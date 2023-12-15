Судьба Эльги Сэпп: родила пятерых детей и всегда оставалась в тени Виктора Коклюшкина и Владимира Соловьева

Так получилось, что в судьбе модели Эльги Сэпп ключевую роль сыграли два известных мужчины – ее отец, талантливый сатирик Виктор Коклюшкин и популярный муж – телеведущий Владимир Соловьев. Эльга, не хватавшая звезд с неба, всегда находила счастье именно рядом с ними.

Детство

Эльга Сэпп появилась на свет 1 июня 1972 года в Москве в семье тогда начинающего писателя Виктора Коклюшкина и уроженки Эстонии Любовь Борисовны Сэпп. Мама Эльги по национальности наполовину - эстонка, наполовину - немка.

Именно она и придумала имя для дочери. А свою фамилию дала по совету Виктора Коклюшкина, полагающего, что скандинавское имя Эльга будет не очень гармонично сочетаться с его фамилией.

Как рассказывал писатель, характером дочь пошла в него. Однажды, когда ее стукнули по попе линейкой, поскольку девочка не хотела есть кашу, она удалилась в другую комнату, а потом появилась оттуда с вопросом: «Разве можно людей по попе линейкой бить?».

В детстве Эльга обучалась во французской спецшколе и занималась хореографией, поскольку хотела связать свою жизнь с балетом. Через четыре года появились первые успехи. Однако Виктор Коклюшкин не хотел, чтобы дочь стала балериной. И она оставила эту затею…