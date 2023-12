Сердцеед и защитник меломанов: биография рок-музыканта Тома Петти

Еще хиты: Refugee и The waiting

Группа переподписала контракт с Backstreet Records дочерней компанией МСА и начала работу над своим следующим третим альбомом Damn the Torpedoes. Вышедший в 1979 году альбом быстро стал платиновым, взлетев на 2-е место в чартах и разошелся тиражом почти в два миллиона копий; в него входят их прорывные, неподвластные времени синглы Don't Do Me Like That, Here Comes My Girl, Even the Losers и Refugee, которые позволили Тому Петти и Heartbreakers прочно занять место среди суперзвезд рока.

В сентябре 1979 года Том Петти и Heartbreakers выступили на концерте Musicians United for Safe Energy в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке. Их исполнение Cry to Me было включено в итоговый альбом, No Nukes.

Получив новые полномочия, Петти стоял на своем, когда MCA планировали поднять цену на запись их нового альбома для лейбла с тогдашних стандартных $8,98 до $9,98, угрожая приостановить выпуск записей. В итоге лейбл уступил, и Hard Promises, их четвертый альбом, был выпущен в 1981 году и вошел в десятку лучших, став платиновым и породив хитовый сингл The Waiting. В альбом также вошел первый дуэт Петти Insider с Стиви Никс.

В 1981 году Петти сотрудничал со Стиви Никс, над ее альбомом Bella Donna, записав хитовый сингл дуэтом Stop Draggin’ My Heart Around, а также спродюсировал песни Дэла Шеннона Drop Down и Get Me.

Вернувшись в студию с the Heartbreakers, он продолжил работу над новым альбомом, несмотря на то, что басист Рон Блэр покинул группу и был заменен на пятом альбоме, Long After Dark (1982), Хоуи Эпштейном; в результате состав просуществовал до 1994 года. Альбом достиг 9-го места в чартах, а так же в него вошел хит You Got Lucky.