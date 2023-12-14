Кого на самом деле любит Глафира Голубева – юная звезда хоррора «Яга: Кошмар темного леса»

Глафира Голубева родилась 11 декабря 2004 года в Москве. В восьмилетнем возрасте девочка начала заниматься танцами – она посещала студию «Тодес», одновременно совершенствовала свои вокальные данные и училась музыке.

У Глафиры получалось все, за что она бралась. Еще ученицей младших классов она решила попробовать себя в роли модели, записалась в школу моделей и с блеском ее окончила. В процессе обучения, осваивая сценическое мастерство, Глафира поняла, что ей очень нравится выступать на сцене, и приняла решение – стать актрисой.

Чтобы получить необходимое образование, она поступила в киношколу «Фабрика кино». Ее наставниками стали Николай и Кирилл Ковбасы. Параллельно девочка посещала занятия в студиях «Киноребенок» и «Актер».

Роли в хоррорах, мелодрамах и детективах