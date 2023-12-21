Сердцеед и защитник меломанов: биография рок-музыканта Тома Петти

Runnin’ Down a Dream

В начале нового тысячелетия жизнь Тома Петти наладилась: он избавился от зависимостей и женился на Дане Йорк. Они были знакомы уже десять лет. В 2002 году Том выпустил 11-й альбом The Last DJ вместе с группой The Heartbreakers. Это была критическая оценка музыкальной индустрии. Название альбома было вдохновлено радиоведущим Джимом Лэддом из Лос-Анджелеса. Песня говорила о конце свободы, когда радиодиджеям приходилось выбирать песни вручную для своих радиостанций. Альбом занял девятое место в чартах Billboard 200. Однако музыкальная индустрия отреагировала на это и включила Тома и The Heartbreakers в свой Зал славы. На этом фоне Эпштейн покинул группу, так как его зависимость стала проблемой. Он скончался от передозировки в следующем году. После этого оригинальный басист группы Рон Блэр вернулся в состав.

В 2005 году Том Петти начал вести свое собственное радиошоу «Зарытые сокровища» на спутниковом радио XM. В нем он делился своими любимыми музыкальными записями из своей личной коллекции.

В 2006 году Том Петти и группа The Heartbreakers стали хедлайнерами пятого ежегодного музыкального и арт-фестиваля «Боннару». Это произошло в рамках их 30-летия тура. Специальными гостями фестиваля были Стиви Никс (Stevie Nicks), Pearl Jam, Allman Brothers Band, Трей Анастасио (Trey Anastasio), Derek Trucks Band и The Black Crowes. Стиви Никс присоединилась к Петти и The Heartbreakers на сцене, чтобы исполнить несколько песен. Одной из них была Stop Draggin’ My Heart Around.

В 2006 году Том Петти вернулся к сольной карьере и выпустил альбом Highway Companion. Один из треков с этого альбома, Saving Grace, стал хитом. Альбом дебютировал на четвертом месте в чарте Billboard 200, став самой высокой позицией Тома Петти в этом чарте за все время.

В следующем году внимание к группе привлек четырехчасовой документальный фильм Runnin’ Down a Dream. В 2008 году группа выступила на перерыве Супербоула (Super Bowl).

В 2007 году Том Петти объединился с участниками своей предыдущей группы The Heartbreakers — Томом Лидоном, Рэндаллом Маршем, Бенмонтом Тенчем и Майком Кемпбеллом, — чтобы восстановить группу Mudcrutch. Группа записала альбом, состоящий из 14 песен, выпущенный 29 апреля 2008 года и включающий дополнительную песню Special Place, доступную для скачивания через iTunes тем, кто предварительно заказал альбом. Для продвижения альбома группа организовала короткий тур по Калифорнии весной 2008 года. В том же 2007 году, Петти и The Heartbreakers сделали кавер на песню I’m Walkin’ для альбома Goin 'Home, отдавая дань уважения Фетсу Домино. Выручка от продажи альбома была использована для покупки инструментов для учащихся государственных школ в Новом Орлеане и поддержки общественных проектов в городе, который пострадал от урагана Катрина.

3 февраля 2008 года Том Петти с группой Heartbreakers выступали на шоу в перерыве Суперкубка XLII на стадионе университета Феникса. Они исполнили песни American Girl, I Won’t Back Down, Free Fallin’ и Runnin’ Down a Dream. Летом того же года группа отправилась в турне по Северной Америке, хедлайнером которого был Стив Уинвуд. В ноябре 2009 был выпущен бокс-сет The Live Anthology – сборник живых записей с 1978 по 2006 годы.

Он вернулся вместе с The Heartbreakers в студию для записи концертного студийного альбома MOJO, который стал двенадцатым альбомом группы. Релиз альбома состоялся 15 июня 2010 года, и он занял второе место в Billboard 200, главном альбомном чарте США. По словам Петти, альбом представляет собой блюзовую запись. Некоторые из мелодий стали длиннее и более похожими на джемы. В нескольких треках присутствует атмосфера, напоминающая атмосферу группы Allman Brothers - не в плане композиций, а в плане групповой атмосферы. В поддержку альбома группа выступала на Saturday Night Live, популярном вечернем шоу на канале NBC, 17 мая 2010 года. Выпуск альбома сопровождался туром по США, который начался летом 2010 года. Перед туром пять гитар группы, в том числе две гитары Петти, были похищены с их репетиционной площадки в Калвер-Сити, штат Калифорния, в апреле того же года. Полиция Лос-Анджелеса нашла инструменты на следующей неделе.

В 2012 году началась мировая гастрольная поездка группы, включавшая их первые за двадцать лет концерты в европейских странах и первые за все время концерты в канадских провинциях Новая Шотландия и Ньюфаундленд и Лабрадор. 28 июля 2014 года звукозаписывающая компания Reprise Records выпустила тринадцатый студийный альбом Тома Петти и коллектива The Heartbreakers, получивший название Hypnotic Eye. Пластинка стартовала на первой позиции в чарте Billboard 200 и стала первым альбомом коллектива, занявшим первое место в хит-парадах. 20 ноября 2015 года началось радиовещание станции Тома Петти на канале SiriusXM.

В 2017 году коллектив The Heartbreakers отправился в юбилейный, 40-й по счету тур по Соединенным Штатам Америки. Гастроли стартовали 20 апреля в Оклахоме и завершились 25 сентября на площадке Hollywood Bowl в Голливуде, Калифорния. Заключительное выступление группы на площадке Hollywood Bowl завершилось исполнением песни American Girl.