письма. Вульф на протяжении долгого периода жизни страдала от приступов глубокой депрессии. Она умерла в 1941 году, в возрасте 59 лет.
Ранняя жизнь
Вирджиния Вульф была рождена 25 января 1882 года в Кенсингтоне, Лондон. Родители, Лесли Стивен и Джулия Принсеп Дакворт, назвали ее Аделиной Вирджинией Стивен. Ее мать родилась в британском владычестве в Индии. Ее отец был биографом и редактором. Оба родителя Вульф ранее были женаты, и поэтому она выросла в доме, полном братьев и сестер как родных, так и единокровных и единоутробных.
Ее отец работал редактором, поэтому Вирджиния на протяжении всего детства была окружена викторианскими литературными влияниями. Вульф и ее сестры не получили формального образования, а вместо этого преподавали литературу и классику в семейном доме.
Вирджиния Вульф в юности. Фото: соцсети
Двое братьев Вульф получили образование в Кембридже, но все девочки обучались дома и пользовались великолепными возможностями роскошной семейной библиотеки викторианской эпохи. Более того, родители Вульфа имели чрезвычайно хорошие связи как в социальном, так и в артистическом плане. Ее отец был другом Уильяма Теккерея, отца его первой жены, которая неожиданно умерла, и Джорджа Генри Льюиса, а также многих других известных мыслителей. Тетей ее матери была знаменитый фотограф XIX века Джулия Маргарет Камерон.
С момента своего рождения и до 1895 года Вульф проводила лето в Сент-Айвсе — пляжном городке на самой юго-западе Англии. Летний дом Стивенс, Талланд-хаус, который стоит до сих пор, выходит окнами на живописный Портминстерский залив и имеет вид на маяк Годреви, который вдохновил писательницу на написание книги. В своих более поздних мемуарах Вульф с большой нежностью вспоминала Сент-Айвза. Фактически, она включила сцены из тех ранних летних каникул в свой модернистский роман «К маяку» (1927).
С раннего возраста Вульф проявляла интерес к писательству, в детстве она писала семейную газету, основанную на событиях в доме — «Гайд-парк Гейт Ньюс», в ней можно было прочесть юмористические анекдоты семьи.
Страница семейного журнала Вирджинии Вульф и Ванессы Белл «Гайд-парк Гейт Ньюс». Фото: Global Look Press
Однако ранние травмы омрачили ее детство, в том числе сексуальное насилие со стороны ее сводных братьев Джорджа и Джеральда Даквортов, о котором она написала в своих эссе «Очерк прошлого» и «22 Гайд-парк Гейт». В 1895 году, в возрасте 13 лет, ей также пришлось пережить внезапную смерть своей матери от ревматизма, которая привела к ее первому психическому срыву, и потерю ее сводной сестры Стеллы, которая два года спустя стала главой семьи.
Справляясь со своими личными потерями, Вульф продолжила изучение немецкого, греческого и латыни на женском отделении Лондонского королевского колледжа. Четыре года учебы познакомили ее с горсткой радикальных феминисток, стоящих у руля образовательных реформ. В 1904 году ее отец умер от рака желудка, что стало причиной еще одной эмоциональной неудачи, которая привела к тому, что Вульф на короткое время была помещена в психиатрическую больницу.
Борьба Вирджинии Вулф между литературным самовыражением и личным отчаянием продолжался до конца ее жизни. В 1905 году она начала профессионально писать в качестве сотрудника литературного приложения The Times. Год спустя 26-летний брат Вульфа Тоби умер от брюшного тифа после семейной поездки в Грецию.
Всю жизнь Вирджиния Вульф страдала от приступов депрессии и нервных срывов. Это связано с насилием, которому она подверглась в детстве со стороны сводных братьев. Первый из ее срывов произошел после смерти ее матери и сводной сестры Стеллы. Во время этих приступов депрессии Вульф обнаружила, что не может писать, и после смерти отца ее на короткое время поместили в лечебницу. В начале 1910-х годов она также ненадолго останавливалась в доме престарелых для лечения.
Портрет Вирджинии Вульф. Фото: соцсети
После смерти отца Вирджиния Вулф и ее оставшиеся в живых братья и сестры Ванесса и Адриан переехали в район Блумсбери в Лондоне. Блумсбери был знаменитым богемным районом. Вульф стал связан со многими известными художниками, писателями и интеллектуалами, жившими в этом районе. Хотя никакой формальной организации не существовало, Вульф стал частью так называемой группы Блумсбери. В группу входили известный экономист Джон Мейнард Кейнс и писатель Э.М. Форстер.
Группу объединяло географическое положение и интерес к искусству. Они придерживались современных взглядов на пацифизм и сексуальность. Группа получила известность, когда некоторые из них представились абиссинской делегацией, чтобы пройти экскурсию по флагману Королевского флота HMS Dreadnaught. Группа сформировала своего рода интеллектуальную аристократию и оказала огромное влияние на творчество друг друга
Литературное произведение
Книги Вирджинии Вульф. Фотоколлаж
Впервые книга Вирджинии Вульф была опубликована в 1904 году. Ее отчет о посещении дома семьи Бронте был опубликован в газете The Guardian. В 1905 году она начала писать для литературного приложения к «Таймс». Компания ее сводного брата Джеральда Дакворта опубликовала первый роман Вульф «Путешествие наружу». Книга, как и большинство произведений Вульф, основана на ее личной жизни.
После этого Вульф в основном публиковался самостоятельно через Hogarth Press. «Маяк» был опубликован в 1927 году и посвящен роли женщин и влиянию личных разногласий на творчество художницы. Таким образом, он опирался на попытки Вульф писать сразу после смерти членов ее семьи. Работы Вульф в значительной степени посвящены феминизму и роли женщин через призму войны, сексуальности и искусства.
Работы Вульф часто банальны и повседневны, но исследуют гораздо более широкие темы. Вульф яростно ненавидела фашизм, ее роман «Три гинеи» отразил отношение писательницы к германскому национал-социализму и фашизму как историческому явлению. Стиль Вульф был явно модернистским и содержал в себе поток сознательного стиля, который также использовал Джеймс Джойс. Вульф много писала как в художественных, так и в научно-популярных жанрах.
Вирджиния Вульф, 1930 год. Фото: Global Look Press
Вульф применила новый литературный прием в своей работе «Волны» (1931), она назвала ее «пьеса-стихотворение». Повествование здесь построено от имени шести разных персонажей. Следующим был опубликован роман «Годы» — последнее произведение, вышедшее при жизни писательницы. Роман описывал историю семьи на протяжении жизни целого поколения. В следующем году она опубликовала эссе «Три гинеи», в котором продолжила феминистские темы «Собственной комнаты» и обратилась к фашизму и войне.
На протяжении всей своей карьеры Вульф регулярно выступала в колледжах и университетах, писала драматические письма, трогательные эссе и самостоятельно опубликовала длинный список коротких рассказов. К сорока пяти годам она зарекомендовала себя как интеллектуалка, новаторская и влиятельная писательница и первопроходец феминизма. Ее способность сочетать сказочные сцены с глубоко напряженными сюжетными линиями снискала ей невероятное уважение как коллег, так и публики. Но несмотря на свой внешний успех, она продолжала периодически страдать от изнурительных приступов депрессии и резких перепадов настроения.
Смерть
Вирджиния Вульф пережила приступ депрессии после завершения работы над рукописью «Между действиями». Бомбардировка Лондона усилила ее чувство отчаяния. Боясь прихода фашистов в Англию, она умерла 28 марта 1941 года Вульф. Писательница была кремирована, а прах захоронен в ее доме в Сассексе.
Наследие
Популярность Вирджинии Вульф упала после Второй мировой войны. Подъем нового феминизма в 1970-х годах привел к тому, что ее работы получили большее признание и похвалу. В течение своей жизни Вульф была сторонницей феминизма и всегда возмущалась отсутствием формального образования, которое ей предоставлялось из-за ее пола.
В 1998 году вышел роман «Часы». Речь шла о женщинах, на которых повлияли произведения Вульфа. По книге был экранизирован фильм, а Николь Кидман получила премию Оскар за роль Вульф. Элизабет Тейлор получила премию «Оскар» за роль в экранизации «Кто боится Вирджинии Вульф».
Николь Кидман в роли Вирджинии Вульф и Миранда Ричардсон в роли Ванессы Белл. Фото: кадр из фильма «Часы» 2002 года