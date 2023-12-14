Любимец телезрителей капитан Данилов из сериала «След»: какие еще роли сыграл Сергей Коваленко

Детство и юность
Сергей Коваленко начал свою жизнь 3 октября 1980 года в Херсонской области. Семья мальчика была самой обычной, но с детства в его голове поселилась мечта стать актером. При этом больше времени Сергей уделял спорту. Он занимался самбо, учился стрелять из лука, практиковался в теннис.
Получив аттестат, будущий артист без всяких сомнений подал документы в Киевский университет театра и кино, который окончил в 2002 году.
Получив диплом, Коваленко устроился работать в Театр им. Леси Украинки, где трудился на протяжении четырех лет. Там он исполнил немало серьезных ролей.
Сергей Коваленко в детстве. Фото: фан-сообщество Сергея Коваленко ВК
Карьера в кино
В 2005 году Сергей дебютировал в кино. Его пригласили на одну из ролей в сериале «Сонька — золотая ручка». Переехав в Москву, актер стал получать и другие предложения. В этом же году он появился в эпизоде многосерийного фильма «Автономка» о спасательной работе экипажа подводной лодки.
Вскоре ему досталась уже более сложная роль в криминальной картине «Шпионские игры». Здесь Коваленко смог пообщаться со звездами кинематографа, в том числе с исполнителями главных ролей Еленой Кориковой и Игорем Костолевским.
В 2007 году Сергея снова позвали сниматься в детективе. Ему предстояло сыграть персонажа Малышева в ленте «Объявлены в розыск».
Сергей Коваленко на сцене театра. Фото: фан-сообщество Сергея Коваленко ВК
Таким образом, артист играл преимущественно в криминальных лентах, он чаще появлялся в боевиках, детективах, шпионских фильмах. Его фильмография пополнилась еще одним проектом. Коваленко воплотил образ Гальяно в сериале «Братаны-2. Продолжение». Главные роли здесь исполнили Алексей Кравченко и Сергей Селин.
В сериале «Глухарь. Возвращение» Коваленко появился в 9 сериях в качестве Егора. Именно после этой роли его стали узнавать на улице.
В 2010 году актер дебютировал в новом для него жанре — социальной драме, но в прежнем амплуа: сыграл бандита Гарика в сериале «Все к лучшему». В мелодраме «Найденыш-2» Сергей появился в образе простого парня, работающего охранником.
Затем были десятки ролей в криминальных сериалах. Он сыграл майора ФСБ в картине «Товарищи полицейские» и спортсмена в детективе «Час Волкова – 5».
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Сергей Коваленко на съемочной площадке. Фото: фан-сообщество Сергея Коваленко ВК
Популярными у зрителей стали и другие проекты, в которых участвовал Коваленко: «В зоне риска», «Дикий-4» и другие.
В полюбившемся публике детективном сериале «След» Сергей исполнил роль интеллигентного капитана Данилова. Артист присоединился к проекту, когда снималась уже 632-я серия, но смог быстро привыкнуть ко всем участникам и актерскому составу. В сериале актер работал два года и появился в 85 сериях. За это время роль Данилова заслужила большую любовь у зрителей, часто актера ассоциируют с капитаном.
Однажды ему пришлось есть в кадре мучных червей. Коллеги убеждали, что это чистый белок, но Коваленко с трудом смог прожевать их, переживая отвращение и брезгливость.
Следующей работой Сергея стала роль в четырехсерийном фильме «Барсы», а затем в эпизоде мелодрамы «Нити судьбы».
Сейчас, по словам актера, он выстраивает фундамент, но показательная роль еще не сыграна.
Сергей Коваленко в роли Капитана Данилова в сериале «След». Фото: фан-сообщество Сергея Коваленко ВК
Личная жизнь и увлечения
У актера есть гражданская жена Ольга, с которой у него сложились очень гармоничные отношения. Пара воспитывает общего сына Мирона.
Сергей занимается спортом, чтобы поддерживать хорошую фигуру. Он посещает тренажерный зал, бассейн, катается на коньках.
Коваленко обожает путешествовать. Актер любит отдых за границей, а после него готов работать в еще более динамичном темпе.
Сергей Коваленко с семьей. Фото: фан-сообщество Сергея Коваленко ВК
Сергей Коваленко сейчас
Сергей продолжает работать, но свою роль пока так и не нашел. Часто появляясь в эпизодах, актер по праву считает, что проходных ролей не бывает, и каждая приносит новый ценный опыт.
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Сергей Коваленко в свой выходной. Фото: фан-сообщество Сергея Коваленко ВК