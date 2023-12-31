«Мы свободно можем перемещаться по квартире»: как звезды встретят Новый год

Перефразируя цитату из сериала «Игра престолов»: Новый год близко. И россияне потихоньку готовятся отмечать этот светлый праздник. Многие проведут его в теплом семейном кругу.
А вот большинство наших отечественных селебритис признаются, что, скорее всего, будут слушать бой курантов на работе. Однако отказываться от посиделок с родными намерены далеко не все...
Стас Михайлов – о планах на Новый год: «Семья, дом, Москва»
Например, певец Стас Михайлов отмечает, что Новый год – это все-таки семейный праздник. И если раньше он чаще всего отмечал его на выступлениях, то сейчас предпочитает побыть с родными.
Стас Михайлов. Фото: Global Look Press
«Мы не молодеем, родители тоже. И хочется сохранить ценность всего происходящего, - говорит артист. – И поэтому «Семья, дом, Москва». А уже днем первого января мы в семейном кругу посидим за столом: с детьми, с родителями, а потом поедем в гости».
Дмитрий Колдун: «А я возьму Цойкины рецепты и буду их уминать»
В семье в самую главную ночь года останется и Дмитрий Колдун. Кстати, недавно вместе с Анитой Цой он выпустил новую песню «До свидания», которую звезды исполнили на недавнем концерте «Наш Новый год».
По словам Дмитрия, он не пел дуэтом со времен участия в «Фабрике звезд». И сотрудничество с Анитой Цой стало для него потрясающим опытом.
«Правда, Анита сказала: «Ты неправильно все делаешь. Сейчас я тебе покажу, как правильно. И мы вдвоем разгоряченные исполняли эту песню в душной комнатушке. Было очень интересно», - признался Дмитрий.
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Анита Цой и Дмитрий Колдун. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Анита же отметила, что ей тоже понравилось петь с Дмитрием Колдуном и пользуясь случаем пожелала приезжим журналистам, отправившимся в Москву за счастьем, построить карьеру: «Но в Новый год успеть вернуться домой к любимым людям».
- То есть все понаехавшие домой? Меня это тоже касается, - пошутил один из телекорреспондентов.
- Москва, опустей! – засмеялась артистка.
Меж тем певица сообщила, что в новогоднюю ночь намерена подзаработать.
«Тебе нужнее», - обратился к ней Дмитрий. – А я возьму твои Цойкины рецепты, которые ты мне принесла, и буду их просто уминать. Поэтому не ждите меня».
Также Анита пообещала угостить блюдами по своим фирменным рецептам друзей и коллег по цеху, выделив на эту цель три дня.
Анастасия Макеева: «Мы держим оборону»
А вот Анастасия Макеева пока точно не знает, как проведет Новый год. По словам артистки, ей хотелось бы отметить этот праздник только вдвоем с мужем, причем как в известной песне: «Лишь бы ты ходила голая рядом»…
«Вы знаете, у нас большое событие. У нас ребенок (сын мужа Анастасии Романа от первого брака Андрей – прим. ред) повзрослел и съехал от нас, 14 декабря ему уже исполнится 19 лет. И возникает ощущение, что у нас начался медовый месяц. Мы снова вдвоем, - поделилась Анастасия с Teleprogramma.pro.
- И с одной стороны, это круто, а с другой присутствует легкая тоска. Но у нас появляются интересные традиции. Например, мы свободно можем перемещаться по квартире голышом и делать все, что хотим, потому что кажется, что нам снова 18, и мы абсолютно свободны».
Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым. Фото: Global Look Press
По словам Анастасии, она мечтает спрятаться от всех и провести Новый год только вдвоем с мужем. И артистке не хотелось бы, чтобы кто-то делал ей предложение о работе, от которого она не сможет отказаться.
«Во всяком случае пока мы держим оборону. И надеюсь, что это будет прекрасной традицией, потому что все-таки Новый год – это семейный праздник. А моя семья – это мой супруг», - резюмировала Анастасия.