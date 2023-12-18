Два мужа, пятеро детей, измены и бедность: как живет родившая в 11 лет Валя Исаева, звезда ток-шоу «Пусть говорят»

Валя Исаева в 2005 году. Фото: кадр из ток-шоу «Пусть говорят»

Семейные скандалы Вали Исаевой гремели на всю страну. Девочка, родившая сына в 11 лет от бабушкиного квартиранта, и сегодня находится в поисках личного счастья.

В 2005 году история Вали Исаевой потрясла российское общество. 11-летняя школьница забеременела от гастарбайтера и родила ребенка. С тех пор в жизни Вали и ее близких произошло много изменений.

Детдом, приемная бабушка и сложности в школе

До девяти лет Валя жила в детском доме: ее родители, ингуши по национальности, умерли, когда ей было всего два года. Потом девочку забрала бабушка, оформив опекунство. Точнее, не родная бабушка, а мать отчима Вали. Приемная бабушка работала и заботилась о Вале, девочка училась в школе, но учеба давалась ей нелегко, и дружбы с одноклассниками не получилось.

Квартирант из Таджикистана 

Валя Исаева и Хабиб Патахонов. Фото: кадр из передачи «Пусть говорят» 

Денег бабушке и внучке катастрофически не хватало. И тогда Антонина Александровна решила поправить материальное положение, пустив квартиранта. Хабиб Патахонов приехал в Москву на заработки из Таджикистана. Вскоре выяснилось, что его общение с 11-летней школьницей не ограничивалось дружбой и совместными играми. 18-летний гастарбайтер совратил ее, и Валя забеременела.

«Ромео и Джульетта» и условный срок

Этой истории был посвящен не один выпуск «Пусть говорят» и других популярных ток-шоу. Многие требовали посадить Патахонова, однако Валя Исаева горько плакала и уверяла: они любят друг друга, она очень хочет стать женой Хабиба и родить ему ребенка. Ситуация оказалась неоднозначной, вокруг нее возникло множество споров. 

В конце концов Хабиб получил условный срок за совращение несовершеннолетней. Валя родила дочку Амину, влюбленные сыграли свадьбу. В 2013-м в семье появился еще один ребенок — сын Амир. За судьбой Вали продолжала следить вся страна, свадьба Вали и Хабиба транслировалась по ТВ. 

Через некоторое время стало известно, что в их семье не все ладно: соседи сообщили, что Хабиб избивает жену. Однако в 2019 году Валя заверила, что у них все в порядке, отношения наладились, и она родила еще одного сына — Дамира.

«Бросил четверых детей без средств к существованию» 

Валя Исаева и Хабиб Патахонов с детьми. Фото: страница ВК «Комсомольская правда» 

После этого интерес к многодетной маме несколько утих, и какое-то время о Вале почти не вспоминали. Новый всплеск любопытства появился в прошлом году, когда Валя вышла на связь со СМИ и сообщила: она стала мамой в четвертый раз, родила сына Юсуфа, а Хабиб уехал на Донбасс. 

«Он некрасиво себя повел. Бросил четверых детей без средств к существованию. Уходя на Украину, отдал мне банковские карты и пообещал: на них придут деньги за контракт. Но все это оказалось пустозвоном. Нам пришлось очень тяжело», — признавалась Валя.

Бабушки Антонины Александровны вот уже несколько лет нет в живых, она скончалась от рака. Валя с детьми фактически осталась одна, без работы и без всякой помощи. По словам Вали, Хабиб обещал, что вскоре на банковские карточки, которые он ей оставил, начнут поступать заработанные им деньги. 

Однако многодетная мать не смогла снять с них не копейки: Хабиб заблокировал их, объяснив, что не хочет, чтобы Валя «сидела на его шее». Мол, пусть идет работать. Многодетная мать, шокированная подобными высказываниями, решила разводиться.

Развод и новое имя 

До недавнего времени Валя Исаева периодически появлялась на ТВ. Фото: кадр из передачи «Пусть говорят» 

Причин для развода у нее накопилось немало. Несколько лет назад Валя узнала о том, что в Таджикистане у Хабиба появилась вторая жена. Он некоторое время с ней жил, потом вернулся к Вале, умолял простить и принять. Она приняла — и родила после этого еще двоих детей. 

Периодически, после очередной ссоры, Хабиб уходил из дома — и мог не появляться несколько месяцев. Упрекал жену в том, что она в любой момент может прогнать его, а у него нет своего жилья. При этом ничего не делал для того, чтобы заработать на это жилье.

«Вы понимаете, работать человек не хочет. Он постоянно где-то ищет одну работу, она ему не понравится — другую, третью, пятую. Жили на то, что детские пособия получали», — огорченно признавалась Валя.

Многодетная мама была твердо намерена начать новую жизнь. Она не только подала на развод, но и сменила имя. Теперь ее зовут Муслима — она выбрала себе мусульманское имя.

Новая любовь и пятый ребенок 

Валя Исаева сейчас. Фото: страница ВК «Комсомольская правда» 

Едва получив свидетельство о разводе, Муслима познакомилась с чеченцем по имени Ислам, на четыре года моложе. Они стали жить вместе, Валя-Муслима забеременела в пятый раз, на официально регистрировать брак с Исламом отказалась. 

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Летом 2023 года Ислам уехал в Чечню, обещал вскоре вернуться — но не вернулся. Совсем недавно у Вали родился пятый ребенок — сын Усман. Отец мальчика не приехал в роддом. Валя получила от него сообщение о том, что он отказывается от сына. 

Как будет складываться дальнейшая судьба Вали-Муслимы, помирится ли она с Хабибом или встретит новую любовь — покажет время.

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