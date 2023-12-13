Шик, блеск, красота: Киркоров, Лорак, Бузова и другие звезды похвастались роскошными новогодними елками в своих домах

Смотрим, восхищаемся и вдохновляемся тем, как украсили елки в своих домах Филипп Киркоров, Ани Лорак, Ольга Орлова, Ольга Бузова и другие селебрити. При этом знаменитости признаются, что не сами декорируют новогодние деревья, а доверяют это нелегкое дело профессионалам.
Филипп Киркоров
Поп-король Филипп Киркоров похвастался королевской, в прямом смысле, елкой в своем особняке. Филипп Бедросович умеет создавать праздничную атмосферу в доме. Его детям можно только позавидовать!
Филипп Киркоров и елка в его особняке. Фото: скрин из соцсети Филиппа Киркорова
«Моя елочка «Королевская», высотой 5 метров — символ новых начал, надежды, веры в то, что впереди нас ждут яркие моменты и радостные события», — написал в своем микроблоге Филипп Киркоров.
Ани Лорак
Певица Ани Лорак тоже на днях похвасталась новогодней красавицей, создавшей в ее доме атмосферу новогодней сказки. На фоне наряженной елочки вокалистка позировала с дочкой Софией, которая уже ростом с маму.
Ани Лорак с дочкой Софией и домашним питомцем на фоне елочки. Фото: соцсети Ани Лорак
«Мы посылаем вам улыбку! В этом году мне захотелось добавить в наш дом особенного и уникального праздничного оформления», - подписала кадр Ани Лорак.
Ольга Бузова
Поющая телеведущая Ольга Бузова жаловалась, что у нее нет новогоднего настроения. Как его создать? Конечно же, нарядить елочку. Судя по ней, Ольга Бузова обожает крупные украшения.
Ольга Бузова и ее елочка. Фото: соцсети Ольги Бузовой
«Пришла домой, а тут такая красота! Ребята [декораторы] уже по нашей с ними ежегодной традиции приехали и наполнили мой дом новогодним настроением и чудом», - поделилась Ольга Бузова.
Ольга Орлова
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова встречает свой первый Новый год в новом особняке, в новом статусе – мамы девочки. Наряженная елочка должна была, в первую очередь, удивить малютку Анечку. И это у нее получилось.
Ольга Орлова с дочкой Анечкой на фоне елки. Фото: соцсети Ольги Орловой
«Мы с Анюткой в восторге», - сообщила Ольга Орлова в микроблоге.
Ксения Бородина
Коллега и подруга Ольги Орловой Ксения Бородина обожает украшать свой дом к Новому году. Ведущая «Дома-2» старается уже в первой половине декабря создать в жилище праздничную атмосферу, чтобы порадовать своих дочерей Марусю и Теону.
Елка в особняке Ксении Бородиной. Фото: соцсети Ксении Бородиной
В этом году Ксения Бородина украсила елку в бело-красных тонах. Получилось холодновато, но ведь на то и зима. Теледива уточнила, что ее новогодняя красавица называется «Морозко».
«При одном взгляде на эту волшебную красавицу вспоминаешь добрую сказку, а вместе с тем окунаешься в далекое время, когда в доме царят тепло, уют и предвкушение праздника, как в детстве!» - поделилась Ксения Бородина.
Ирина Пинчук
Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук первого декабря родила второго сына и уже через неделю умудрилась поставить и украсить домашнюю елочку. Новогоднее дерево отлично вписалось в интерьер, в котором преобладают серые оттенки. Украшена елочка лентами, шарами, мягкими мишками.
Елка в квартире Ирины Пинчук. Фото: соцсети Ирины Пинчук
Алессандро Матераццо
Уехавший в США бывший участник «Дома-2» Алессандро Матераццо довольно надолго исчез из поля зрения своих поклонников. А вернулся – в канун новогодних праздников. И показал шикарно украшенную рождественскую елку в своем доме. Дерево украшено игрушками в розово-персиковых тонах и создает ощущение сладкой конфеты.
Алессандро Матераццо с женой, ее дочкой и общим ребенком под елочкой. Фото: соцсети Алессандро Матераццо
Но главное украшение оказалось под самой елочкой. Снимком в микроблоге 43-летний Алессандро Матераццо сообщил, что у него теперь есть семья и годовалый ребенок. В кадре, помимо елки и Матераццо, запечатлены красавица-жена экс-участника «Дома-2», их общий ребенок и дочка супруги Матераццо от предыдущих отношений. Вот такой вот Новый год!