Рок для рабочего класса: как Брюс Спрингстин добился успеха

Альбомы и песни

Музыка Спрингстина часто ассоциируется с жанром хартленд-рока, который, по данным Университета штата Айдахо, исследует темы изоляции среди рабочего класса. Среди исполнителей с похожей музыкой - Джон Мелленкамп, Том Петти и Боб Сегер.

Свидетельством его неизменной популярности является то, что Спрингстин стал первым исполнителем, альбом которого попал в пятерку лучших за шесть разных десятилетий, выпустив альбом Letter to You в 2020 году.

По данным Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии, за всю свою карьеру Спрингстин выпустил 15 платиновых и два бриллиантовых альбома. По статистике, самым крупным является альбом 1984 года Born in the U.S.A., который был продан тиражом более 17 миллионов копий и включает в себя такие популярные песни, как Cover Me, Glory Days, Dancing in the Dark и заглавный трек. Другие самые продаваемые альбомы включают Born to Run (1975), The River (1980) и сборник Bruce Springsteen & the E Street Band Live 1975-85 (выпущен в 1986).

Всего на счету Спрингстина 12 песен, которые попали в топ-10 Billboard, включая «Голодное сердце», «Я в огне», «Туннель любви» и «Мой родной город». Удивительно, однако, что ни одна из них так и не поднялась на первое место. Самым близким был Dancing in the Dark, который достиг 2-го места в 1984 году.