Одинаково хорошо играет как стервозных, так и милых девушек: путь к успеху Рэйчел МакАдамс

Кто такая Рэйчел МакАдамс?
Будучи маленькой девочкой, она обнаружила свою любовь к фигурному катанию. Ей было всего четыре года, когда она начала выступать на соревнованиях по фигурному катанию, и к тому времени, когда она была подростком, она завоевала несколько наград. В подростковом возрасте ее тоже укусила «актерская болезнь».
После просмотра детского театрального представления она объявила своим родителям, что хочет сниматься. Она глубоко увлеклась драматургией, будучи ученицей старшей школы, и начала руководить детскими театральными постановками еще до того, как ей исполнилось 20.
Начав свою актерскую карьеру в Канаде, она переехала в США в поисках лучших возможностей. Она совершила свой большой прорыв, когда получила роль Регины в подростковой комедии «Дрянные девчонки». Актриса также снялась в таких кассовых хитах, как «Незваные гости», «Семейный камень», «Жена путешественника во времени», «Шерлок Холмс» и «Клятва». Она получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за роль репортера Boston Globe в драме 2015 года «В центре внимания».
Харрисон Форд и Рэйчел МакАдамc на фотосессии «Утренней славы». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Рэйчел родилась в канадском городе Лондон, штат Онтарио, 17 ноября 1978 года. Она выросла в простой семье водителя и медсестры, у нее есть брат Дэниел и сестра Кейлин. С детства юное дарование проявляло интерес к творчеству, в возрасте четырех лет родители записали ее в кружок танцев и фигурного катания.
Будучи подростком, МакАдамс впервые задумалась о своей актерской карьере, поэтому она с удовольствием играла на летних каникулах в местном театральном лагере, а в школе принимала участие в спектаклях. После школы Рэйчел поступила в Йоркский университет, где снималась в студенческих короткометражных фильмах.
Рэйчел МакАдамс в юности. Фото: соцсети
«Знаменитый Джетт Джексон», «Меня зовут Танино»
В 2001 году МакАдамс дебютировала на телевидении, сыграв страдающую булимией девушку в диснеевском сериале «Знаменитая Джетт Джексон». Год спустя она получила роль в канадско-итальянском фильме «Меня зовут Танино».
«Идеальный пирог», «Горячая цыпочка», «Пращи и стрелы»
МакАдамс получила премию «Джинн» (аналог американской кинопремии «Оскар») за роль второго плана в фильме 2002 года «Идеальный пирог». К этому времени ее карьера пошла в гору. МакАдамс переехала в Лос-Анджелес, где она снялась вместе с Робом Шнайдером в комедии 2002 года «Горячая цыпочка».
Позже в интервью журналу Vogue она призналась, что этот фильм — ее первый фильм в Соединенных Штатах — стал для нее «огромной вехой». Вскоре после этого Макадамс вернулась в Канаду, чтобы сняться в сериале «Пращи и стрелы» (2003), за который она получила премию «Джинн».
«Дрянные девчонки», «Записная книжка», «Незваные гости»
Кадр из фильма 2004 года «Дрянные девчонки».Линдси Лохан в роли Кэди Херон, Аманда Сейфрид в роли Карен Смит, Лейси Шабер в роли Гретхен Винерс и Рэйчел МакАдамс в роли Реджины Джордж. Фото: Global Look Press
МакАдамс сыграла главную роль в популярном подростковом фильме «Дрянные девчонки» (2004), написанном выпускницей Saturday Night Live Тиной Фей. Появившись с коллегами по фильму Линдси Лохан и Амандой Сейфрид, фильм открыл двери для начинающей актрисы.
В том же году она сыграла главную роль в фильме «Записная книжка» (2004), экранизации любовного романа Николаса Спаркса. Она привлекла внимание публики в обоих фильмах, выиграв MTV Movie Awards в 2005 году за лучшую женскую роль («Дрянные девчонки») и за лучший поцелуй («Записная книжка»).
В 2005 году МакАдамс снялась в нескольких фильмах, добившихся большого коммерческого успеха, включая комедию «Незваные гости», триллер «Ночной рейс» и драмеди «Семейный камень».
Рэчел МакАдамс и Киллиан Мерфи в фильме 2005 года «Ночной рейс» Фото: Global Look Press
Перерыв в работе отрасли
Сделав то, что многие в индустрии сочли необычным шагом, сделанным на пике ее карьеры, МакАдамс взяла перерыв с 2006 по 2007 год, чтобы сосредоточиться на себе.
«Когда вышли «Незваные гости», все были в восторге, называя Рейчел новой «девушкой из сферы IT, — сказал Том Безуха, директор Family Stone, в интервью Elle. — Ее избирательность демонстрирует большую, чем ее годы, мудрость в отношении своего места в индустрии. Она очень целеустремленна в том, чтобы обойти Голливуд. У нее есть возможность стать настоящей огромной кинозвездой, но в душе она характерная актриса».
Во время перерыва актриса отказалась от ролей в таких фильмах, как «Миссия невыполнима – 3», «Казино Рояль», «Дьявол носит Prada» и «Стань умнее».
«Жена путешественника во времени», «Утренняя слава», «Полночь в Париже»
Рэйчел МакАдамс и Пирс Броснан в фильме «Семейная жизнь». Фото: Global Look Press
МакАдамс вернулась к работе в 2008 году, появившись в фильмах «Семейная жизнь» и «Счастливчики», которые оба не смогли добиться кассового успеха. Ситуация изменилась в 2009 году благодаря ролям в таких кассовых фильмах, как «Положение вещей», «Жена путешественника во времени» и «Шерлок Холмс».
Рэйчел МакАдамс и Эрик Бана в фильме «Жена путешественника во времени» (2009). Фото: Global Look Press
Ее возвращение к известности продолжалось в течение следующих нескольких лет, благодаря получившим признание критиков ролям в «Утренней славе» (2010) и «Полночи в Париже» Вуди Аллена (2011), в которых МакАдамс и ее коллеги по фильму получили номинацию на премию Гильдии киноактеров (за выдающуюся игру актерского состава в кинофильме).
Леа Сейду, Вуди Аллен и Рэйчел МакАдамс перед показом фильма «Полночь в Париже» на 64-м Каннском кинофестивале. Канны, Франция.11 мая 2011 г. Фото: Global Look Press
«Клятва»
МакАдамс добилась своего самого большого кассового успеха на сегодняшний день (196 миллионов долларов по всему миру) благодаря главной роли в драме 2012 года «Клятва». Фильм основан на реальной истории мужа (Ченнинг Татум), который пытается восстановить отношения со своей женой (МакАдамс) после того, как травма в автокатастрофе ухудшила ее память. Затем она снялась в романтической драме «К чуду» (2012), триллере «Страсть» (2012), романтической комедии «О времени» (2013) и шпионском триллере «Самый опасный человек» (2014).
Рэйчел МакАдамс в фильме 2014 года «Самый опасный человек». Фото: Global Look Press
Премия «Оскар» за фильм «В центре внимания»
В 2015 году, после сериалов «Алоха» и «Левша», МакАдамс сыграла репортера Сашу Пфайффер в знаменитой драме «В центре внимания». Фильм рассказывает о команде преданных своему делу репортеров Boston Globe, которые раскрывают скандал с сексуальным насилием в католической церкви в родном городе газеты. За свою роль МакАдамс получила первую номинацию на «Оскар» в своей карьере, получив одобрение актрисы второго плана. Сам фильм получил премию «Оскар» за лучшую картину.
Майкл Китон и Рэйчел МакАдамс в фильме «В центре внимания» (2015). Фото: кадр из фильма
«Настоящий детектив», «Доктор Стрэндж»
Также в 2015 году Макадамс снялась в роли детектива во втором сезоне сериала HBO «Настоящий детектив» и озвучила роль матери в анимационной киноверсии «Маленького принца». В 2016 году актриса снялась в супергеройском блокбастере «Доктор Стрэндж» напротив Бенедикта Камбербэтча. Затем она снялась в сексуально заряженной драме «Непослушание» (2017), а затем объединилась с Джейсоном Бейтманом в мрачной комедии «Ночные игры» (2018).
Рэйчел МакАдамс в фильме «Ночные игры». Фото: Global Look Press
Личная жизнь и ребенок
МакАдамс встречалась с канадским актером Райаном Гослингом с середины 2005-го по середину 2007 года, и они ненадолго воссоединились в 2008 году. С середины 2010 по начало 2013 года она встречалась с валлийским актером Майклом Шином.
Рэйчел МакАдамс и Райан Гослинг, 2007 год. Фото: Global Look Press
С 2016 года у актрисы отношения с шоураннером Джейми Линденом. В 2017 году актриса родила мальчика.
Рэйчел МакАдамс с сыном. Фото: соцсети
Экологический активизм
МакАдамс — защитник окружающей среды. Вместе со своими друзьями она создала экологический веб-сайт, который вела в течение пяти лет, с 2007 по 2011 год. Ее дом питается от возобновляемых источников энергии Bullfrog. Она, не имея автомобиля, путешествует по Торонто на велосипеде. Также она работала волонтером в рамках усилий по ликвидации последствий урагана «Катрина». МакАдамс участвовала в в мероприятиях после разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
В 2011 году МакАдамс поддержал протест против предложенного строительства известнякового мегакарьера в Меланхтоне, Онтарио. В 2013 году она сняла два рекламных видеоролика для движения «Продовольствие и вода прежде всего», целью которого является сохранение лучших сельскохозяйственных угодий и источников воды в Онтарио, Канада. В 2014 году она озвучила художественный документальный фильм «Отведи меня к реке», в котором исследуется, что делается, чтобы спасти знаковые реки.