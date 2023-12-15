Рок для рабочего класса: как Брюс Спрингстин добился успеха

Ранняя жизнь

Брюс Фредерик Джозеф Спрингстин родился в Лонг-Бранче, штат Нью-Джерси, 23 сентября 1949 года. Он голландского, ирландского и итальянского происхождения. Спрингстин вырос в католической семье во Фрихолде, штат Нью-Джерси. Его мать, Адель Энн, была родом из района Бэй-Ридж в Бруклине, Нью-Йорк. Она работала секретарем по правовым вопросам и была главным кормильцем в семье.

Его отец, Дуглас Фредерик «Датч» Спрингстин, работал на различных работах, например, водителем автобуса. У Спрингстина и его отца были сложные отношения, так же отец на протяжении всей жизни были имел проблемы с психическим здоровьем, которые усугубились в более поздние годы. У Спрингстина есть две младшие сестры по имени Вирджиния и Памела

«Когда я рос, в моем доме были две вещи, которые были непопулярны», - позже вспоминал певец. «Одним был я, а другим - моя гитара».

Однако годы спустя Спрингстин предположил, что его напряженные отношения с отцом сыграли важную роль в его творчестве.

«Я должен поблагодарить его»,- сказал Спрингстин после своего вступления в Зал славы рок-н-ролла в 1999 году, - потому что о чем бы я, возможно, написал без него? Я имею в виду, ты можешь себе представить, что если бы между нами все было замечательно? У нас была бы катастрофа. Я бы писал только счастливые песни — и я попробовал это в начале 90-х, и это не сработало… В общем, я надел его рабочую одежду и пошел на работу. Таким образом я оказал ему честь. Опыт моих родителей выковал мой собственный. Они сформировали мою политику и предупредили меня о том, что поставлено на карту, когда ты рождаешься в США».

Спрингстин впервые влюбился в рок-н-ролл, когда увидел выступление Элвиса Пресли на шоу Эда Салливана.

«Элвис был таким же большим, как вся страна, - вспоминал Спрингстин позже, - таким же большим, как вся мечта. Он просто воплощал ее суть, и он был в смертельной схватке с этим существом. Ничто и никогда не заменит этого парня».

Мать Спрингстина взяла кредит, чтобы купить ему гитару Kent стоимостью 60 долларов на его 16-летие, и с тех пор он не переставал играть на инструменте.

Будучи аутсайдером и затворником в школе, Спрингстин часто попадал в неприятности в своей католической начальной школе.

«В третьем классе монахиня засунула меня в мусорное ведро под своей партой, и сказала, что там мое место», - рассказал он. «Я также отличился тем, что был единственным служкой, сбитым с ног священником во время мессы».

Несколько лет спустя он пропустил свой собственный выпускной в средней школе, потому что чувствовал себя слишком неуютно, чтобы присутствовать на нем.

В 1967 году 18-летний Спрингстин был призван на военную службу во время войны во Вьетнаме. Но, как он позже рассказал журналу Rolling Stone, единственной мыслью в его голове, когда он ехал на посвящение, было «Я не пойду». Спрингстин подвел свое физическое состояние, в основном из-за своего намеренно «сумасшедшего» поведения и сотрясения мозга, ранее полученного в аварии на мотоцикле. Квалификация Спрингстина 4f - непригодность к военной службе — освободила его от необходимости ехать во Вьетнам и позволила ему заниматься музыкой полный рабочий день.