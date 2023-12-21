Сердцеед и защитник меломанов: биография рок-музыканта Тома Петти

Кем был Том Петти?
Рок-музыкант Том Петти начал свою музыкальную карьеру в группе Mudcrutch, которая затем была переименована в Tom Petty and the Heartbreakers. Их одноименный альбом, выпущенный в 1976 году, ознаменовал начало длительного и чрезвычайно успешного периода, отмеченного множеством платиновых альбомов и такими классическими синглами, как American Girl, Refugee, Don’t Come Around Here No More и Learning to Fly.
Сольная карьера Петти, начатая в 1989 году, была не менее успешной. Он снял запоминающиеся музыкальные видео на такие хиты, как Free Fallin' и Runnin’ Down a Dream. Петти также сотрудничал со многими другими известными музыкантами, включая Стиви Никс, Боба Дилана, Джорджа Харрисона и Джонни Кэша, который получил три премии «Грэмми» за свою многолетнюю работу.
Том Петти и The Heartbreakers за кулисами после выступления в Tower Theater в Филадельфии, Пенсильвания. Ноябрь 1979 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Петти родился 20 октября 1950 года в Гейнсвилле, штат Флорида, как старший из двух сыновей Китти Петти (девичья фамилия — Эйвери), сотрудницы местной налоговой инспекции, и Эрла Петти, который работал коммивояжером. Его брат Брюс был на семь лет моложе. Взаимоотношения Петти с отцом были сложные, несмотря на близость с матерью и младшим братом. По словам Петти, отцу было трудно принять его интерес к искусству, и он часто подвергал его словесному и физическому насилию, считая его слабым ребенком. Петти описывал своего отца как агрессивного алкоголика.
Его интерес к рок-н-роллу начался в возрасте десяти лет, когда, по приглашению дяди посетить съемки фильма «Следуй за мечтой» он встретил Элвиса Пресли и мгновенно стал его фанатом. В интервью 2006 года он сказал, что понял, что хочет быть в группе, в тот момент, когда увидел Beatles на шоу Эда Салливана:
«В ту минуту, когда я увидел the Beatles — это был выход. Ты собираешь своих друзей. И ты создаешь музыку. И это выглядело так весело. Это было то, с чем я себя идентифицировал. Я никогда особо не увлекался спортом. Я был большим поклонником Элвиса. Но я действительно увидел в the Beatles то, что я мог бы сделать. Я знал, что смогу это сделать».
Позже он сказал, что «Rolling Stones вдохновили его, продемонстрировав, что он и подобные ему музыканты могут добиться успеха в рок-н-ролле».
К старшим классам Том Петти всецело посвятил себя музыке. Он стал играть на бас-гитаре в группе The Epics, и уже в 17 лет покинул школу ради музыкальной карьеры. В конечном итоге он оказался в составе группы Mudcrutch — в честь той фермы, на которой проживали двое её участников. Вскоре Петти занял позицию фронтмена и основного автора песен, и группа обзавелась верными поклонниками.
1974 год оказался для Тома переломным: он вступил в брак с Джейн Беньо и у них уже была общая дочь Адриана. Вместе они переехали в Лос-Анджелес. Mudcrutch стремилась завоевать более широкую аудиторию, но их усилия оказались безуспешными. Контракт с лейблом Shelter Records был расторгнут, однако компания продолжала верить в талант Петти. Всего через несколько лет они получили подтверждение своей правоты.
Том Петти и «Сердцееды»
После некоторых попыток собрать новую бэк-группу, Петти в конце концов воссоединился со своими бывшими коллегами по Mudcrutch Майком Кэмпбеллом (гитара) и Бенмонтом Тенчем (клавишные), которые играли с басистом Роном Блэром и барабанщиком Стэном Линчем, сформировав первый состав Heartbreakers. Вскоре после этого они обновили контракт Петти с Shelter, подписали контракт с Tom Petty and the Heartbreakers и приступили к работе над новым альбомом.
Выпущенный в ноябре 1976 года, их одноименный дебютный альбом не приобрел большой популярности среди американской аудитории, добившись большего успеха в Великобритании. Синглы American Girl и Breakdown достигли 40-го места после гастролей группы по Соединенному Королевству в поддержку Нильса Лофгрена.
Дебютный альбом был выпущен лейблом Shelter Records, который в то время распространялся ABC Records. Однако альбом заложил основу для успеха, который последовал за большей частью их последующих работ, сочетая жесткий рок-н-ролльный фундамент с поп-чувственностью групп 1960-х, таких как the Beatles и the Byrds, и отличаясь характерным голосом Петти и даром лаконичного повествования.
Не утеряв веру в себя, группа вернулась в студию, чтобы записать свой второй альбом 1978 года You're Gonna Get It!, который стал первым альбомом группы, попавшим в топ-40, с синглами I Need to Know и Listen to Her Heart. Однако их дальнейший успех на некоторое время оказался под угрозой, когда Shelter был куплен MCA, а попытки Петти пересмотреть условия контракта привели к длительным судебным тяжбам, которые обозлили Петти и обанкротили.
Tom Petty and the Heartbreakers, 1978 год. Фото: Global Look Press
Еще хиты: Refugee и The waiting
Группа переподписала контракт с Backstreet Records дочерней компанией МСА и начала работу над своим следующим третим альбомом Damn the Torpedoes. Вышедший в 1979 году альбом быстро стал платиновым, взлетев на 2-е место в чартах и разошелся тиражом почти в два миллиона копий; в него входят их прорывные, неподвластные времени синглы Don't Do Me Like That, Here Comes My Girl, Even the Losers и Refugee, которые позволили Тому Петти и Heartbreakers прочно занять место среди суперзвезд рока.
В сентябре 1979 года Том Петти и Heartbreakers выступили на концерте Musicians United for Safe Energy в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке. Их исполнение Cry to Me было включено в итоговый альбом, No Nukes.
Получив новые полномочия, Петти стоял на своем, когда MCA планировали поднять цену на запись их нового альбома для лейбла с тогдашних стандартных $8,98 до $9,98, угрожая приостановить выпуск записей. В итоге лейбл уступил, и Hard Promises, их четвертый альбом, был выпущен в 1981 году и вошел в десятку лучших, став платиновым и породив хитовый сингл The Waiting. В альбом также вошел первый дуэт Петти Insider с Стиви Никс.
В 1981 году Петти сотрудничал со Стиви Никс, над ее альбомом Bella Donna, записав хитовый сингл дуэтом Stop Draggin’ My Heart Around, а также спродюсировал песни Дэла Шеннона Drop Down и Get Me.
Вернувшись в студию с the Heartbreakers, он продолжил работу над новым альбомом, несмотря на то, что басист Рон Блэр покинул группу и был заменен на пятом альбоме, Long After Dark (1982), Хоуи Эпштейном; в результате состав просуществовал до 1994 года. Альбом достиг 9-го места в чартах, а так же в него вошел хит You Got Lucky.
Том Петти и Heartbreakers выступают на арене «Уэмбли». Лондон, 23 марта 1992 г. Фото: Global Look Press
Новая работа и сотрудничество
В 1985 году группа приняла участие в Live Aid, сыграв четыре песни на стадионе Джона Ф. Кеннеди в Филадельфии. Southern Accents, был также выпущен в 1985 году. В этот альбом вошел хитовый сингл Don't Come Around Here No More, который был спродюсирован Дэйвом Стюартом (из the Eurythmics). В клипе на песню Петти, одетый как Безумный Шляпник, издевался и преследовал Алису из книги «Алиса в стране чудес», затем разрезал и съел ее, как торт.
Последовавший тур привел к выпуску концертного альбома Pack Up the Plantation: Live! На сессиях также присутствовало множество дополнительных музыкантов и бэк-вокалистов, поскольку группа экспериментировала с различными звуками. Однако работа с такой большой группой личностей оказалась отнимающей много времени и разочаровывающей, и в какой-то момент напряжение стало настолько велико, что Петти ударил кулаком стену в студии, сломав себе левую руку.
В 1986 году Том Петти и the Heartbreakers, по приглашению Боба Дилана присоединились к нему в его туре True Confessions, исполняя как собственный материал, так и выступая в качестве бэк—группы Дилана. Они также отыграли несколько концертов с Grateful Dead в 1986 и 1987 годах. Прежде чем вернуться в студию в 1987 году для записи и выпуска альбом Let Me Up (с меня хватит), в который вошла песня Jammin' Me, которую Петти написал вместе с Диланом и сингл достиг первой строчки в Соединенном Королевстве. Хотя альбом был на 20-й строчки в чартах, по сравнению с их предыдущими достижениями успех был умеренным.
Однако дружба Петти с Диланом привела к другому, более успешному сотрудничеству. В 1988 году Петти вместе с Джорджем Харрисоном, Бобом Диланом, Роем Орбисоном и Джеффом Линном был одним из основателей Traveling Wilburys. Первая песня группы, Handle with Care, задумывалась как би-сайд одного из синглов Харрисона, но была признана слишком хорошей для этой цели, и группа решила записать полноценный альбом, Traveling Wilburys Vol. 1, который достиг 3-го места в чартах, стал трижды платиновым и получил премию Грэмми за лучшее рок-исполнение. Второй альбом Wilburys, озорно озаглавленный Traveling Wilburys Vol. 3 и записанный без недавно умершего Орбисона, последовал в 1990 году. Альбом был назван Vol. 3 в ответ на серию контрабандных студийных сессий, продававшихся под названием Traveling Wilburys Vol. 2.
Боб Дилан и Том Петти выступают вместе на сцене во время тура True Confessions летом 1986 года. Фото: Global Look Press
Free Fallin' и сольная слава
На волне своего успеха с the Traveling Wilburys в 1989 году Петти выпустил альбом Full Moon Fever, в который вошли хиты I Won't Back Down, Free Fallin, достиг 7-й строчки в чартах синглов и остается одной из самых известных песен Тома Петти и Runnin' Down a Dream. Номинально это был его первый сольный альбом, хотя в нем участвовали несколько Heartbreakers и других известных музыкантов: Майк Кэмпбелл выступил сопродюсером альбома с Петти и Джеффом Линном из Electric Light Orchestra, и среди бэк-музыкантов были Кэмпбелл, Линн и другие Уилбери, Рой Орбисон и Джордж Харрисон (Ринго Старр играет на барабанах в клипе на песню I Won't Back Down, но на самом деле их исполнил Фил Джонс). Альбом имел огромный успех, заняв 3-ю строчку в чартах и став мультиплатиновым.
Однако, несмотря на свою возросшую популярность в качестве сольного исполнителя, Петти не отвернулся от своих товарищей по группе. В 1991 году Том Петти и the Heartbreakers реформировались и выпустили альбом Into the Great Wide Open, который стал платиновым и в нем был популярный сингл с одноименным названием, сопровождавшийся музыкальным видео с Джонни Деппом и Фэй Данауэй в главных ролях, а также вошедший в Топ-40 Learning to Fly.
В 1989 году, все еще находясь на контракте с MCA, Петти тайно подписал выгодный контракт с Warner Bros. Records, с которым были подписаны the Traveling Wilburys. Прежде чем покинуть MCA Records, Петти и Heartbreakers собрались вместе, чтобы записать вживую в студии две новые песни для альбома Greatest Hits, в который вошел сингл Mary Jane's Last Dance, спродюсированный Риком Рубином, и с музыкальным видео с Ким Бейсингер в главной роли. Это было последнее записанное выступление Стэна Линча с the Heartbreakers. Альбому продержался в чартах Billboard более шести лет.
Wildflowers и постоянный успех
Его первый альбом на новом лейбле 1994 года Wildflowers, второй из трех сольных альбомов Петти, который почти сравнялся с достижениями Full Moon Fever. Среди его заметных треков - синглы You Don't Know How It Feels, You Wreck Me и It's Good to Be King. Альбом, спродюсированный Риком Рубином, в Соединенных Штатах продался в количестве более трех миллионов копий.
В 1996 году Петти вместе с the Heartbreakers выпустили саундтрек к фильму «Только она единственная», в главных ролях Кэмерон Диаз и Дженнифер Энистон. Синглами с альбома были Walls (Circus) с участием Линдси Бакингем, Climb that Hill и песня, написанная Люсиндой Уильямс, Change the Locks. В альбом также вошла кавер-версия песни Asshole Бека. В том же году группа аккомпанировала Джонни Кэшу на его альбоме Unchained, предварительно названный Petty Cash, за который Кэш выиграл Грэмми за Лучший кантри-альбом. Позже Кэш записал кавер на песню Петти I Won't Back Down на песню American III: Solitary Man. Но так же случилось и омрачающее жизнь событие: в 1996 году Петти и его жена Джейн развелись после 22 лет брака. Для Петти это был очень трудный период, в течение которого появилось пристрастие к запрещенным веществам.
Взяв себя в руки и не обращая внимания на личные проблемы, Том Петти и the Heartbreakers продолжали усердно работать, отыграв 20 аншлаговых вечеров в the Fillmore в Сан-Франциско в 1997 году. В 1999 году Том Петти и Heartbreakers выпустили свой последний альбом с Рубином у руля, Echo. Две песни были выпущены синглами в США: Room at the Top и Free Girl Now. Альбом достиг 10-й строчки в альбомных чартах США. Продолжая выступать на стороне поклонников-меломанов против мощи звукозаписывающих лейблов, сингл Free Girl Now изначально предлагался в качестве бесплатной загрузки в формате MP3, и Петти отказался повышать цены на билеты для их последующего тура.
Том Петти и Heartbreakers играли I Won't Back Down на America: A Tribute to Heroes благотворительном концерте для жертв 11 сентября 2001. В следующем году они играли Taxman, I Need You and Handle with Care (к последним присоединились Джефф Линн, Дхани Харрисон и Джим Келтнер) на Концерте для Джорджа в честь друга Петти и бывшего товарища по группе Джорджа Харрисона.
Том Петти и его жена Дана Йорк, 25 февраля 2011 года, Лос-Анджелес, Калифорния — Фото: Global Look Press
Runnin’ Down a Dream
В начале нового тысячелетия жизнь Тома Петти наладилась: он избавился от зависимостей и женился на Дане Йорк. Они были знакомы уже десять лет. В 2002 году Том выпустил 11-й альбом The Last DJ вместе с группой The Heartbreakers. Это была критическая оценка музыкальной индустрии. Название альбома было вдохновлено радиоведущим Джимом Лэддом из Лос-Анджелеса. Песня говорила о конце свободы, когда радиодиджеям приходилось выбирать песни вручную для своих радиостанций. Альбом занял девятое место в чартах Billboard 200. Однако музыкальная индустрия отреагировала на это и включила Тома и The Heartbreakers в свой Зал славы. На этом фоне Эпштейн покинул группу, так как его зависимость стала проблемой. Он скончался от передозировки в следующем году. После этого оригинальный басист группы Рон Блэр вернулся в состав.
В 2005 году Том Петти начал вести свое собственное радиошоу «Зарытые сокровища» на спутниковом радио XM. В нем он делился своими любимыми музыкальными записями из своей личной коллекции.
В 2006 году Том Петти и группа The Heartbreakers стали хедлайнерами пятого ежегодного музыкального и арт-фестиваля «Боннару». Это произошло в рамках их 30-летия тура. Специальными гостями фестиваля были Стиви Никс (Stevie Nicks), Pearl Jam, Allman Brothers Band, Трей Анастасио (Trey Anastasio), Derek Trucks Band и The Black Crowes. Стиви Никс присоединилась к Петти и The Heartbreakers на сцене, чтобы исполнить несколько песен. Одной из них была Stop Draggin’ My Heart Around.
В 2006 году Том Петти вернулся к сольной карьере и выпустил альбом Highway Companion. Один из треков с этого альбома, Saving Grace, стал хитом. Альбом дебютировал на четвертом месте в чарте Billboard 200, став самой высокой позицией Тома Петти в этом чарте за все время.
В следующем году внимание к группе привлек четырехчасовой документальный фильм Runnin’ Down a Dream. В 2008 году группа выступила на перерыве Супербоула (Super Bowl).
В 2007 году Том Петти объединился с участниками своей предыдущей группы The Heartbreakers — Томом Лидоном, Рэндаллом Маршем, Бенмонтом Тенчем и Майком Кемпбеллом, — чтобы восстановить группу Mudcrutch. Группа записала альбом, состоящий из 14 песен, выпущенный 29 апреля 2008 года и включающий дополнительную песню Special Place, доступную для скачивания через iTunes тем, кто предварительно заказал альбом. Для продвижения альбома группа организовала короткий тур по Калифорнии весной 2008 года. В том же 2007 году, Петти и The Heartbreakers сделали кавер на песню I’m Walkin’ для альбома Goin 'Home, отдавая дань уважения Фетсу Домино. Выручка от продажи альбома была использована для покупки инструментов для учащихся государственных школ в Новом Орлеане и поддержки общественных проектов в городе, который пострадал от урагана Катрина.
3 февраля 2008 года Том Петти с группой Heartbreakers выступали на шоу в перерыве Суперкубка XLII на стадионе университета Феникса. Они исполнили песни American Girl, I Won’t Back Down, Free Fallin’ и Runnin’ Down a Dream. Летом того же года группа отправилась в турне по Северной Америке, хедлайнером которого был Стив Уинвуд. В ноябре 2009 был выпущен бокс-сет The Live Anthology – сборник живых записей с 1978 по 2006 годы.
Он вернулся вместе с The Heartbreakers в студию для записи концертного студийного альбома MOJO, который стал двенадцатым альбомом группы. Релиз альбома состоялся 15 июня 2010 года, и он занял второе место в Billboard 200, главном альбомном чарте США. По словам Петти, альбом представляет собой блюзовую запись. Некоторые из мелодий стали длиннее и более похожими на джемы. В нескольких треках присутствует атмосфера, напоминающая атмосферу группы Allman Brothers - не в плане композиций, а в плане групповой атмосферы. В поддержку альбома группа выступала на Saturday Night Live, популярном вечернем шоу на канале NBC, 17 мая 2010 года. Выпуск альбома сопровождался туром по США, который начался летом 2010 года. Перед туром пять гитар группы, в том числе две гитары Петти, были похищены с их репетиционной площадки в Калвер-Сити, штат Калифорния, в апреле того же года. Полиция Лос-Анджелеса нашла инструменты на следующей неделе.
В 2012 году началась мировая гастрольная поездка группы, включавшая их первые за двадцать лет концерты в европейских странах и первые за все время концерты в канадских провинциях Новая Шотландия и Ньюфаундленд и Лабрадор. 28 июля 2014 года звукозаписывающая компания Reprise Records выпустила тринадцатый студийный альбом Тома Петти и коллектива The Heartbreakers, получивший название Hypnotic Eye. Пластинка стартовала на первой позиции в чарте Billboard 200 и стала первым альбомом коллектива, занявшим первое место в хит-парадах. 20 ноября 2015 года началось радиовещание станции Тома Петти на канале SiriusXM.
В 2017 году коллектив The Heartbreakers отправился в юбилейный, 40-й по счету тур по Соединенным Штатам Америки. Гастроли стартовали 20 апреля в Оклахоме и завершились 25 сентября на площадке Hollywood Bowl в Голливуде, Калифорния. Заключительное выступление группы на площадке Hollywood Bowl завершилось исполнением песни American Girl.
Музыканты Бенмонт Тенч, Майк Кэмпбелл, Том Петти, Хауи Эпштейн, Стэн Линч и Рон Блэр из на 17-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла, проходившей в Waldorf Astoria, 25 февраля 2003 г. Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Актерское мастерство
Первое появление Тома Петти на киноэкране состоялось в 1978 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме «FM». Позже он исполнил небольшую роль в картине 1987 года «Сделано в раю» и появился в нескольких эпизодах «Это шоу Гарри Шендлинга» с 1987 по 1990 годы, исполнив самого себя в качестве одного из соседей Гарри Шендлинга. Том Петти также участвовал в другом шоу Шендлинга «Шоу Ларри Сандерса», в качестве одного из заключительных гостей «Истории в истории». В этом эпизоде Тома Петти выпроводили из шоу и он едва не подрался с Грегом Кинниром.
Петти снялся в роли мэра Бридж-сити в фильме 1997 года «Почтальон», снятом Кевином Костнером. В 2002 году он снялся в «Симпсонах» в эпизоде «Как я провёл свои летние каникулы», где сыграл вместе с Миком Джаггером, Китом Ричардсом, Ленни Кравитцем, Элвисом Костелло и Брайном Сетцером. По сюжету, Петти выдавал себя за преподавателя Гомера Симпсона, сочинил песню о нетрезвой девушке, едущей по шоссе, и выразил беспокойство о состоянии государственных школ. В конце эпизода он теряет палец ноги из-за беспорядков.
Том Петти периодически озвучивал персонажа Элроя Лаки Клейншмидта в анимационном комедийном телесериале «Король горы» в период с 2004 по 2009 год.
Кевин Костнер, Оливия Уильямс и Том Петти. Фото: кадр из к/ф «Почтальон» 1997 г.
Смерть и наследие
Петти был найден без сознания у себя дома рано утром 2 октября 2017 года, без дыхания и с остановкой сердца. Его удалось реанимировать, и он был доставлен в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в Санта-Монике, Калифорния. Однако, несмотря на усилия медицинского персонала, Петти скончался в 20:40 того же дня после ранее появившихся недостоверных сообщений о его смерти в течение дня. Это произошло всего несколько дней до его 67-летия.
Музыка исполнителя, скорее всего, будет жить, но из-за судебных разбирательств: в конце 2017 года компания Wixen Music Publishing (которая занимается управлением правами на композиции Петти и прочих музыкантов) подала иск к Spotify — крупнейшему сервису потоковой передачи музыки. Wixen обвиняет Spotify в использовании таких хитов как Free Fallin’ без лицензии и выплаты компенсации. По сообщениям, сумма иска составляет не менее 1,6 млрд долларов.
19 января 2018 года коронер из округа Лос-Анджелеса заявил, что Петти скончался от множественной органной недостаточности, вызванной смешанной токсичностью лекарств, которые были обнаружены в его организме.
В заявлении, опубликованном на его официальном веб-сайте, супруга и дочь Тома Петти сообщили, что у него было множество проблем, включая эмфизему, проблемы с коленом и, что самое важное, перелом бедра.
Несмотря на серьезную травму, он настоял на исполнении своих обязательств перед своими поклонниками и отыграл 53 концерта с переломом бедра. Однако после этого его состояние ухудшилось, и травма стала еще серьезнее. В заявлении отмечается, что он был очень горд собой после трех концертов в Лос-Анджелесе и с нетерпением ждал будущих выступлений, но теперь его больше нет.
28 сентября 2018 года лейбл звукозаписи Reprise Records выпустил бокс-сет An American Treasure, состоящий из 60 композиций, созданных семьей Петти и членами группы, которые охватывают всю их карьеру. В него включены десятки ранее не издававшихся треков, альтернативные версии известных песен, редкие записи, исторические живые исполнения и другие редкие материалы.
Цветы возлагаются на звезду Тома Петти на Аллее славы в Голливуде – Звезда Петти находится рядом со звездой Джонни Деппа, который снялся в клипе Петти на Into The Great Wide Open — Голливуд, Калифорния, 3 октября 2017 года. Фото: Global Look Press