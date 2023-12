Он владел своей гитарой лучше, чем большинство людей своими руками и ногами: жизненный путь Джими Хендрикса

«Звездно-полосатое знамя» в Вудстоке

В 1969 году Хендрикс выступил на другом легендарном музыкальном мероприятии — музыкальном фестивале в Вудстоке. Хендрикс, последний исполнитель, участвовавший в трехдневном фестивале, исполнил рок-версию The Star-Spangled Banner, которая поразила публику и продемонстрировала его значительный талант музыканта.

К тому времени Хендрикс уже был опытным автором песен и продюсером, у него была собственная студия звукозаписи Electric Lady, в которой он работал с разными исполнителями, пробуя новые песни и звуки.

В конце 1969 года Хендрикс собрал новую группу, образовав Band of Gypsys со своим армейским приятелем Билли Коксом и барабанщиком Бадди Майлзом. Однако группа так по-настоящему и не состоялась, и Хендрикс начал работать над новым альбомом, предварительно названным First Rays of the New Rising Sun, с Коксом и Митчем Митчеллом. К сожалению, Хендрикс не дожил до завершения проекта.