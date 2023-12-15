Яркая личность XX века, всегда уникален и неповторим: биография Нобелевского лауреата Эрнеста Хэмингуэя

Кем был Эрнест Хемингуэй?

Эрнест Хемингуэй — знаменитый романист XX века. В дополнение к своей успешной карьере он является лауреатом Нобелевской премии. Вершина его успеха пришлась на то время, когда он выпустил свою книгу «Старик и море». Опубликованные книги Хемингуэя позже оказали значительное влияние на писателей, которые пришли после него.

Ранняя жизнь и карьера

Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 года. Его местом рождения был город Цицерон (ныне Оук-парк), штат Иллинойс в семье Грейс Холл Хемингуэй и Кларенса Эдмондса Хемингуэя. Эдмондс был врачом общей практики, а Грейс — учительницей музыки.

Эрнест Хемингуэй рос с четырьмя сестрами; его долгожданный брат появился, когда Эрнесту исполнилось 15 лет. Юный Эрнест наслаждался семейными каникулами в коттедже на севере Мичигана, где у него развилась любовь к природе, и он научился охоте и рыбной ловле у своего отца. Его мать, которая настаивала на том, чтобы все ее дети учились играть на музыкальных инструментах, привила ему ценное отношение к музыке.

Нанятый «Канзас-Сити Стар» в 1917 году в качестве репортера, освещавшего избиение полицейских, Хемингуэй — обязанный придерживаться рекомендаций газеты по стилю, — начал разрабатывать лаконичный, простой стиль письма, который впоследствии стал его визитной карточкой. Этот стиль резко отличался от витиеватой прозы, доминировавшей в литературе конца XIX и начала XX веков.