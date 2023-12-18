Психолог о детях Киркорова: «Звездность отца может прибавлять им стресса»

Недавно Филипп Киркоров признался, что его дети страдают от насмешек в школе из-за пластических операций отца. Teleprogramma.pro выяснила у психолога Анны Завгородневой, как это может отразиться на детской психике.

«Конечно, в таких условия можно вырасти нормальными людьми. Для психических отклонений нужна совсем сложная ситуация взросления, которая включает в себя разные виды насилия и генетическую предрасположенность к развитию патологий или врожденные отклонения».

У Аллы-Виктории и Мартина, насколько известно, нет никаких психических отклонений. Да и сам Филипп является психологически здоровым человеком.

Ребята просто переживают из-за шуток и насмешек одноклассников. Как известно, подростки относятся к жизни с юношеским максимализмом, и такие ситуации могут оказаться непростыми для детского восприятия.

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