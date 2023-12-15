Как звезда советского баскетбола Модестас Паулаускас стал спортивной легендой

Детство и юность

Модестас Феликсович Паулаускас появился на свет в Литовской Республике 19 марта 1945 года. Модестас, которого в кругу семьи звали Модя имел двух братьев и сестру.

На время войны семья была эвакуирована в деревню, где проживали родственники матери будущего спортсмена. Незадолго до победы семейство Паулаускас вернулось в родную Клапейду, что на побережье Балтийского моря. Их путь пролегал через городок Кретинга, где и появился на свет Модестас. Но своей родиной баскетболист считает Клапейду.

Юноша занимался многими видами спорта, но больше всего увлекся баскетболом. Его отец даже установил на кухне имитированное кольцо из проволоки, и маленький спортсмен забрасывал туда все, что попадалось под руку.

Примером для Модестаса стал старший брат, который играл в сборной города по баскетболу и брал младшего на свои тренировки.

Получив аттестат парень уже решил, что свяжет свою жизнь со спортом, но, чтобы избежать призыва в армию, поступил в политех Каунаса.