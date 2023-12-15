Судьба Эльги Сэпп: родила пятерых детей и всегда оставалась в тени Виктора Коклюшкина и Владимира Соловьева

Так получилось, что в судьбе модели Эльги Сэпп ключевую роль сыграли два известных мужчины – ее отец, талантливый сатирик Виктор Коклюшкин и популярный муж – телеведущий Владимир Соловьев. Эльга, не хватавшая звезд с неба, всегда находила счастье именно рядом с ними.
Детство
Эльга Сэпп появилась на свет 1 июня 1972 года в Москве в семье тогда начинающего писателя Виктора Коклюшкина и уроженки Эстонии Любовь Борисовны Сэпп. Мама Эльги по национальности наполовину - эстонка, наполовину - немка.
Именно она и придумала имя для дочери. А свою фамилию дала по совету Виктора Коклюшкина, полагающего, что скандинавское имя Эльга будет не очень гармонично сочетаться с его фамилией.
Как рассказывал писатель, характером дочь пошла в него. Однажды, когда ее стукнули по попе линейкой, поскольку девочка не хотела есть кашу, она удалилась в другую комнату, а потом появилась оттуда с вопросом: «Разве можно людей по попе линейкой бить?».
В детстве Эльга обучалась во французской спецшколе и занималась хореографией, поскольку хотела связать свою жизнь с балетом. Через четыре года появились первые успехи. Однако Виктор Коклюшкин не хотел, чтобы дочь стала балериной. И она оставила эту затею…
Виктор Коклюшкин. Фото: Global Look Press
Когда Эльге исполнилось десять лет, Любовь Борисовна призналась мужу, что полюбила другого человека. После разрыва Виктор Коклюшкин больше не общался с бывшей женой. Но связи с дочерью, конечно, не терял. Более того, его мама продолжала жить в одном доме с Любовью Сэпп, помогая воспитывать внучку.
А Виктор Коклюшкин, долгое время переживавший уход жены, впоследствии нашел личное счастье в браке с киноведом Ольгой Злотник. Именно она и помогла ему справиться с затяжной депрессии.
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Учеба и модельная карьера
После школы Эльга Сэпп поступила в педагогический университет, получила диплом клинического психолога. Но зарабатывать стала благодаря своей эффектной внешности, начала работать моделью, даже заключила контракт с модельным агентством Милана.
Также Эльга неоднократно снималась в клипах российских музыкантов: певца Влада Сташевского, групп «Ногу свело», «Моральный кодекс», «Крематорий». Но когда Эльга познакомилась с известным телеведущим Владимиром Соловьевым, карьера модели отошла на второй план.
Эльга Сэпп в клипе Влада Сташевского. Фото: кадр из клипа
Муж Владимир Соловьев и дети
Будущие супруги встретились благодаря общему другу, лидеру группы «Крематорий» Армену Григоряну на съемках клипа. Владимир увидел, как Эльге делают прическу, и решил познакомиться с понравившейся девушкой.
Он дал ей визитку со словами: «Звоните, если что-то будет нужно». «А если ничего не будет нужно, не нужно звонить?», - пошутила дочь юмориста, которая никогда не лезла за словом в карман.
Как вспоминала Эльга Сэпп, тогда Владимир носил усы и весил около 140 килограммов, что поначалу даже напугало ее. Но интерес возник после того, как Соловьев, протягивая свою визитку, посоветовал ей посмотреть его передачи.
Но программу Эльга увидела только после того, как в университете ей дали задания найти аргументы за и против смертной казни. Кто-то из однокурсников отметил, что эту тему в своем эфире поднимал Владимир Соловьев. Именно в тот момент Эльга Сэпп и решила позвонить.
Эльга Сэпп с Владимиром Соловьевым в 2007 году. Фото: Global Look Press
Первое свидание состоялось в ресторане. Подвозя спутницу до дома, Владимир спросил: «На каком свидании вам можно сделать предложение?». Не ожидавшая такого поворота событий Эльга отметила, что на третьем…
И ведь сдержал свое слово. Они еще раз встретились в театре, а уже на третьем свидании в ресторане «Яр» Владимир с помпой предложил Эльге руку и сердце, пригласив в питейное заведение цыган и медведей. Гулять так гулять!
Конечно, свадьбы сразу не случилось. Некоторое время Эльга размышляла над предложением Владимира. Ее смущало его прошлое, в котором у дважды женатого телеведущего уже имелось трое детей. Однако модель все же доверилась своим чувствам и не прогадала.
Официально пара расписалась лишь в 2001 году, после рождения первенца – сына Даниила. Однако классической свадьбы с кучей гостей, выкупом невесты и куклой на автомобиле у них не было. Влюбленные лишь поужинали в кругу друзей, а затем улетели в путешествие. При этом в 2005 году Владимир Соловьев организовал для жены свадьбу в старинном замке на берегу красивого озера с черными лебедями.
В этом браке родилось пятеро детей: Даниил (2001), Владимир (2010), Иван (2012), а также две дочки — двойняшки София-Бетина и Эмма-Эстер (2006).
Эльга Сэпп увлекается кулинарией и старается баловать семью разными вкусностями. А Владимир же готов выполнить любое желание своей жены.
Вся семья живет в загородном доме Владимира Соловьева в Переделкино, куда нередко приезжают дети телеведущего от первых двух браков – старшая дочь, телеведущая Полина, сын Александр, который занимается съемкой музыкальных клипов, и дочь Екатерина – выпускница Щукинского училища. Кстати, в одном из своих интервью Владимир сказал, что очень счастлив в третьем союзе.
«Я нашел любовь. Реально счастлив я только сейчас. Что будет дальше? В отношениях между людьми никогда нельзя знать. И мудрость человека состоит в том, чтобы наслаждаться здесь и сейчас. Тем, как улыбнулся ребенок, тем, что вы поцеловали любимого человека, тем, что вы вместе посмотрели замечательный фильм», - говорил Владимир Соловьев в интервью «Комсомольской правде» в 2007 году.
Кстати, говоря о своем тесте, отец Эльги Виктор Коклюшкин отмечал, что не смотрит передачи Владимира Соловьева, поскольку не интересуется политикой.
«Я слежу только, не напряженное ли у него лицо: единственное, что меня волнует, так это это, не поругались ли они с женой. Вот такой я дурак, как-то хочется, чтоб у всех все было хорошо», - шутил сатирик в свое время.
Владимир Соловьев в программе «Воскресный вечер». Фото: телеканал «Россия»
В 2021 году известного юмориста не стало. Причина ухода – острая сердечная недостаточность. На церемонии прощания с Виктором Коклюшкиным, Владимир Соловьев отметил, что относился к нему как к родному отцу.
«Когда мы начали встречаться с дочерью Виктора Михайловича, она не сразу сказала, кто ее папа. Он настолько интеллигентный, немногословный и в то же время точный... Сейчас так не умеют владеть словом, когда в короткой форме деликатно и точно обозначают что-то», — сказал телеведущий на прощании.
Семья Соловьевых-Сэпп. Фото: 1000biografiy.ru
Рост и вес
Рост Эльги - 180 сантиметров, вес - 80 килограммов.
Эльга Сэпп сейчас
В отличие от острого на язык Владимира Соловьева, который постоянно находится в публичном пространстве, Эльга Сэпп предпочитает держаться в тени. Она занимается воспитанием детей и ждет мужа дома. Соцсети Эльга не ведет.
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