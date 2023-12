История жизни поп-звезды Шакиры: быстрый карьерный взлет, гражданские мужья и проблемы с налоговой

В 2011-м поп-звезда стала членом Инициативы Белого дома по развитию образования испаноязычных американцев, ее заслуги были отмечены ассоциацией ООН.

В это же время Шакира основала собственный бизнес - косметологическую линию S by Shakira. Она представила туалетную воду S by Shakira и S by Shakira Eau Florale, а также лосьоны и спреи для тела. Затем были выпущены ароматы Elixir by Shakira, Dance и Dance Diamonds.

В 2018 году Шакира полгода гастролировала, в результате которого провела благотворительную акцию в Барранкилье. Там начали строить две новые школы для детей из малообеспеченных семей.

Сама артистка обладает высоким уровнем IQ и считает, что образование поможет бороться с бедностью населения.

В конце 2020 года исполнительница вошла в совет экологической премии Earthshot Prize. Добрыми делами Шакиры заинтересовался принц Уильям, который связался с певицей через Zoom и обсудил с ней проблемы изменения климата.