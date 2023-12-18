Одинаково хорошо играет как стервозных, так и милых девушек: путь к успеху Рэйчел МакАдамс

Кто такая Рэйчел МакАдамс?

Будучи маленькой девочкой, она обнаружила свою любовь к фигурному катанию. Ей было всего четыре года, когда она начала выступать на соревнованиях по фигурному катанию, и к тому времени, когда она была подростком, она завоевала несколько наград. В подростковом возрасте ее тоже укусила «актерская болезнь».

После просмотра детского театрального представления она объявила своим родителям, что хочет сниматься. Она глубоко увлеклась драматургией, будучи ученицей старшей школы, и начала руководить детскими театральными постановками еще до того, как ей исполнилось 20.

Начав свою актерскую карьеру в Канаде, она переехала в США в поисках лучших возможностей. Она совершила свой большой прорыв, когда получила роль Регины в подростковой комедии «Дрянные девчонки». Актриса также снялась в таких кассовых хитах, как «Незваные гости», «Семейный камень», «Жена путешественника во времени», «Шерлок Холмс» и «Клятва». Она получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за роль репортера Boston Globe в драме 2015 года «В центре внимания».