Психолог о детях Киркорова: «Звездность отца может прибавлять им стресса»

Недавно Филипп Киркоров признался, что его дети страдают от насмешек в школе из-за пластических операций отца. Teleprogramma.pro выяснила у психолога Анны Завгородневой, как это может отразиться на детской психике.
«Конечно, в таких условия можно вырасти нормальными людьми. Для психических отклонений нужна совсем сложная ситуация взросления, которая включает в себя разные виды насилия и генетическую предрасположенность к развитию патологий или врожденные отклонения».
У Аллы-Виктории и Мартина, насколько известно, нет никаких психических отклонений. Да и сам Филипп является психологически здоровым человеком.
Ребята просто переживают из-за шуток и насмешек одноклассников. Как известно, подростки относятся к жизни с юношеским максимализмом, и такие ситуации могут оказаться непростыми для детского восприятия.
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Мартин и Алла-Виктория Киркоровы во время показа модной детской одежды. Фото: Global Look Press
«Звездность отца может прибавлять им стресса, но с этим сталкивались многие дети артистов. Тут вопрос, до какой степени приходится сложно. Если это какой-то конкретный буллинг, то, скорее всего, такие вещи пресекаются», — считает психолог.
Ни для кого не секрет, что дети знаменитостей находятся под прицелом общественного внимания. Их личностью, а тем более личностью их успешных родителей, интересуются не только СМИ, но даже те, кому они готовы доверять, — одноклассники и друзья. По мнению Анны Завгородневой, любые дети обращают внимание на родителей сверстников, а на знаменитых — в первую очередь
«Может быть, есть по этому поводу какие-то не всегда приятные шутки, но Филипп способен организовать детям необходимое психологическое сопровождение.
К тому же ребята растут в условиях знаменитого отца всю свою жизнь, и они, как никто, готовы к тому, чтобы обсуждался любой папин шаг. Они просто не были в другой ситуации.
Я не думаю, что это им дается легко, но готовности к публичности у них гораздо больше, чем мы себе представляем».
Певец Филипп Киркоров с детьми на премьере новогодней комедии «Елки-8». Фото: Global look Press
Анна Завгороднева считает, что не совсем верно то, что мы пытаемся сравнивать звездных отпрысков с нашими детьми. Они растут в абсолютно разных условиях, у них непохожий тип нервной системы, мышления и ценностей.
«Если человек изначально готов к этому, он не видел другой ситуации, рос в этих условиях, будет ли для них это травмой», — задает риторический вопрос психолог.
Но главное в воспитании любых детей — давать своим наследникам любовь и заботу вне зависимости от ситуации и их происхождения.