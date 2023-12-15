«Несдержанные люди ходят по краю нарушения закона»: юрист прокомментировал поступки Гуфа

В декабре 2021 года рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, снова создал семью. Его женой, а вскоре и мамой дочери стала Юлия Королева.
Но жизнь супруги певца мало напоминала сказку. Устав терпеть нервные срывы своего возлюбленного, девушка рассталась с ним. Экс-паре не удалось сохранить дружеские отношения, но Гуф до сих пор не дает покоя бывшей жене.
Недавно он вернулся из Тайланда в Москву и в первую очередь решил навестить свою семью. Музыкант ломился в дом к Королевой и грозился отобрать дочь. Юлия в свою очередь опубликовала в соцсети несколько видео, где слышно, как рэпер громко стучит в двери.
Девушка призналась, что из-за этого наняла себе охрану, а в один из приходов Гуфа вызвала полицию и написала заявление.
Teleprogramma.pro выяснила у юриста, чем могут грозить поступки рэпера и может ли его бывшая рассчитывать на какую-то защиту.
Алексей Долматов (Гуф) с женой и дочерью. Фото: страница ВК Алексея Долматова
«В российском гражданском деле такого, как в Америке, охранного ордера не существует. В уголовном деле, если оно будет возбуждено, следователь может избрать соответствующую статью о запрете определенных действий этому человеку. Но тут нужно совершить уголовное преступление, тогда ему могут запретить приближаться к определенному человеку или посещать определенное место», - рассказал адвокат Юрий Шель.
Как оказалось, в гражданском деле никакой защиты не предусмотрено. Конечно, любая женщина может спровоцировать человека на определенные действия, если она видит, что не может получить охранный ордер и закон не на ее стороне. И перевести любое гражданское дело в уголовную плоскость.
«Несдержанные люди ходят по краю нарушения закона».
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Рэпер Гуф. Фото: страница ВК Алексея Долматова
Что касается родительских прав, то для лишения одного из родителей права называться им, Юрий рекомендует собирать доказательства.
«Родительских прав могут лишить, если он стоит на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере или судим. Нужно собирать все доказательства и выйти в суд на лишение родительских прав. Справку, что человек стоит на учете по наркотической или алкогольной зависимости, могут выдать только следователю или по решению суда. Обычный человек такой документ не получит. А частный детектив может».
Адвокат подчеркнул, что частные слова, видео в соцсети и интервью в СМИ не помогут в решении вопроса, нужны доказательства.
Гуф с женой Юлией. Фото: страница ВК Алексея Долматова
Также в таких случаях необходимо поставить в известность воспитателей в детском саду, написать заявление, чтобы не отдавали ребенка отцу. Не менее важным основанием для лишения родительских прав, по словам юриста, является плохое отношение к ребенку. Например, если отец пугает дочь, мать может обратиться к неврологу за справкой, что девочка в результате действий своего отца плохо спит, боится, и это негативно сказывается на ее психике.
«Пришел, устроил скандал - вызвала полицию, потом ребенка отвела к врачу-неврологу, и освидетельствовала, если ребенок испугался».
Все нюансы общения с ребенком нужно прописывать при расторжении брака.
«Если при разводе не были прописаны нюансы общения с ребенком: сколько раз отец может приходить, в какое время, то нужно подавать гражданский иск в суд о порядке общения с ребенком».
Музыкант Гуф с дочерью. Фото: страница ВК Алексея Долматова
Напомним, рэпер Гуф и танцовщица Юлия Королева поженились 21 декабря 2021 года. Музыкант по традиции посвятил новой жене трек о том, как сильно ее любит и что хочет встретить с ней старость. В мае 2022-го у супругов родилась дочь Тина. В октябре 2023 года пара развелась. К этому событию Гуф тоже выпустил сингл.