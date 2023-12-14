Рики Мартин начал карьеру с рекламных роликов, а позже получил свою звезду на голливудской аллее славы

Детство и юность
Рики Мартин начал свой жизненный путь 24 декабря 1971 года в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. Мама будущей знаменитости Нерейда Моралес работала бухгалтером, а отец Энрике Мартин Негрони трудился психологом. Родители расстались, когда Рики было всего два года. Мальчик остался с отцом, но часто проводил время у бабушки.
Кроме него в новом браке отца родились еще два брата и сестра. Мама тоже вышла замуж, и на свет появились еще два братика Рики.
Когда мальчик учился в школе, активно снимался в рекламных роликах. В 13 лет юноша стал участником молодежной поп-группы Menudo.
Во время сотрудничества с коллективом Рики Мартин колесил по Южной Америке, там его группа была очень популярна. В 1987 году Рики решил покинуть бойз-бенд. За время его участия у группы вышло 11 музыкальных альбомов.
В 17 лет Мартин переехал в США и стал учиться в Тишской школе искусств. Но не смог продолжать учебу, потому что ему предложили сотрудничать с мексиканским театром и звукозаписывающей студией одновременно.
Рики Мартин на яхте. Фото: соцсети Рики Мартина
Карьера актера
Рики Мартин смог добиться успеха в обеих областях. Он принял участие в мексиканском мюзикле «Мама любит рок». Тогда на него сразу обратили внимание кинопродюсеры. Молодого человека пригласили сниматься в мелодраме «Дотянуться до звезды», а после и в полнометражной версии «Еще ближе к звезде».
Затем актер появился в медицинской картине «Главный госпиталь», где сыграл певца Мигеля Мореса. Его роль в музыкальной комедии «Лузеры» стала очень яркой и запоминающейся.
В это же время Мартин играл и в театре. В постановке «Отверженные» в 1996 году он исполнил главную роль, а в 2012 году снова вернулся на Бродвей и пел в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера «Эвита».
Актер Рики Мартин во время интервью. Фото: соцсети Рики Мартина
Музыкальная карьера
Тогда же начала развиваться и музыкальная карьера Рики Мартина. У него был заключен контракт с латиноамериканским филиалом Sony Music Entertainment, по которому певец получал один цент с каждого проданного диска. Но тогда гонорары особо не интересовали восходящую звезду, он хотел стать знаменитым. Его взлет на олимп славы был подобен взлету ракеты.
Первый же альбом на испанском языке Ricky Martin получил статус золотого в Южной Америке, а затем и в США. Хиты Fuego Contra Fuego и El Amor de Mi Vida моментально попали в мировую ротацию на радио. Затем он выпустил еще несколько успешных треков.
В 1998 году Рики Мартин выступил в финале футбольного мирового первенства во Франции с композицией La Copa de la Vida, которая превратилась в своеобразный гимн чемпионата.
Рики Мартин в самолете. Фото: соцсети Рики Мартина
Тогда уже певец был знаменит на весь мир. Он издал англоязычный альбом Ricky Martin и выпустил трек Livin' la Vida Loca. Эта песня стала настолько популярной во всем мире, что позже не раз использовалась в кинопроизводстве. Так, в измененной версии она прозвучала в мультфильме «Шрек-2».
Дискография артиста регулярно пополнялась новыми синглами, выходили альбомы. Вместе с Дженнифер Лопес выпустил трек Wisin Adrenalina.
В августе 2019 года Рики вышел клип на новый хит No Se Me Quita.
В 2020 году артист после выхода долгожданного для фанатов альбома Movimiento отправился в гастрольный тур. На 21-й ежегодной премии Latin Grammy Awards диск получил премию как лучший вокальный поп-альбом.
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Рики Мартин на празднике, посвященном освобождению от рабства. Фото: соцсети Рики Мартина
Общественная деятельность
Слава и финансовые возможности позволили Рики Мартину сделать свой вклад в помощь нуждающимся. Он создал фонд Fundación Ricky Martin, который помогает разным группам населения.Организация занималась устроением детских лагерей. Затем певец организовал кампанию против работорговли, помогал людям, пережившим стихийные бедствия, а также поддерживал медиков в период пандемии коронавируса.
За благие дела Рики удостоился массы наград в области благотворительности.
Мартин поддержал Хилари Клинтон, когда она баллотировалась в президенты США, ведь она известна своей помощью латиноамериканцам, всегда отстаивает их интересы.
Рики Мартин с королевой Елизаветой. Фото: соцсети Рики Мартина
Личная жизнь
В молодости Рики Мартин долгое время встречался с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой. Но после 14 лет совместной жизни пара рассталась.
А уже через год у Рики Мартина родились от суррогатной матери два близнеца - Маттео и Валентино. В 2013 году он начал писательскую деятельность и выпустил книгу для самых маленьких «Сантьяго-мечтатель в стране звезд». Позже у него появилась таким же образом появились дочь Люсия и сын Ренн Мартин-Йосеф.
Звезда Голливуда Рики Мартин с дочерью. Фото: соцсети Рики Мартина
На «Аллее славы» в Голливуде у Мартина имеется собственная звезда.
Рики вегетарианец, он сидит на овощной диете с 2013 года из-за повышенного холестерина.
Рики Мартин в настоящее время
Сейчас певец продолжает заниматься творчеством и занимается общественной деятельностью. Весной 2022 года вышла вторая часть переизданного альбома Movimiento под названием Play.
Рики Мартин и его сын. Фото: соцсети Рики Мартина
Летом того же года бывший менеджер звезды подала на него в суд, требуя компенсацию в 3 млн долларов. В чем именно девушка обвинила певца, неизвестно, но детали были изложены на целых 15 страницах.
Певец выступил на концерте, посвященном первой инаугурации Джорджа Буша - младшего. Под его трек La Copa de la Vida начал танцевать даже сам президент США.
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