5 киноляпов, которые заметили зрители в сериале «Слово пацана»

Зрители еще не увидели финальную серию нашумевшего сериала «Слово пацана», но он уже стал одним из самых рейтинговых проектов года. В Сети бурно обсуждают лихо закрученный сюжет, игру молодых актеров, а более внимательные подмечают нестыковки с реальным временем.
Музыка
На протяжении всего сериала, помимо основного саундтрека «Пыяла», герои напевают песни группы «Ласковый май». На что представители старшего поколения горячо протестуют, утверждая, что тогда слушать «Белые розы», а уж тем более танцевать под них на дискотеках никто бы не стал. Модными считались музыкальные коллективы Modern Talking,и Depeche Mode, а кто-то вспомнил и легендарную группу «Кино».
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов подтвердил, что пацаны с улицы не могли любить подобную попсу.
На дискотеке молодежь танцует под песни «Ласкового мая». Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Пластиковые окна и современные многоэтажки
Почти все зрители заметили в кадре пластиковые стеклопакеты на окнах и балконах якобы советских домов. В 6-й серии, где Айгуль решает прыгнуть из окна, пластик предстает крупным планом. Конечно, о подобных окнах в советские времена никто не слышал и даже не имел о них представление.
Кроме того, внимательные зрители заметили кондиционеры на окнах и ПВХ-трубы в больнице, а также смесители, которых не было в то время.
Хоккейная коробка, которая часто появляется в кадре расположена на фоне современной многоэтажки. Она стыдливо вырастает за типичным советским домом. На самом деле это восьмиэтажное здание 2014 года постройки и серьезное упущение создателей проекта.
За спинами актеров виднеется современная многоэтажка. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Компьютер в отделении милиции
В одной из серий Андрей Пальто играет на компьютере в отделении милиции.
Зрители утверждают, что тогда подобная вычислительная машина Atari стоила баснословные деньги, около тысячи долларов и вряд ли казанское отделение милиции не могло себе позволить такую роскошь. Хотя поклонники сериала утверждают, что данная модель техники появилась в 1985 году и действительно поставлялась с цветным монитором.
Андрей играет на компьютере в отделении милиции. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Одежда школьниц, свитер Вовы Адидаса
Зрители нашли серьезные просчеты и в работе костюмеров. Особенно много вопросов вызвал свитер Вовы Адидаса.
Многие утверждают, что такие джемперы начали возить из Турции только в начале 1990-х годов и носили их, заправляя в брюки или джинсы, в то время, как киногерой предпочитает вариант на выпуск. Хотя есть те, кто не соглашается: некоторые все же надевали свитер, не заправляя. И делают скидку на богатую семью Адидаса - не исключено, что влиятельный отец смог достать сыну такую редкую в то время вещь.
Свитер «с ромбиками» Вовы Адидаса. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Но и одежда школьниц вызвала недоумение. Сама Айгуль и другие девочки щеголяют в фильме в белых фартучках, когда на самом деле в 80-е годы они считались лишь праздничным вариантом для официальных школьных мероприятий, а в остальное время предпочитали черные фартуки. Некоторые даже утверждают, что в то время форму вообще отменили.
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Айгуль в белом школьном фартуке. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Транспорт
Многим бросился в глаза милицейский уазик. В «Слове пацана» он окрашен в желтый и синий цвета. Но так как история разворачивается в 1989 году, то и здесь нашли разночтения. Дело в том, что в 1988-м желтая краска стала дефицитом, и ее отправили в запас. Министерство внутренних дел постановило окрашивать служебный транспорт в белый цвет с синими полосками. Такую раскраску используют до сих пор.
Милицейский желто-синий автомобиль. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Коренные казанцы также возмутились автобусом, на котором передвигаются герои сериала. В Сети жители Казани пишут, что в то время по этому маршруту колесил исключительно Икарус. Да и сам маршрут представлен не в том виде, в котором существовал на самом деле. Кстати с автобусом связан еще один киноляп. В салоне транспортного средства зрители заметили женщину с сумкой современной марки Longchamp.
Автобус из сериала «Слово пацана». Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Еще одним дорожным недочетом стала яркая желто-белая разметка пешеходного перехода. Такие «зебры» появились гораздо позже.
Многие зрители также отмечают, что даже обычные белые полоски в отдаленных районах считались редкостью.
Желто-белая «зебра». Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Несмотря на массу несостыковок с 80-ми годами, в целом зрители восхищены тем, как создатели сериала, в том числе режиссер Жора Крыжовников, смогли передать настроение советской эпохи. Многие окунулись в свою молодость, а более юное поколение познакомилось с бытом своих родителей.