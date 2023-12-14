Кого на самом деле любит Глафира Голубева – юная звезда хоррора «Яга: Кошмар темного леса»

Несмотря на юный возраст, Глафира Голубева не только успела занять уверенную нишу в мире российского кино, но и определилась с личной жизнью: 19-летняя актриса считает себя помолвленной.
Танцы, музыка и актерское мастерство
Глафира Голубева в детстве. Фото: кадр из шоу «Танцы»
Глафира Голубева родилась 11 декабря 2004 года в Москве. В восьмилетнем возрасте девочка начала заниматься танцами – она посещала студию «Тодес», одновременно совершенствовала свои вокальные данные и училась музыке.
У Глафиры получалось все, за что она бралась. Еще ученицей младших классов она решила попробовать себя в роли модели, записалась в школу моделей и с блеском ее окончила. В процессе обучения, осваивая сценическое мастерство, Глафира поняла, что ей очень нравится выступать на сцене, и приняла решение – стать актрисой.
Чтобы получить необходимое образование, она поступила в киношколу «Фабрика кино». Ее наставниками стали Николай и Кирилл Ковбасы. Параллельно девочка посещала занятия в студиях «Киноребенок» и «Актер».
Роли в хоррорах, мелодрамах и детективах
Глафира Голубева в фильме «Яга: Кошмар темного леса». Фото: кадр из фильма
Приобретенные знания и навыки позволили Глафире уверенно чувствовать себе перед кинокамерой. В 14 лет она исполнила роль Ангелины, снимаясь в детективном сериале «Глаза в глаза». Спустя два года она заставила заговорить о себе весь российский киномир, снявшись в хорроре «Яга: Кошмар темного леса» режиссера Святослава Подгаевского, который уже был известен зрителям своим «ужастиком» «Пищеблок». Вместе с Глафирой в «Яге» снялись Марьяна Спивак, Олег Чугунов, Светлана Устинова. Премьера сериала состоялась в 2020 году.
Глафира Голубева в сериале «Шестнадцать +». Фото: кадр из сериала
Следующий год тоже стал для Голубевой удачным. На экран вышли сразу несколько проектов с ее участием – мелодрама «И в счастье, и в беде», детектив «Фемида видит», молодежный сериал «Шестнадцать +».
Участие в ТВ-проектах
В детстве Глафира попыталась принять участие в проекте «Танцы на ТНТ». Правда, стать полноправным членом конкурса она не смогла – ей было слишком мало лет. Зато активная и обаятельная девочка прорвалась на сцену, чтобы заявить во всеуслышание: юным танцорам тоже нужен такой проект, и попросить наставников заняться этим вопросом.
Сколько зарабатывает Глафира Голубева
Глафира Голубева в сериале «Весна перемен». Фото: кадр из сериала
Точные цифры заработков Голубевой не указываются, однако можно предположить, что юная актриса зарабатывает достаточно. Во всяком случае, российские актеры сериалов получают не меньше 100-200 тысяч рублей за смену. Поскольку Голубеву уже можно назвать популярной и востребованной актрисой, вполне вероятно, что ей платят больше этой суммы.
Личная жизнь Глафиры Голубевой
Глафира Голубева и Олег Чугунов. Фото: соцсети Глафиры Голубевой
Глафире Голубевой едва исполнилось 19 лет, однако девушка считает, что уже нашла свое личное счастье. Снимаясь в фильме ужасов «Яга: Кошмар темного леса», она познакомилась с молодым актером Олегом Чугуновым. Молодой актер известен также своими работами в других проектах, самым ярким из которых можно назвать супергеройский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор».
Именно после «Майора Грома» Чугунов стал невероятно популярным, особенно среди молодежной аудитории. У него появилось множество юных поклонниц, однако слава не вскружила Олегу голову и не заставила изменить свое отношение к Глафире.
Глафира Голубева на отдыхе. Фото: соцсети Глафиры Голубевой
Актриса признавалась – ей было очень приятно, что Олег сразу обозначил свой статус, опубликовав в соцсети совместные с Глафирой фотографии. Это дало понять поклонницам: сердце актера прочно занято, и он не намерен размениваться на легкие интрижки.
Так же серьезно ведет себя и Глафира – в своем аккаунте она поставила статус «помолвлена», на снимках можно увидеть кольцо, напоминающее обручальное: актриса носит его, не снимая. Девушка поддерживает спортивную форму, при росте 162 см она весит 48 кг. Глафира очень романтична, она признается, что любит пересматривать фильмы «Дневник памяти» и «Пока ты спал».
Новые сериалы и запись песен
Глафира Голубева в фильме «Глаза в глаза». Фото: кадр из фильма
Глафира много снимается в кино. Среди недавних ее работ – роль в мелодраме «Весна перемен», где ее партнерами стали Савелий Кудряшов, Виталий Кудрявцев и Алена Коломина. Кроме того, в 2022 году на экраны вышел сериал «Васнецова» с Анной Михалковой в главной роли, - Глафира Голубева сыграла в нем одну из центральных ролей.
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Вместе с тем девушка продолжает развивать свои вокальные данные. Весной 2022 года вышел ее первый сингл «Пустоцвет», при этом Глафира заявила, что не намерена на этом останавливаться. Девушка любит и музицировать, ее любимый музыкальный инструмент – укулеле. Судя по всему, поклонников разносторонне развитой актрисы еще ждет немало сюрпризов – начиная от новых ролей и заканчивая музыкой.
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