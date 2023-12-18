Два мужа, пятеро детей, измены и бедность: как живет родившая в 11 лет Валя Исаева, звезда ток-шоу «Пусть говорят»

Денег бабушке и внучке катастрофически не хватало. И тогда Антонина Александровна решила поправить материальное положение, пустив квартиранта. Хабиб Патахонов приехал в Москву на заработки из Таджикистана. Вскоре выяснилось, что его общение с 11-летней школьницей не ограничивалось дружбой и совместными играми. 18-летний гастарбайтер совратил ее, и Валя забеременела.

«Ромео и Джульетта» и условный срок

Этой истории был посвящен не один выпуск «Пусть говорят» и других популярных ток-шоу. Многие требовали посадить Патахонова, однако Валя Исаева горько плакала и уверяла: они любят друг друга, она очень хочет стать женой Хабиба и родить ему ребенка. Ситуация оказалась неоднозначной, вокруг нее возникло множество споров.

В конце концов Хабиб получил условный срок за совращение несовершеннолетней. Валя родила дочку Амину, влюбленные сыграли свадьбу. В 2013-м в семье появился еще один ребенок — сын Амир. За судьбой Вали продолжала следить вся страна, свадьба Вали и Хабиба транслировалась по ТВ.

Через некоторое время стало известно, что в их семье не все ладно: соседи сообщили, что Хабиб избивает жену. Однако в 2019 году Валя заверила, что у них все в порядке, отношения наладились, и она родила еще одного сына — Дамира.

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