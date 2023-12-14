Отучился на повара, но стал звездой Интернета: как Макс +100500 придумал свое шоу и куда пропал сегодня

Также Голополосов завел другой канал на YouTube MoranDays, который к 2023 году фолловят более 1 млн пользователей. В нем блогер публикует видео из своих поездок и путешествий.

Успел блогер сняться в кино. В 2014 году он появился в комедии «Скорый «Москва-Россия», затем в ситкоме «Зайцев+1», сыграл самого себя в сериалах «Универ. Новая общага», «Полицейский с Рублевки – 4».

Доход от блога

В 2019 году Голополосов, наиболее популярный как Макс +100500, попал в топ-40 россиян до 40 лет по версии журнала Forbes. Тогда за год он заработал 700 тыс. долларов. Одна только монетизация канала YouTube, имеющего «бриллиантовую кнопку», на тот момент приносила блогеру 6 тыс. долларов в месяц.

Телевидение

В 2011 году Голополосова пригласили на телеканал «Че» с программой «+100500». 20-минутное шоу представляло собой микс из наиболее смешных роликов, а мат заглушал цензурирующий звук. Но со следующего года ненормативную лексику из эфиров убрали совсем.

В 2013 году Голополосов вел на «Ю» шоу «Караоке Киллер», в 2014-м - программу «Герои Интернета», в 2016 году вместо шоу «+100500 городов» на «Че» стал ведущим тревел-шоу «100500 городов».