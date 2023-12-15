История жизни поп-звезды Шакиры: быстрый карьерный взлет, гражданские мужья и проблемы с налоговой

Детство и юность

Шакира Изабель Мебарак Риполл начала свою биографию 2 февраля 1977 года в Колумбии. Семья девочки была очень большой: в ней воспитывалось еще 8 детей, которые остались от предыдущих браков ее отца. Глава семьи был владельцем ювелирного магазина и состоятельным человеком. В свободное время он любил сочинять.

Может быть, благодаря влиянию отца Шакира раньше своих сверстников знала алфавит, писала и читала. Уже в 4 года она представила родным свои первые стихи, а в 7 лет ей подарили печатную машинку.

Родители заметили и танцевальный талант юной писательницы, которая прекрасно исполняла танец живота. Ее отдали учиться хореографии. В 8 лет в репертуаре Шакиры появилась первая композиция.