Рок для рабочего класса: как Брюс Спрингстин добился успеха

Кто такой Брюс Спрингстин?
Брюс Спрингстин начал свою карьеру, играя в баре в Нью-Джерси, собирая свою знаменитую группу E Street. Его прорывная пластинка 1975 года Born to Run объединила рок с рассказами о рабочем классе Америки. Имея за плечами десятки наград, включая 20 «Грэмми», и более 65 миллионов проданных альбомов только в Соединенных Штатах, Спрингстин является одним из самых успешных музыкантов всех времен. Музыкант был награжден президентской медалью свободы от Барака Обамы в 2016 году.
Брюс Спрингстин получает «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню в фильме «Рестлер», 11 января 2009 г. – Голливуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Брюс Фредерик Джозеф Спрингстин родился в Лонг-Бранче, штат Нью-Джерси, 23 сентября 1949 года. Он голландского, ирландского и итальянского происхождения. Спрингстин вырос в католической семье во Фрихолде, штат Нью-Джерси. Его мать, Адель Энн, была родом из района Бэй-Ридж в Бруклине, Нью-Йорк. Она работала секретарем по правовым вопросам и была главным кормильцем в семье.
Его отец, Дуглас Фредерик «Датч» Спрингстин, работал на различных работах, например, водителем автобуса. У Спрингстина и его отца были сложные отношения, так же отец на протяжении всей жизни были имел проблемы с психическим здоровьем, которые усугубились в более поздние годы. У Спрингстина есть две младшие сестры по имени Вирджиния и Памела
«Когда я рос, в моем доме были две вещи, которые были непопулярны», - позже вспоминал певец. «Одним был я, а другим - моя гитара».
Однако годы спустя Спрингстин предположил, что его напряженные отношения с отцом сыграли важную роль в его творчестве.
«Я должен поблагодарить его»,- сказал Спрингстин после своего вступления в Зал славы рок-н-ролла в 1999 году, - потому что о чем бы я, возможно, написал без него? Я имею в виду, ты можешь себе представить, что если бы между нами все было замечательно? У нас была бы катастрофа. Я бы писал только счастливые песни — и я попробовал это в начале 90-х, и это не сработало…
В общем, я надел его рабочую одежду и пошел на работу. Таким образом я оказал ему честь. Опыт моих родителей выковал мой собственный. Они сформировали мою политику и предупредили меня о том, что поставлено на карту, когда ты рождаешься в США».
Спрингстин впервые влюбился в рок-н-ролл, когда увидел выступление Элвиса Пресли на шоу Эда Салливана.
«Элвис был таким же большим, как вся страна, - вспоминал Спрингстин позже, - таким же большим, как вся мечта. Он просто воплощал ее суть, и он был в смертельной схватке с этим существом. Ничто и никогда не заменит этого парня».
Мать Спрингстина взяла кредит, чтобы купить ему гитару Kent стоимостью 60 долларов на его 16-летие, и с тех пор он не переставал играть на инструменте.
Будучи аутсайдером и затворником в школе, Спрингстин часто попадал в неприятности в своей католической начальной школе.
«В третьем классе монахиня засунула меня в мусорное ведро под своей партой, и сказала, что там мое место», - рассказал он. «Я также отличился тем, что был единственным служкой, сбитым с ног священником во время мессы».
Несколько лет спустя он пропустил свой собственный выпускной в средней школе, потому что чувствовал себя слишком неуютно, чтобы присутствовать на нем.
В 1967 году 18-летний Спрингстин был призван на военную службу во время войны во Вьетнаме. Но, как он позже рассказал журналу Rolling Stone, единственной мыслью в его голове, когда он ехал на посвящение, было «Я не пойду». Спрингстин подвел свое физическое состояние, в основном из-за своего намеренно «сумасшедшего» поведения и сотрясения мозга, ранее полученного в аварии на мотоцикле. Квалификация Спрингстина 4f - непригодность к военной службе — освободила его от необходимости ехать во Вьетнам и позволила ему заниматься музыкой полный рабочий день.
Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин выступает 19 июля 1988 года в столице ГДР Берлине. На концерт пришло более 160 000 человек. Концерт стал крупнейшим в истории ГДР. Фото: Global Look Press
The Boss и группа E Street
К концу 1960-х Спрингстин проводил большую часть своего времени в Эсбери-парке на побережье Нью-Джерси, играя в нескольких разных группах, пока создавал свое уникальное звучание и знакомил слушателей с хриплым баритоном, который позже стал знаменитым. Именно там он впервые познакомился с музыкантами, которые создали его E Street Band. Примерно в это же время Спрингстин также получил свое прозвище «Босс», потому что у него была привычка собирать деньги, заработанные во время концертов, а затем равномерно распределять их между своими товарищами по группе.
В апреле 2014 года группа E-Street была включена в Зал славы рок-н-ролла.
Брюс Спрингстин выступает в Коннектикут, 17 мая 2014 года. Последнее выступление в рамках тура Wrecking Ball Tour. Фото: Global Look Press
Альбомы и песни
Музыка Спрингстина часто ассоциируется с жанром хартленд-рока, который, по данным Университета штата Айдахо, исследует темы изоляции среди рабочего класса. Среди исполнителей с похожей музыкой - Джон Мелленкамп, Том Петти и Боб Сегер.
Свидетельством его неизменной популярности является то, что Спрингстин стал первым исполнителем, альбом которого попал в пятерку лучших за шесть разных десятилетий, выпустив альбом Letter to You в 2020 году.
По данным Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии, за всю свою карьеру Спрингстин выпустил 15 платиновых и два бриллиантовых альбома. По статистике, самым крупным является альбом 1984 года Born in the U.S.A., который был продан тиражом более 17 миллионов копий и включает в себя такие популярные песни, как Cover Me, Glory Days, Dancing in the Dark и заглавный трек. Другие самые продаваемые альбомы включают Born to Run (1975), The River (1980) и сборник Bruce Springsteen & the E Street Band Live 1975-85 (выпущен в 1986).
Всего на счету Спрингстина 12 песен, которые попали в топ-10 Billboard, включая «Голодное сердце», «Я в огне», «Туннель любви» и «Мой родной город». Удивительно, однако, что ни одна из них так и не поднялась на первое место. Самым близким был Dancing in the Dark, который достиг 2-го места в 1984 году.
Брюс Спрингстин на сцене с всадниками музыкального апокалипсиса, составляющими группу E Street Band, Рим, Италия, 21 мая 2023 г.Фото: Global Look Press
Спрингстин на Бродвее
В 2017 году Спрингстин дебютировал на Бродвее в фильме «Спрингстин на Бродвее». На сольном концерте, состоявшемся в театре Уолтера Керра, артист исполнил несколько своих хитов и поделился историями о своем влиянии и годах становления. После получения специальной премии «Тони» в июне 2018 года, врученной Билли Джоэлом, Спрингстин закрыл свое шоу в конце года.
Следующим летом музыка Спрингстина была в центре внимания фильма «Ослепленные светом» о британском подростке пакистанского происхождения, который черпает вдохновение в стремлениях рабочего класса к Боссу. По словам режиссера Гуриндера Чадхи, Спрингстин выразил свою признательность фильму после показа, сказав: «Спасибо, что так прекрасно заботишься обо мне».
Брюс Спрингстин прибывает на 72-ю церемонию вручения премии «Тони», 10 июня 2018 года в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press
Чистый капитал
Согласно данным Celebrity Net Worth, общее состояние Спрингстина оценивается примерно в 650 миллионов долларов по состоянию на сентябрь 2023 года.
Его чистый капитал значительно вырос в декабре 2021 года, когда Спрингстин продал свой музыкальный каталог Sony примерно за 550 миллионов долларов, включая отдельные сделки на его записанные работы и права на написание песен. Sony владеет лейблом Columbia Record, под которым певец работал на протяжении всей своей карьеры.
«В течение последних 50 лет мужчины и женщины Sony Music относились ко мне с величайшим уважением как к артисту и как к личности. Я взволнован тем, что компания и люди, которых я знаю и которым доверяю, будут продолжать заботиться о моем наследии », - сказал певец в то время в заявлении.
Браки и дети
После бурного коммерческого успеха, последовавшего за Born in the U.S.A., Спрингстин познакомился с актрисой Джулианной Филлипс и женился на ней в 1985 году. Однако брак быстро начал разваливаться, и Спрингстин закрутил роман с бэк-вокалисткой E Street Band Патти Шиалфа, которая принадлежала к рабочему классу Нью-Джерси. Филлипс подала на развод в 1989 году.
Спрингстин переехал к Сиалфа, и у них родилось двое детей — сын по имени Эван и дочь по имени Джессика — до официального бракосочетания в 1991 году. Их третий ребенок и младший сын, Сэмюэль, родился в 1994 году.
Джессика - профессиональная наездница, которая начала заниматься верховой ездой на семейной ферме в городке Колтс Нек, штат Нью-Джерси. Она выступала за сборную США на Олимпийских играх 2020 года, перенесенных на следующий год из—за пандемии COVID-19, и завоевала серебряную медаль в соревнованиях по командным прыжкам.
Сэмюэл — пожарный из Джерси—Сити, штат Нью-Джерси, - и его подруга приветствовали дочь Лили Харпер Спрингстин в 2022 году, впервые сделав Брюса и Патти бабушкой и дедушкой.
Брюс Спрингстин, Джессика Спрингстин и Патти Шиалфа, 16 октября 2019 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Политические взгляды
Спрингстин поддерживал Барака Обаму в президентской кампании 2008 года, объявив о своем одобрении в апреле 2008 года. В течение того года он появлялся на нескольких митингах в поддержку кампании Обамы. На одном из таких митингов в Огайо Спрингстин обсуждал важность правды, прозрачности и неподкупности в правительстве, права каждого американца иметь работу, прожиточный минимум, получать образование в приличной школе и жизнь, наполненную достоинством работы, обещаниями и святостью дома.
Несмотря на заявление, что он не примет участия в президентских выборах 2012 года, Спрингстин проводил кампанию за переизбрание Обамы в Огайо, Айове, Вирджинии, Питтсбурге и Висконсине. Компания Topps отметила поддержку Спрингстином кампании 2008 года своей серией памятных открыток Бараку Обаме, в которой Спрингстин появляется на карточке № 59.
Президент США Барак Обама приветствовал Роберта Де Ниро и Брюса Спрингстина перед церемонией вручения наград Центра Кеннеди в Белом доме, 3 февраля 2010 г. – База ВВС Эндрюс, Мэриленд, США – Фото: Global Look Press