Он владел своей гитарой лучше, чем большинство людей своими руками и ногами: жизненный путь Джими Хендрикса

Кем был Джими Хендрикс?

Широко признанный как один из самых креативных и влиятельных музыкантов XX века, Джими Хендрикс впервые раскрыл взрывные возможности электрогитары. Инновационный стиль Хендрикса, сочетающий в себе фузз, обратную связь и контролируемые искажения, создал новую музыкальную форму.

Поскольку он не умел читать или писать музыку, нет ничего удивительного в том, что стремительный взлет Джими Хендрикса в музыке произошел всего за четыре коротких года. Его музыкальный язык продолжает оказывать влияние на множество современных музыкантов — от Джорджа Клинтона до Майлза Дэвиса, от Стива Вая до Джонни Лэнга.

Ранние годы

Джими Хендрикс, урожденный Джонни Аллен Хендрикс в 10:15 утра 27 ноября 1942 года в больнице округа Кинг в Сиэтле, позже был переименован в Джеймса Маршалла своим отцом Джеймсом Элом Хендриксом. Юный Джими (как его называли в то время) проявлял интерес к музыке, испытывая влияние практически всех крупных артистов того времени, включая Би Би Кинга, Мадди Уотерса, Хаулина Вулфа, Бадди Холли и Роберта Джонсона. У него было трудное детство, из-за сложностей в семье иногда он жил на попечении родственников или знакомых.