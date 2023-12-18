Почему звезда кавказского рэпа скрывает свою жену: секреты личной жизни Эндшпиля

От рэперов часто ждет развязного поведения и скандалов в ночных клубах. Эндшпиль «рвет шаблоны» - популярный музыкант ведет совершенно иную жизнь.
Детство во Владикавказе
Сослан Бурнацев в детстве. Фото: соцсети Miyagi & Andy panda
Сослан Бурнацев (так звучит настоящее имя исполнителя) родился 2 октября 1995 года во Владикавказе, в осетинской семье. Мальчик рос активным и любознательным, любил смотреть футбольные матчи на стадионе «Спартак» и увлекался музыкой. Окончив школу, он получил специальность технолога, однако вскоре главное место в его жизни заняла сцена.
Начало карьеры
Рэпом Сослан начал заниматься еще в 16 лет – первые композиции в этом стиле он услышал благодаря дяде, об этом исполнитель рассказал в одной из своих песен. Но ему нравились и другие направления в музыке – например, юноша постоянно слушал треки певца Shaggy, исполняющего регги.
В результате у него стали рождаться мелодии, соединяющие в себе мягкость и мелодичность – с резкостью и четким ритмом. На эти мелодии органично накладывались тексты на злободневные темы, которые Сослан придумывал сам.
Сольная карьера
Эндшпиль (Andy Panda) и Скриптонит. Фото: соцсети hajime_1love
Увидев в юности фильм Фоада Микати «Адский эндшпиль», Сослан выбрал слово из этого названия в качестве своего сценического псевдонима. Именно под таким именем в 2014 году он выпустил свой первый диск с названием «Накипь». Песни из этого альбома сразу привлекли внимание всех, кто увлекался рэпом, и Эндшпиль получил своих первых поклонников.
Молодой исполнитель продолжал экспериментировать со стилем. Вскоре появилась его следующая пластинка – «Тютелька в тютельку». Позднее поклонники тепло приняли его песни It’s My Life, Intro, «Коконъ». К тому времени у него появился второй псевдоним - Andy Panda, позволяющий дополнить свое творчество песнями в других стилях.
Многие композиции Сослан исполнял вместе с другими музыкантами – например, хорошо известны его коллаборации с Dose, 104, TumaniYO, Miyagi, Адилем Кулмагамбетовым, Скриптонитом… Песню Jumanji он записал совместно с TumaniYO и Miyagi. Фанаты с нетерпением ждали нового диска, и он появился - King Kong, самым ярким хитом этого альбома стал трек Endorphin.
Сотрудничество с Miyagi
Эндшпиль (Andy Panda) и MiyaGi. Фото: соцсети Miyagi & Andy panda(Эндшпиль)
И все же настоящая громкая популярность пришла к Сослану после знакомства с другим владикавказским исполнителем – Азаматом Кудзаевым, или Miyagi. Они начали работать вместе, назвав свой дуэт Miyagi & Эндшпиль. Объединившись с Элджеем, они выпустили трек «Музыка», затем записали песню «Релизы» вместе с «Каспийским грузом».
В 2016 году музыканты представили слушателям свой первый совместный альбом под названием Hajime. Выложенный в Сети, он мгновенно собрал рекордное количество лайков. Сослан и Азамат почувствовали себя настоящими звездами – у них появились миллионы поклонников.
Решив «ковать железо, пока горячо», парни принялись активно работать над новыми проектами. Их популярность росла с каждой новой песней. Ребята начали выступать, и билеты на их концерты раскупались, словно горячие пирожки, - моментально.
Эндшпиль и Miyagi. Фото: кадр из документального фильма «Харизма»
Однажды знаменитый рэпер Тимати, услышав их песни, предложил ребятам присоединиться к его лейблу Black Star. Но молодые музыканты отказались от столь лестного предложения. Вместо этого в 2017 году они создали свой собственный лейбл - Hajime Records. Казалось, у них все складывается удачно, и впереди – множество новых проектов.
Но в том же 2017-м в жизни Азамата Кудзаева случилась страшная трагедия – погиб его маленький сын. Группа прекратила запись песен, деятельность лейбла приостановилась.
Прошел целый год, прежде чем осетинские парни смогли вернуться к творчеству. Летом 2019 года вышел их диск Hajime, Pt. 3 с 9 песнями в разных жанрах. Год спустя поклонники тепло приняли еще один альбом исполнителей – он называется Yamakasi и включает в себя настоящие хиты.
Сколько зарабатывает Эндшпиль
Эндшпиль и Miyagi. Фото: кадр из документального фильма «Харизма»
По данным СМИ, основные источники доходов Miyagi & Эндшпиля – заработки с концертов и продажи дисков. Средний гонорар артистов за концерт несколько лет назад составлял примерно 850 тысяч рублей, а в год ребята давали порядка 50 концертов, включая корпоративы.
Сегодня их популярность многократно возросла, а значит – увеличились и гонорары, и число концертов. Добавьте сюда рекламные контракты – артисты уровня Miyagi и Эндшпиля часто выступают рекламным лицом той или иной компании. В любом случае, Мияги и Эндшпиль входят в десятку самых высокооплачиваемых российских рэперов.
Светлана Кучиева и дети
Эндшпиль и Светлана Кучиева. Фото: соцсети hajime_1love
Сослан Бурнацев обладает яркой внешностью, при росте 180 см он весит 70 кг. Эндшпиль избегает разговоров о личной жизни, оберегая свое личное пространство от любопытных. Тем не менее, поклонники знают: Сослан Бурнацев женат, его супругу зовут Светлана Кучиева, в семье подрастают двое детей.
Рэпер предпочитает проводить свободное время дома, с женой и детьми. Ему не нравится «тусоваться» в ночных клубах и прожигать жизнь иными способами. Вместо этого музыкант наслаждается общением с семьей, не желая пропускать неповторимые моменты, - ведь дети так быстро вырастают.
А вот увидеть, как выглядит жена и дети Сослана, довольно сложно: музыкант не любит хвастаться семейными снимками в соцсетях.
Последние новости о творчестве Эндшпиля
Поклонники Andy Panda с удовольствием приняли его песню «Ангел», которая впервые прозвучала в 2021 году на пластинке 104 и Saluki. В 2022 году исполнитель вновь удивил и порадовал своих фанатов, представив коллаборацию с Ollane: их лирическая композиция «Приятная» пришлась по душе слушателям.
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И сегодня творческая карьера Эндшпиля продолжается: он записывает как дуэты с другими исполнителями, так и сольные треки. Летом 2023 года поклонники Miyagi & Andy Panda услышали танцевальную композицию Bounty, а совместно с TumaniYO была записана песня в стиле регги - Wake Up. Судя по всему, у популярного музыканта имеется еще немало сюрпризов для фанатов, и впереди у Эндшпиля – множество творческих побед.
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