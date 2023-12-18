Удивительный актер с золотым сердцем: трагическая судьба Кори Монтейта

Кем был Кори Монтейт?
Кори Монтейт был популярным канадским актером, снявшимся во многих фильмах и сериалах. Монтейт наиболее известен своей работой в сериале «Хор», в котором он сыграл роль Финна Хадсона. Он играл этого персонажа на протяжении трех сезонов. Кори Монтейт также известен тем, что встречается с американской актрисой Леа Мишель. Он скончался 13 июля 2013 года в Ванкувере, Канада.
Кори Монтейт на конкурсе игрушек для малышей Marashalls и T.J. Maxx в Брайант-парке в Нью-Йорке, 12 марта 2009 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Родившийся 11 мая 1982 года в Калгари, Канада, актер Кори Монтейт прославился как участник популярного телевизионного мюзикла Glee. Его родители развелись, когда ему было семь, и его со старшим братом воспитывала мать в Виктории. Монтейт, с раннего детства способный ученик, сбился с пути в раннем подростковом возрасте.
Кори Монтейт в юности. Фото: соцсети
В 16 лет Монтейт официально отказался от продолжения образования после посещения десятка разных школ. Он подрабатывал случайными заработками, выступая в разных группах в качестве барабанщика.
К 19 годам проблема Монтейта со злоупотреблением веществами настолько вышла из-под контроля, что в дело была вынуждена вмешаться его семья. Он прошел курс реабилитации, но это не привело к желаемому результату: после ухода из учреждения Монтейт вернулся к своим старым привычкам. Только после того, как его поймали на краже денег у члена семьи, Монтейт решил изменить свою жизнь к лучшему.
Начало карьеры
Кори Монтейт в молодости. Фото: соцсети
Затем Монтейт стал работать кровельщиком, переехав в Нанаймо — небольшой город на востоке острова Ванкувер, расположенного на западе Канады. Жил при этом Монтейт у своих знакомых и, видимо, не без их участия пристрастился к спиртному. Однако вскоре Монтейт решил посвятить свою жизнь актерству.
Монтейту начали предлагать работу на телевидении. Он прошел прослушивание для ряда проектов, снятых в Ванкувере. Первой его работой стала небольшая роль в фильме в «Звездных врата: Атлантида» — сериале, который выходил с 2004 по 2009 год. Затем Монтейта зрители увидели в фильме «Смолвил». В 2006 году у него была роль в художественном фильме «Пункт назначения – 3» и повторяющаяся роль в сериале «Кайл XY».
Кори Монтейт в фильме «Пункт назначения – 3» (2006). Фото: кадр из фильма
Телевизионная слава
Монтейт получил самую значительную роль в своей карьере благодаря серии прослушиваний. Сначала он отправил создателю Glee Райану Мерфи видео, на котором он играет на перкуссии на наборе контейнеров Tupperware. Впечатленный увиденным, Мерфи попросил кассету с прослушиванием пения Монтейта. Монтейт получил роль Финна Хадсона в своем исполнении песни РЕО Спидвагона «Не могу побороть это чувство».
Дебютировав в 2009 году, Glee быстро стал одним из самых популярных шоу на телевидении.
Актерский состав Glee: Дианна Агрон, Марк Саллинг, Леа Мишель и Кори Монтейт. Фото: Global Look Press
Эта музыкально-драматическая комедия исследует жизнь школьного хорового кружка. Персонаж Монтейта Финн Хадсон был звездой футбола с замечательными вокальными талантами. В конце концов Финн подружился с участницей хора Рэйчел Берри, которую сыграла Леа Мишель. В конечном счете эта пара также стала парой за кадром.
Леа Мишель и Кори Монтейт. Фото: соцсети
В дополнение к шоу, у актеров Glee было несколько хитов с песнями, вошедшими в программу, и они наслаждались очередной волной успеха во время концертного тура. Монтейт стал всемирно известным исполнителем благодаря своей работе над Glee.
У него было мало времени для других проектов. Однако ему удалось сняться в романтической комедии 2011 года «Монте-Карло» с Лейтоном Мистером и Селеной Гомес, но фильм получил прохладный прием.
Кори Монтейт в фильме «Монте-Карло». Фото: кадр из фильма 2011 года
Безвременная смерть
В марте 2013 года Монтейт опять вернулся к лечению от зависимости. Его подруга, актриса Леа Мишель, рассказала журналу People: «Я люблю и поддерживаю Кори и поддержу его во всем этом». Авторы Glee скорректировали график работы Монтейта, чтобы лечение проходило по плану и без перерывов. В сценарий были внесены соответствующие изменения и Монтейт вернулся в четвертый сезон сериала в качестве руководителя хора.
6 июля он поселился в отеле в Ванкувере, Канада. Монтейт гулял с друзьями в ночь на 12 июля. По сообщениям СМИ, он вернулся в свой отель один. На следующее утро Монтейт не выехал из отеля, что встревожило персонал учреждения. Проверка его номера показала, что актер умер. Монтейту был всего 31 год.
«Кори был просто отличным парнем, — добавил близкий друг. — Он затронул очень много жизней».
Кори Монтейт на момент смерти был признанным актером. Он уже вошел в голливудскую индустрию и пробился к славе благодаря таким фильмам, как «Пункт назначения» и «Белый шум: Парень на легком скутере». Его особенно любили за роль Финна Хадсона в «Glee» и он получил награды за свою работу. В 2013 году состояние Кори Монтейта составляло 2 миллиона долларов, и он, безусловно, продолжал бы увеличивать свое богатство благодаря своей актерской карьере.
Дань памяти Кори Монтейту. Фото: соцсети