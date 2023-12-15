«Несдержанные люди ходят по краю нарушения закона»: юрист прокомментировал поступки Гуфа

В декабре 2021 года рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, снова создал семью. Его женой, а вскоре и мамой дочери стала Юлия Королева.

Но жизнь супруги певца мало напоминала сказку. Устав терпеть нервные срывы своего возлюбленного, девушка рассталась с ним. Экс-паре не удалось сохранить дружеские отношения, но Гуф до сих пор не дает покоя бывшей жене.

Недавно он вернулся из Тайланда в Москву и в первую очередь решил навестить свою семью. Музыкант ломился в дом к Королевой и грозился отобрать дочь. Юлия в свою очередь опубликовала в соцсети несколько видео, где слышно, как рэпер громко стучит в двери.

Девушка призналась, что из-за этого наняла себе охрану, а в один из приходов Гуфа вызвала полицию и написала заявление.

Teleprogramma.pro выяснила у юриста, чем могут грозить поступки рэпера и может ли его бывшая рассчитывать на какую-то защиту.