5 киноляпов, которые заметили зрители в сериале «Слово пацана»

Зрители еще не увидели финальную серию нашумевшего сериала «Слово пацана», но он уже стал одним из самых рейтинговых проектов года. В Сети бурно обсуждают лихо закрученный сюжет, игру молодых актеров, а более внимательные подмечают нестыковки с реальным временем.

Музыка

На протяжении всего сериала, помимо основного саундтрека «Пыяла», герои напевают песни группы «Ласковый май». На что представители старшего поколения горячо протестуют, утверждая, что тогда слушать «Белые розы», а уж тем более танцевать под них на дискотеках никто бы не стал. Модными считались музыкальные коллективы Modern Talking,и Depeche Mode, а кто-то вспомнил и легендарную группу «Кино».

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов подтвердил, что пацаны с улицы не могли любить подобную попсу.