Почему звезда кавказского рэпа скрывает свою жену: секреты личной жизни Эндшпиля

Сослан Бурнацев (так звучит настоящее имя исполнителя) родился 2 октября 1995 года во Владикавказе, в осетинской семье. Мальчик рос активным и любознательным, любил смотреть футбольные матчи на стадионе «Спартак» и увлекался музыкой. Окончив школу, он получил специальность технолога, однако вскоре главное место в его жизни заняла сцена.

Начало карьеры

Рэпом Сослан начал заниматься еще в 16 лет – первые композиции в этом стиле он услышал благодаря дяде, об этом исполнитель рассказал в одной из своих песен. Но ему нравились и другие направления в музыке – например, юноша постоянно слушал треки певца Shaggy, исполняющего регги.

В результате у него стали рождаться мелодии, соединяющие в себе мягкость и мелодичность – с резкостью и четким ритмом. На эти мелодии органично накладывались тексты на злободневные темы, которые Сослан придумывал сам.

Сольная карьера