Он владел своей гитарой лучше, чем большинство людей своими руками и ногами: жизненный путь Джими Хендрикса

Кем был Джими Хендрикс?
Широко признанный как один из самых креативных и влиятельных музыкантов XX века, Джими Хендрикс впервые раскрыл взрывные возможности электрогитары. Инновационный стиль Хендрикса, сочетающий в себе фузз, обратную связь и контролируемые искажения, создал новую музыкальную форму.
Поскольку он не умел читать или писать музыку, нет ничего удивительного в том, что стремительный взлет Джими Хендрикса в музыке произошел всего за четыре коротких года. Его музыкальный язык продолжает оказывать влияние на множество современных музыкантов — от Джорджа Клинтона до Майлза Дэвиса, от Стива Вая до Джонни Лэнга.
Ранние годы
Джими Хендрикс, урожденный Джонни Аллен Хендрикс в 10:15 утра 27 ноября 1942 года в больнице округа Кинг в Сиэтле, позже был переименован в Джеймса Маршалла своим отцом Джеймсом Элом Хендриксом. Юный Джими (как его называли в то время) проявлял интерес к музыке, испытывая влияние практически всех крупных артистов того времени, включая Би Би Кинга, Мадди Уотерса, Хаулина Вулфа, Бадди Холли и Роберта Джонсона. У него было трудное детство, из-за сложностей в семье иногда он жил на попечении родственников или знакомых.
Джими Хендрикс с отцом в детские годы. Фото: соцсети
У его матери были бурные отношения с его отцом Элом, и в конце концов она ушла из семьи после того, как у пары родилось еще двое сыновей — Леон и Джозеф. Хендрикс лишь изредка виделся со своей матерью до ее смерти в 1958 году.
Во многих отношениях музыка стала убежищем для Хендрикса. Он был поклонником блюза и рок-н-ролла и при поддержке отца самостоятельно научился играть на гитаре.
Когда Хендриксу было 16 лет, отец купил ему его первую акустическую гитару, а на следующий год — его первую электрогитару — правостороннюю Supro Ozark, которую прирожденному левше приходилось переворачивать вверх ногами, чтобы играть. Вскоре после этого он начал выступать со своей группой The Rocking Kings. В 1959 году он бросил среднюю школу и подрабатывал случайными заработками, продолжая следовать своим музыкальным устремлениям.
Джими Хендрикс в молодости с гитарой. Фото: соцсети
Военная служба
В 17 лет он бросил среднюю школу Гарфилда и пошел в армию, чтобы избежать тюремного заключения за езду на угнанных машинах. У Хендрикса дважды были проблемы с законом из-за езды на угнанных машинах. Ему пришлось выбирать: провести два года в тюрьме или пойти в армию. Хендрикс выбрал последний вариант.
По завершении базовой подготовки его направили в 101-ю воздушно-десантную дивизию и разместили в Форт-Кэмпбелле, Кентукки. Там он пошел добровольцем в армию десантником. Хендрикс служил в армии до 1962 года, когда был с честью уволен после ранения во время прыжка с парашютом.
Джими Хендрикс во время службы в армии. Фото: соцсети
После увольнения из армии Хендрикс начал работать под именем Джимми Джеймс в качестве сессионного музыканта, играя бэк-вокал для таких исполнителей, как Литтл Ричард, Би Би Кинг, Сэм Кук и братья Айсли. В 1965 году он также создал собственную группу под названием Jimmy James and the Blue Flames, которая давала концерты в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж.
Опыт Джими Хендрикса
В середине 1966 года Хендрикс познакомился с Часом Чендлером — бас-гитаристом британской рок-группы the Animals, который подписал соглашение с Хендриксом о том, чтобы стать его менеджером. Чендлер убедил Хендрикса поехать в Лондон, где он объединил усилия с басистом Ноэлем Реддингом и барабанщиком Митчем Митчеллом, чтобы сформировать Jimi Hendrix Experience.
Час Чендлер и Джими Хендрикс на сцене. Фото: соцсети
Выступая в Англии, Хендрикс приобрел немало поклонников среди рок-королей страны, а The Beatles, the Rolling Stones, the Who и Эрик Клэптон стали большими поклонниками его творчества. Один критик британского музыкального журнала Melody Maker сказал, что у него «было великолепное сценическое присутствие», и временами казалось, что он играет «вообще без рук».
Hey Joe и Purple Haze
Выпущенный в 1967 году первый сингл the Jimi Hendrix Experience — Hey Joe — мгновенно стал хитом в Британии, за ним вскоре последовали такие хиты, как Purple Haze и The Wind Cries Mary.
Во время тура в поддержку своего первого альбома Are You Experienced? (1967) Хендрикс восхитил аудиторию своим потрясающим мастерством игры на гитаре и инновационным, экспериментальным звучанием. В июне 1967 года он также покорил американских меломанов своим потрясающим выступлением на поп-фестивале в Монтерее, которое закончилось тем, что Хендрикс поджег свою гитару.
Джими Хендрикс во время концерта поджег гитару. Фото: соцсети
«Страна электрических леди»
Быстро став рок-суперзвездой, позже в том же году Хендрикс снова отличился со своим вторым альбомом Axis: Bold as Love (1967).
Его последний альбом в рамках the Jimi Hendrix Experience, Electric Ladyland (1968), включал хит All Along the Watchtower, который был написан Бобом Диланом. Группа продолжала гастролировать, пока не распалась в 1969 году.
Джими Хендрикс. Фото: Global Look Press
«Звездно-полосатое знамя» в Вудстоке
В 1969 году Хендрикс выступил на другом легендарном музыкальном мероприятии — музыкальном фестивале в Вудстоке. Хендрикс, последний исполнитель, участвовавший в трехдневном фестивале, исполнил рок-версию The Star-Spangled Banner, которая поразила публику и продемонстрировала его значительный талант музыканта.
К тому времени Хендрикс уже был опытным автором песен и продюсером, у него была собственная студия звукозаписи Electric Lady, в которой он работал с разными исполнителями, пробуя новые песни и звуки.
В конце 1969 года Хендрикс собрал новую группу, образовав Band of Gypsys со своим армейским приятелем Билли Коксом и барабанщиком Бадди Майлзом. Однако группа так по-настоящему и не состоялась, и Хендрикс начал работать над новым альбомом, предварительно названным First Rays of the New Rising Sun, с Коксом и Митчем Митчеллом. К сожалению, Хендрикс не дожил до завершения проекта.
Фреска с покойными музыкантами Джими Хендриксом, Дженис Джоплин и Джерри Гарсией в районе Хейт-Эшбери в Сан-Франциско, США. Фото: Global Look Press
Смерть
Хендрикс скончался в Лондоне 18 сентября 1970 года в возрасте 27 лет. Он оставил неизгладимый след в мире рок-музыки и остается популярным по сей день.
Как написал один журналист в the Berkeley Tribe:
«Джими Хендрикс мог извлечь из электрогитары больше, чем кто-либо другой. Он был непревзойденным гитаристом».
Джими Хендрикс. Фотоколлаж
Наследие
Хендрикс за свою жизнь завоевал множество престижных наград в области рок-музыки. Его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла США в 1992 году и Зал славы музыки Великобритании в 2005 году. Он был первым человеком, чье имя было включено в список Зала славы музыки коренных американцев, а в 1994 году стал звездой. ему также была посвящена Аллея славы в Голливуде.
Он входит в десятку списков 100 величайших гитаристов мира в 2003 году. В 1992 году Хендрикс был удостоен премии «Грэмми» за заслуги перед жанром.