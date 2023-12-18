Удивительный актер с золотым сердцем: трагическая судьба Кори Монтейта

В 16 лет Монтейт официально отказался от продолжения образования после посещения десятка разных школ. Он подрабатывал случайными заработками, выступая в разных группах в качестве барабанщика.

К 19 годам проблема Монтейта со злоупотреблением веществами настолько вышла из-под контроля, что в дело была вынуждена вмешаться его семья. Он прошел курс реабилитации, но это не привело к желаемому результату: после ухода из учреждения Монтейт вернулся к своим старым привычкам. Только после того, как его поймали на краже денег у члена семьи, Монтейт решил изменить свою жизнь к лучшему.

Начало карьеры