Психолог о детях Киркорова: «Звездность отца может прибавлять им стресса»

Филипп Киркоров с детьми Мартином и Аллой-Викторией. Фото: Global Look Press

Психолог рассказала Teleprogramma.pro, могут ли у детей Киркорова начаться психологические проблемы из-за внешности их родителя.

Недавно Филипп Киркоров признался, что его дети страдают от насмешек в школе из-за пластических операций отца. Teleprogramma.pro выяснила у психолога Анны Завгородневой, как это может отразиться на детской психике.

«Конечно, в таких условия можно вырасти нормальными людьми. Для психических отклонений нужна совсем сложная ситуация взросления, которая включает в себя разные виды насилия и генетическую предрасположенность к развитию патологий или врожденные отклонения».

У Аллы-Виктории и Мартина, насколько известно, нет никаких психических отклонений. Да и сам Филипп является психологически здоровым человеком. 

Ребята просто переживают из-за шуток и насмешек одноклассников. Как известно, подростки относятся к жизни с юношеским максимализмом, и такие ситуации могут оказаться непростыми для детского восприятия.

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Мартин и Алла-Виктория Киркоровы во время показа модной детской одежды. Фото: Global Look Press

«Звездность отца может прибавлять им стресса, но с этим сталкивались многие дети артистов. Тут вопрос, до какой степени приходится сложно. Если это какой-то конкретный буллинг, то, скорее всего, такие вещи пресекаются», — считает психолог.

Ни для кого не секрет, что дети знаменитостей находятся под прицелом общественного внимания. Их личностью, а тем более личностью их успешных родителей, интересуются не только СМИ, но даже те, кому они готовы доверять, — одноклассники и друзья. По мнению Анны Завгородневой, любые дети обращают внимание на родителей сверстников, а на знаменитых — в первую очередь

«Может быть, есть по этому поводу какие-то не всегда приятные шутки, но Филипп способен организовать детям необходимое психологическое сопровождение. 

К тому же ребята растут в условиях знаменитого отца всю свою жизнь, и они, как никто, готовы к тому, чтобы обсуждался любой папин шаг. Они просто не были в другой ситуации. 

Я не думаю, что это им дается легко, но готовности к публичности у них гораздо больше, чем мы себе представляем».

Певец Филипп Киркоров с детьми на премьере новогодней комедии «Елки-8». Фото: Global look Press

Анна Завгороднева считает, что не совсем верно то, что мы пытаемся сравнивать звездных отпрысков с нашими детьми. Они растут в абсолютно разных условиях, у них непохожий тип нервной системы, мышления и ценностей.

«Если человек изначально готов к этому, он не видел другой ситуации, рос в этих условиях, будет ли для них это травмой», — задает риторический вопрос психолог.

Но главное в воспитании любых детей — давать своим наследникам любовь и заботу вне зависимости от ситуации и их происхождения.

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