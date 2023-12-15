Яркая личность XX века, всегда уникален и неповторим: биография Нобелевского лауреата Эрнеста Хэмингуэя

Кем был Эрнест Хемингуэй?
Эрнест Хемингуэй — знаменитый романист XX века. В дополнение к своей успешной карьере он является лауреатом Нобелевской премии. Вершина его успеха пришлась на то время, когда он выпустил свою книгу «Старик и море». Опубликованные книги Хемингуэя позже оказали значительное влияние на писателей, которые пришли после него.
Ранняя жизнь и карьера
Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 года. Его местом рождения был город Цицерон (ныне Оук-парк), штат Иллинойс в семье Грейс Холл Хемингуэй и Кларенса Эдмондса Хемингуэя. Эдмондс был врачом общей практики, а Грейс — учительницей музыки.
Эрнест Хемингуэй рос с четырьмя сестрами; его долгожданный брат появился, когда Эрнесту исполнилось 15 лет. Юный Эрнест наслаждался семейными каникулами в коттедже на севере Мичигана, где у него развилась любовь к природе, и он научился охоте и рыбной ловле у своего отца. Его мать, которая настаивала на том, чтобы все ее дети учились играть на музыкальных инструментах, привила ему ценное отношение к музыке.
Нанятый «Канзас-Сити Стар» в 1917 году в качестве репортера, освещавшего избиение полицейских, Хемингуэй — обязанный придерживаться рекомендаций газеты по стилю, — начал разрабатывать лаконичный, простой стиль письма, который впоследствии стал его визитной карточкой. Этот стиль резко отличался от витиеватой прозы, доминировавшей в литературе конца XIX и начала XX веков.
Эрнест Хэмингуэй в молодости. Фото: соцсети
Однажды он сказал: «На the Star вас заставили научиться писать простое декларативное предложение. Это полезно любому. Работа в газете не повредит молодому писателю и может помочь ему, если он вовремя откажется от нее».
Военный опыт
После шести месяцев, проведенных в Канзас-Сити, Хемингуэй возжелал приключений. Не годный к военной службе из-за плохого зрения, он в 1918 году вызвался добровольцем в качестве водителя скорой помощи Красного Креста в Европе. В июле того же года, находясь на службе в Италии, Хемингуэй был тяжело ранен разорвавшимся минометным снарядом. Его ноги были изрешечены более чем 200 осколками снарядов — болезненное и изнурительное ранение, потребовавшее нескольких операций.
Как первый американец, выживший после ранения в Италии во время Первой мировой войны, Хемингуэй был награжден медалью итальянского правительства.
Эрнес Хэмингуэй во время Первой мировой войны. Фото: соцсети
Там он познакомился с медсестрой по имени Агнес фон Куровски, которая вскоре приняла его предложение руки и сердца, но позже ушла от него к другому мужчине. Это опустошило молодого писателя, но дало пищу для его произведений «Очень короткий рассказ» и, что более известно, «Прощай, оружие!».
Все еще залечивая травму и восстанавливаясь после жестокостей войны, в возрасте 20 лет он вернулся в Соединенные Штаты и провел некоторое время в северном Мичигане, прежде чем устроиться на работу в «Торонто Стар».
Именно в Чикаго Хемингуэй познакомился с Хэдли Ричардсон, женщиной, которая стала его первой женой. Пара поженилась и быстро переехала в Париж, где Хемингуэй работал иностранным корреспондентом the Star.
Женщины Эрнеста Хэмингуэя. Фотоколлаж. Соцсети
Жизнь в Европе
Хемингуэи нашли недорогую квартиру в рабочем районе Парижа. Они жили на наследство Хэдли и доходы Хемингуэя от еженедельника «»Торонто Стар», в котором он работал иностранным корреспондентом. Хемингуэй также арендовал небольшой гостиничный номер, чтобы использовать его в качестве рабочего места.
Когда-то Париж был местом, где жили самые выдающиеся личности. Это, в сочетании с низким обменным курсом валюты, могло быть причиной, по которой Эрнест Хемингуэй и его первая жена решили поселиться здесь. Именно в Париже Хемингуэй познакомился с такими известными писателями, как Эзра Паунд, Джеймс Джойс и Гертруда Стайн. Это были люди, которым суждено было оказать влияние на карьеру Хемингуэя.
Через несколько лет после переезда в Париж у Хемингуэя и Хэдли родился первенец, и они назвали его Джон Хэдли Никанор Хемингуэй. Это было в 1923 году. Два года спустя Хемингуэй и его жена совершили поездку на фестиваль, который затем стал основой для его дебютного романа "Солнце тоже восходит".
Вскоре после публикации его первого романа прошел слух, что у Хемингуэя был роман с Полин Пфайффер. Это привело к тому, что знаменитый писатель расстался со своей первой женой. Позже он женился на Полин Пфайффер. Автор продолжал работать над своей книгой рассказов «Мужчины без женщин».
Признание критиков
Вскоре Полин забеременела, и пара решила вернуться в Америку. После рождения их сына Патрика Хемингуэя в 1928 году они поселились в Ки-Уэсте, штат Флорида, но лето проводили в Вайоминге. За это время Хемингуэй закончил свой знаменитый роман о Первой мировой войне «Прощай, оружие!», занявший прочное место в литературном каноне.
Когда Хемингуэй не писал, большую часть 1930-х годов он проводил в погоне за приключениями: охотой на крупную дичь в Африке, корридой в Испании и глубоководной рыбалкой во Флориде. Во время репортажа о Гражданской войне в Испании в 1937 году Хемингуэй познакомился с коллегой-военным корреспондентом по имени Марта Геллхорн (вскоре ставшей женой номер три) и собрал материал для своего следующего романа «По ком звонит колокол», который в конечном итоге будет номинирован на Пулитцеровскую премию.
Эрнест Хэмингуэй во время Гражданской войны в Испании, 1937 год. Фото: соцсети
Почти предсказуемо, его брак с Пфайффер распался, и пара развелась. Вскоре после этого Геллхорн и Хемингуэй поженились и приобрели ферму недалеко от Гаваны, Куба, которая должна была служить их зимней резиденцией.
Когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну в 1941 году, Хемингуэй служил корреспондентом и присутствовал на нескольких ключевых моментах войны, включая высадку десанта в день «Д». Ближе к концу войны Хемингуэй познакомился с другой военной корреспонденткой, Мэри Уэлш, на которой позже женился после развода с Геллхорном.
Эрнест Хэмингуэй и Мэри Уэшл. Фото: соцсети
В 1951 году Хемингуэй написал книгу «Старик и море», которая стала, пожалуй, его самой известной книгой и в итоге принесла ему Пулитцеровскую премию, в которой ему долгое время отказывали.
Личная борьба
Автор продолжил свои вылазки в Африку и получил несколько травм во время своих приключений, даже выжил в нескольких авиакатастрофах.
Эрнест Хэмингуэй на сафари в Африке. Фото: соцсети
В 1954 году он получил Нобелевскую премию по литературе. Однако даже на этом пике своей литературной карьеры тело и разум дородного Хемингуэя начали предавать его. Восстанавливаясь после различных старых травм на Кубе, Хемингуэй страдал от депрессии и лечился от многочисленных заболеваний.
Он написал «Трогательный праздник», мемуары о годах, проведенных в Париже, и навсегда уехал в Айдахо. Там он продолжал бороться с ухудшающимся психическим и физическим здоровьем.
Эрнест Хэмингуэй. Фото: Global Look Press
В начале 1961 года Хэмингуэю был поставлен диагноз очень болезненного состояния, называемого гемохроматозом. Помимо физической боли, его психическое здоровье начало ухудшаться, и он погрузился в депрессию. Его перевели в больницу для психиатрического лечения, где он прошел 20 курсов терапии.
Через два дня после возвращения с курса ЭСТ Хемингуэй покончил с собой в подвале своего дома ранним утром 2 июля 1961 года.
Наследие
Хемингуэй оставил после себя впечатляющее количество работ и культовый стиль, который до сих пор оказывает влияние на писателей. Его личность и постоянное стремление к приключениям были почти такими же значительными, как и его творческий талант.
Выдающийся человек, Хемингуэй преуспевал в приключениях — от сафари и корриды до журналистики военного времени и супружеских измен, сообщая об этом своим читателям в сразу узнаваемом сдержанном, отрывистом формате.
Памятник писателю Эрнесту Хемингуэю, Варадеро, Куба. Фото: Global Look Press