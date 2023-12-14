Рики Мартин начал карьеру с рекламных роликов, а позже получил свою звезду на голливудской аллее славы

Детство и юность

Рики Мартин начал свой жизненный путь 24 декабря 1971 года в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. Мама будущей знаменитости Нерейда Моралес работала бухгалтером, а отец Энрике Мартин Негрони трудился психологом. Родители расстались, когда Рики было всего два года. Мальчик остался с отцом, но часто проводил время у бабушки.

Кроме него в новом браке отца родились еще два брата и сестра. Мама тоже вышла замуж, и на свет появились еще два братика Рики.

Когда мальчик учился в школе, активно снимался в рекламных роликах. В 13 лет юноша стал участником молодежной поп-группы Menudo.

Во время сотрудничества с коллективом Рики Мартин колесил по Южной Америке, там его группа была очень популярна. В 1987 году Рики решил покинуть бойз-бенд. За время его участия у группы вышло 11 музыкальных альбомов.

В 17 лет Мартин переехал в США и стал учиться в Тишской школе искусств. Но не смог продолжать учебу, потому что ему предложили сотрудничать с мексиканским театром и звукозаписывающей студией одновременно.