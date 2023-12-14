Любимец телезрителей капитан Данилов из сериала «След»: какие еще роли сыграл Сергей Коваленко

Детство и юность

Сергей Коваленко начал свою жизнь 3 октября 1980 года в Херсонской области. Семья мальчика была самой обычной, но с детства в его голове поселилась мечта стать актером. При этом больше времени Сергей уделял спорту. Он занимался самбо, учился стрелять из лука, практиковался в теннис.

Получив аттестат, будущий артист без всяких сомнений подал документы в Киевский университет театра и кино, который окончил в 2002 году.

Получив диплом, Коваленко устроился работать в Театр им. Леси Украинки, где трудился на протяжении четырех лет. Там он исполнил немало серьезных ролей.