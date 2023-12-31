«Мы свободно можем перемещаться по квартире»: как звезды встретят Новый год

Перефразируя цитату из сериала «Игра престолов»: Новый год близко. И россияне потихоньку готовятся отмечать этот светлый праздник. Многие проведут его в теплом семейном кругу.

А вот большинство наших отечественных селебритис признаются, что, скорее всего, будут слушать бой курантов на работе. Однако отказываться от посиделок с родными намерены далеко не все...

Стас Михайлов – о планах на Новый год: «Семья, дом, Москва»

Например, певец Стас Михайлов отмечает, что Новый год – это все-таки семейный праздник. И если раньше он чаще всего отмечал его на выступлениях, то сейчас предпочитает побыть с родными.