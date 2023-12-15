История жизни поп-звезды Шакиры: быстрый карьерный взлет, гражданские мужья и проблемы с налоговой

Детство и юность
Шакира Изабель Мебарак Риполл начала свою биографию 2 февраля 1977 года в Колумбии. Семья девочки была очень большой: в ней воспитывалось еще 8 детей, которые остались от предыдущих браков ее отца. Глава семьи был владельцем ювелирного магазина и состоятельным человеком. В свободное время он любил сочинять.
Может быть, благодаря влиянию отца Шакира раньше своих сверстников знала алфавит, писала и читала. Уже в 4 года она представила родным свои первые стихи, а в 7 лет ей подарили печатную машинку.
Родители заметили и танцевальный талант юной писательницы, которая прекрасно исполняла танец живота. Ее отдали учиться хореографии. В 8 лет в репертуаре Шакиры появилась первая композиция.
Колумбийская певица, автор песен, танцовщица Шакира. Фото: соцсети Шакиры
Музыкальный путь
В 1990 году, выступая на местном конкурсе, Шакира свела знакомство с одной театральной журналисткой. Она помогла будущей звезде заключить контракт с колумбийским отделением компании Sony Music.
24 июня 1991 года у юной певицы вышел первый сольный альбом из 9 композиций - Magia. Прибыль этот диск, как и последующий, Шакире не принес, но она стала очень популярная на родине.
После школы, в 1994 году, исполнительница захотела попробовать себя в роли актрисы. Она сыграла главную роль в сериале El Oasis, за что колумбийский журнал TV GUIA назвал ее «Мисс ТВК» и организовал первую фотосъемку.
На своих концертах Шакира восхищала зрителей не только своим вокалом, но и танцевальными номерами. В 1996 году она выпустила свой первый студийный проект - Pies Descalzos. Бюджет пластинки составил 100 тысяч долларов, но быстро окупился. Альбом заслужил статус платинового в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Чили, Эквадоре, Перу и Венесуэле.
Поп-звезда Шакира. Фото: соцсети Шакиры
Так, будучи совсем молодой, девушка стала знаменита на весь мир. Ее альбом заслужил две награды Billboard Latin Music Awards и стал номинантом на церемонии «Ло Нуэстро».
В 1997 году с Шакирой случился неприятный инцидент, все ее вещи, в том числе тексты песен украли. Ей пришлось начать работу над альбомом почти с нуля, воспроизводить по памяти еще не написанные треки. Позже она назвала пластинку Dónde Están los Ladrones? («Где воры?»), увековечив эту историю.
В сентябре 1998 года вышел второй официальный альбом певицы, хиты из которого моментально стали во главе всех хит-парадов.
В 1999 году Шакира стала номинантом на первую в ее жизни премию «Грэмми» за лучший латиноамериканский рок. Тогда же исполнительница записала первый живой альбом MTV Unplugged во время концерта в большом бальном зале Манхэттен-центра в Нью-Йорке. Альбом получил пять номинаций Грэмми» и победил в двух из них.
27 августа 2001 года вышел трек из ее будущего альбома на английском языке. Песня Whenever, Wherever сразу же стала хитом. А в ноябре увидел свет и сам диск.
Еще несколько треков начале 2000-х стали занимать верхние позиции всех чартов, в том числе дуэт вместе с другой звездой мирового масштаба Бейонсе.
Шакира на матче в Барселоне. Фото: соцсети Шакиры
В это же время Шакира под именем Изабель Мебарак поступила в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса.
В 2010 году певица выпустила песню для чемпионата мира по футболу в Южной Африке Waka Waka (This Time for Africa). Футбольный гимн сыскал большой успех и и достиг 20-х позиций мировых хит-парадов. После издания сингла вышел 7-й альбом поп-звезды Sale el Sol, главная песня которого Loca вновь покорила мировые хит-парады и до сих пор ее напевают любители музыки.
Шакира продолжала активно работать, выпуская альбом за альбомом. Над 10-м диском она по личным причинам работала три года. После этого вышел долгожданный студийный проект артистки под названием Shakira.
Шакира участвовала в создании мультфильма «Зверополис», где она подарила свой голос поп-звезде Газелле и исполнила песню Try Everything, который стал основным саундтреком мультфильма.
Клипы Шакиры моментально набирали миллионы просмотров. Видео на сингл Nada поклонники полюбили не только за вокал, но и сам сюжет вызвал у них немалый восторг. Там героиня оказывается на территории заброшенного маяка и бросается в бушующее море, но не тонет, а начинает танцевать на воде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Шакира готовит танцевальный номер. Фото: соцсети Шакиры
В начале 2021 года исполнительница подписала контракт с британской инвестиционной компанией Hipgnosis Songs Fund Limited по продаже прав на все музыкальные релизы. Всего в каталог вошли 145 композиций. Сумму сделки звезда не огласила.
Бизнес и благотворительность
В конце 90-х Шакира занялась благотворительной деятельностью. В 1997 году певица основала фонд помощи бедным детям Pies Descalzos Foundation. На основе фонда начали работать 5 школ на территории Колумбии, где воспитанников обучают и кормят.
В 2003 Шакира стала официальным представителем ЮНИСЕФ - послом доброй воли. Она приняла участие в кампании против СПИДа в Испании, посетила Бангладеш после разрушительной стихии «Сидр», встречалась со студентами в Иерусалиме, обсуждая преимущества образования.
Певица Шакира в школе для малообеспеченных детей в Барранкилье. Фото: соцсети Шакиры
В 2011-м поп-звезда стала членом Инициативы Белого дома по развитию образования испаноязычных американцев, ее заслуги были отмечены ассоциацией ООН.
В это же время Шакира основала собственный бизнес - косметологическую линию S by Shakira. Она представила туалетную воду S by Shakira и S by Shakira Eau Florale, а также лосьоны и спреи для тела. Затем были выпущены ароматы Elixir by Shakira, Dance и Dance Diamonds.
В 2018 году Шакира полгода гастролировала, в результате которого провела благотворительную акцию в Барранкилье. Там начали строить две новые школы для детей из малообеспеченных семей.
Сама артистка обладает высоким уровнем IQ и считает, что образование поможет бороться с бедностью населения.
В конце 2020 года исполнительница вошла в совет экологической премии Earthshot Prize. Добрыми делами Шакиры заинтересовался принц Уильям, который связался с певицей через Zoom и обсудил с ней проблемы изменения климата.
Шакира с мамой. Фото: соцсети Шакиры
Проблемы с налогами
В 2018 году у певица начались проблемы с налоговой, ей грозило до двух лет заключения. В 2021 долг певицы составлял 14,5 млн евро. Эта ситуация широко обсуждалась в прессе.
По законам Испании, человек проживающий в стране более полугода становится налоговым резидентом, но Шакира доказывала, что больше времени проводила на Багамах.
Она признала вину, быстро погасила долги и таким образом смогла избежать реального срока. Но артистка все же подала апелляцию, которую судья отклонил в мае 2022 года. В июле испанская прокуратура запросила 8 лет тюрьмы для знаменитости, а также штраф в размере более 23 млн евро.
Латиноамериканская исполнительница Шакира с наградами. Фото: соцсети Шакиры
Личная жизнь
С 2000 года Шакира встречалась с адвокатом Антонио де ла Руа, который был сыном экс-президента Аргентины. Они не заключали официальный брак, но певица воспринимала его, как мужа.
Но, несмотря на наличие отношений, пресса приписывала знаменитости роман с коллегой Алехандро Сансом, с которым звезда в 2006 году записала блестящий дуэт Te lo Agradezco, Pero No. Шакира опровергла эти слухи.
Летом 2010 года Шакира рассталась с адвокатом, а в 2013-м ее экс-возлюбленный подал в суд, требуя компенсацию в 100 млн долларов за работу по развитию карьеры певицы.
Гражданский брак с Жераром Пике
В 2010 году певица закрутила роман с футболистом Жераром Пике. Пара переехала в Барселону, а в 2013 году у них появился сын Милан Пике Мебарак. В январе 2015-го сродился еще один наследник по имени Саша.
Шакира с гражданским мужем. Фото: соцсети Шакиры
В 2022 году зарубежные СМИ написали, что Шакира больше не живет со своим гражданским мужем из-за измен мужчины. Только в январе 2023-го выяснилось, что с Кларой Чиа Марти, нынешней избранницей, Пике изменял Шакире еще с 2021 года
Весной 2023-го Шакира с детьми улетела в Майами, где собралась строить новую жизнь.
После расставания с футболистом певице приписывали роман с гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Но никто из знаменитостей тогда не прокомментировал слухи.
Певица Шакира с сыновьями. Фото: соцсети Шакиры
Шакира в настоящее время
Шакира ведет страницу в социальной сети, где делится фото с сыновьями и радует поклонников небольшими видео со своими песнями, знакомит с будущими треками.
В июле 2023 года в СМИ появилась информация о втором начавшемся расследовании в отношении артистки по подозрению в мошенничестве и неуплате налогов. Шакире удалось избежать тюремного заключения. Ей присвоили штраф размером в 7,3 млн евро.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro
Певица, танцовщица и автор песен Шакира. Фото: соцсети Шакиры