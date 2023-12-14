Отучился на повара, но стал звездой Интернета: как Макс +100500 придумал свое шоу и куда пропал сегодня

Максим Сергеевич Голополосов родился 1 ноября 1989 года в Москве в семье кабельщика и швеи. С детства он увлекался музыкой, играл на фортепиано, но после 9 класса ушел в кулинарное училище, чтобы стать поваром.
Максим Голополосов в детстве. Фото: соцсети М.Голополосова
Правда, признавался позднее, что готовить он так и не научился. После получения диплома будущая Интерне-звезда поступила в Московский педагогический государственный университет на факультет иностранных языков.
Максим Голополосов ( в центре) в юности. Фото: соцсети М.Голополосова
В студенческие годы Голополосов с единомышленниками основал группу 2ND Season в стиле панк-рок. Параллельно осваивало Интернет-площадки и завел канал на YouTube с названием AdamThomasMoran. На втором курсе отчислился из вуза и погрузился в свой новый проект.
Шоу «+100500»
В 2010 году Голополосов выпустил свой первый выпуск шоу «+100500», который стал аналогом американского проекта Рэя Уильяма Джонсона Equals Three. В выпуске ведущий делает обзор на смешные ролики из Интернета, вставляя свои шутки – не без мата – по теме видео. Фишкой проекта стал леопардовый фон, а сам Голополосов представлялся как Макс +100500 и очень быстро полюбился публике.
Максим Голополосов в YouTube-шоу "+100500". Кадр из шоу
Через некоторое время Макс ввел в свои выпуски интерактив со зрителями. Он выбирал наиболее смешные комментарии, авторы их озвучивали и попадали таким образом в выпуски. К концу 2023 года аудитория его видеоблога насчитывала 10,7 млн подписчиков.
Другие проекты
Голополосов стал одним из основателей информационно-развлекательного сайта CarambaTV, куда публиковал выпуски, нарушающие правила YouTube. Затем на видеопортале стали выходить видеоблоги BadComedian, шоу «Рыбакин рулит», «Едим ТВ», «Вне игры», мультипликационный сериал «Знаете ли вы?» и другие развлекательные видео.
В 2011 году видеопортал Голополосова получил «Премию Рунета» как лучший стартап года. В 2020 году холдинг «СТС Медиа» выкупил видеопортал CarambaTV у блогера и соучредителей.
Максим Голополосов в шоу "У Максоуна". Кадр из шоу
К выпускам «+100500» на YouTube Голополосов добавил новое шоу. В 2017 году на канале вышло первое интервью под названием «У Максоуна», куда Макс приглашал разных блогеров и знаменитостей. В 2020 году на канале стал выходить подкаст, новые выпуски которого появляются регулярно.
Максим Голополосов в YouTube-шоу "Подcast". Кадр из шоу
Также Голополосов завел другой канал на YouTube MoranDays, который к 2023 году фолловят более 1 млн пользователей. В нем блогер публикует видео из своих поездок и путешествий.
Успел блогер сняться в кино. В 2014 году он появился в комедии «Скорый «Москва-Россия», затем в ситкоме «Зайцев+1», сыграл самого себя в сериалах «Универ. Новая общага», «Полицейский с Рублевки – 4».
Доход от блога
В 2019 году Голополосов, наиболее популярный как Макс +100500, попал в топ-40 россиян до 40 лет по версии журнала Forbes. Тогда за год он заработал 700 тыс. долларов. Одна только монетизация канала YouTube, имеющего «бриллиантовую кнопку», на тот момент приносила блогеру 6 тыс. долларов в месяц.
Телевидение
В 2011 году Голополосова пригласили на телеканал «Че» с программой «+100500». 20-минутное шоу представляло собой микс из наиболее смешных роликов, а мат заглушал цензурирующий звук. Но со следующего года ненормативную лексику из эфиров убрали совсем.
В 2013 году Голополосов вел на «Ю» шоу «Караоке Киллер», в 2014-м - программу «Герои Интернета», в 2016 году вместо шоу «+100500 городов» на «Че» стал ведущим тревел-шоу «100500 городов».
Максим Голополосов в тревел-шоу «100500 городов». Кадр из шоу
Телеверсия «+100500» вернулась в эфир «Че» в 2018 году, после прихода нового руководства. С 2021 года Голополосов также стал ведущим шоу «IТопчик» на канале.
Личная жизнь
Голополосов имеет рост 182 см и весит 76 кг. Он всегда пользовался популярностью у поклонниц. Но семьей обзавелся не так давно.
В 2012 году его сердце заняла модель Анастасия Полякова, они встречались 2 года. Затем в жизни блогера появилась коллега Мария Вэй. Но ненадолго.
Максим Голополосов и Анастасия Полякова. Фото: соцсети М.Голополосова
С 2015 года Голополосов начал роман с Настей Боднар, а спустя 6 лет признался, что у девушки проблемы с алкоголем. Из-за этого они едва не расстались, но она смогла побороть зависимость, в 2022 году они поженились, а в 2023-м впервые стали родителями – в Канаде у них родился сын Лука.
Максим Голополосов и Анастасия Боднар. Фото: соцсети М.Голополосова
Карьера сегодня
Осенью 2022 года Голополосов покинул Россию под предлогом съемок в Казахстане. Но на родину уже не вернулся. В настоящее время они с женой и ребенком живут в Канаде. На своем канале в YouTube блогер продолжает сегодня выпускать шоу «+100500».
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