Шик, блеск, красота: Киркоров, Лорак, Бузова и другие звезды похвастались роскошными новогодними елками в своих домах

Смотрим, восхищаемся и вдохновляемся тем, как украсили елки в своих домах Филипп Киркоров, Ани Лорак, Ольга Орлова, Ольга Бузова и другие селебрити. При этом знаменитости признаются, что не сами декорируют новогодние деревья, а доверяют это нелегкое дело профессионалам.

Поп-король Филипп Киркоров похвастался королевской, в прямом смысле, елкой в своем особняке. Филипп Бедросович умеет создавать праздничную атмосферу в доме. Его детям можно только позавидовать!