Как звезда советского баскетбола Модестас Паулаускас стал спортивной легендой

Детство и юность
Модестас Феликсович Паулаускас появился на свет в Литовской Республике 19 марта 1945 года. Модестас, которого в кругу семьи звали Модя имел двух братьев и сестру.
На время войны семья была эвакуирована в деревню, где проживали родственники матери будущего спортсмена. Незадолго до победы семейство Паулаускас вернулось в родную Клапейду, что на побережье Балтийского моря. Их путь пролегал через городок Кретинга, где и появился на свет Модестас. Но своей родиной баскетболист считает Клапейду.
Юноша занимался многими видами спорта, но больше всего увлекся баскетболом. Его отец даже установил на кухне имитированное кольцо из проволоки, и маленький спортсмен забрасывал туда все, что попадалось под руку.
Примером для Модестаса стал старший брат, который играл в сборной города по баскетболу и брал младшего на свои тренировки.
Получив аттестат парень уже решил, что свяжет свою жизнь со спортом, но, чтобы избежать призыва в армию, поступил в политех Каунаса.
Звезда советского баскетбола Модестас Паулаускас (самый высокий, справа). Фото: соцсети
Баскетбол
Модестас в 14 лет стал участником крупных спортивных соревнований и получил звание лучшего игрока. Тогда его пригласили в литовскую национальную сборную по баскетболу. Своего первого тренера Паулаускас до сих пор вспоминает с теплотой.
В 1962 году Модестас стал участником команды «Жальгирис». Он очень скоро играл роль незаменимого игрока, которого ценили не только тренеры, но и члены команды. Талантливый баскетболист привлек внимание тренеров сборной СССР. Таким образом Паулаускас начал участвовать в международных турнирах, защищая честь Советского Союза.
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Молодой человек готовился к Олимпиаде, но его отстранили. Позже он принял участие в чемпионате Европы среди юношей, где в составе команды занял первое место.
В то время, когда Юрий Корнеев покинул команду, главный тренер предложил защитнику Модестасу стать нападающим. Баскетболист занял позицию легкого форварда.
В 1965 году команда Паулаускаса отправилась на чемпионат Европы, откуда привезла золото. Модестас стал лучшим игроком. Когда сборная победила на первенстве мира баскетболиста из Литвы наградили званием заслуженного мастера спорта.
Модестас Паулаускас во время игры. Фото: соцсети
Через четыре года знаменитый спортсмен занял пост капитана сборной СССР. А в 1969 году вошел в состав сборной мира по баскетболу, то есть стал одним из лучших баскетболистов на Земле.
За свою спортивную жизнь Паулаускас накопил семь золотых медалей, три бронзовых и государственную награду - орден «Знак Почета».
В 34 года Модестас стал преподавать. Он готовил к международным соревнованиям юношескую сборную команду из Анголы, после чего стал тренером литовского «Жальгириса».
Немного позже лучший баскетболист открыл собственный спортивный центр в Литве, а после переехал в Калининградскую область России. За вклад в развитие российского спорта Модестас награжден медалью «За заслуги перед Калининградской областью».
Легендарный баскетболист Модестас Паулаускас. Фото: соцсети
Личная жизнь
Свою личную жизнь спортсмен оберегает от посторонних глаз и языков. Известно, что у него есть жена Енина и два сына - Модестас и Нериус.
Семья Модестаса Паулаускаса на его дне рождения. Фото: соцсети
Модестас Паулаускас в настоящее время
Долгое время Модестас находился в тени. В 2017 году состоялась премьера фильма «Движение вверх», который рассказывает о событиях на летней Олимпиаде 1972 года. В основе сюжета - исторический матч между сборными СССР и США.
Роль Модестаса в фильме исполнил актер Джеймс Тратас. Джеймс родом из Литвы, как и его персонаж, немного поход внешне на молодого баскетболиста.
Актер Джеймс Тратас в фильме «Движение вверх» в роли Модестаса Паулаускаса. Фото: соцсети
Режиссер показал героя антисоветским гражданином, который даже задумывался об эмиграции, но Паулаускас заявил, что это выдумка. Он, хотя и живет в Литве, всегда любил широкую страну Россию и до сих пор работает тренером в Калининградской области.
Но спортсмен не готов придираться к деталям, потому что фильм не является документальным. Как и большинству жителей Литвы, Модестасу понравилась картина Антона Мегердичева.
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Модестас Паулаускас с Джеймсом Тратасом на премьере фильма «Движение вверх». Фото: соцсети