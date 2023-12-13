Кто пишет детективы под псевдонимом Дарьи Донцовой: история жизни знаменитой писательницы

Детство и юность
Дарья Донцова, настоящее имя которой Агриппина Аркадьевна Донцова, началу свою биографию в Москве 7 июня 1952 года. Семья писательницы была творческой. Мама трудилась режиссером в Москонцерте, отец писал книги. На момент рождения девочки родители не были расписаны, потому что папа Агриппины состоял в предыдущем браке.
Дарья Донцова в детстве с мамой. Фото: ТГ-канал Дарьи Донцовой
После рождения дочери Донцовы жили в бараке, который затем расформировали. Девочка целый год жила с бабушкой, потому что выделенная им комната была очень маленькой. В 1957 году они, наконец, получили просторную квартиру в новостройке возле станции «Аэропорт».
Дом родителей Донцовой всегда был открыт для гостей. К ним приходили и знаменитые люди, в том числе писатель Валентин Катаев и возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик.
В детстве Агриппина училась в музыкальной школе, но оказалось, что особого таланта к этому у нее нет. Зато девочка с удовольствием изучала иностранные языки. Кроме родителей, у будущей писательницы было две няни — немка и француженка, которые плохо говорили по-русски. Таким образом, школьнице еще проще было запоминать незнакомые слова на чужом языке. В 1964 году отец взял ее в рабочую поездку в ФРГ. В Германии Агриппина купила много книг на немецком языке, она увлекалась литературой, в том числе зарубежной.
Дарья Донцова со своим собранием сочинений. Фото: Global Look Press
Книги
С точными науками у Донцовой не сложилось, она была истинным гуманитарием. Без труда поступила на факультет журналистики в МГУ. Получив диплом, Агриппина около двух лет работала в сирийском консульстве СССР переводчиком с французского. Когда вернулась на родину, стала работать журналистом в «Отчизне» и «Вечерней Москве».
Свою первую повесть девушка написала в 1984 году, но в журнале «Юность» ее не захотели публиковать. Донцова не отчаялась и пробовала сочинять в другом жанре.
В 1999 году на свет вышел ее первый детектив «Крутые наследнички» под псевдонимом Дарья Донцова. Во главе книги была Даша Васильева, богатая дама, занявшаяся частным сыском.
Писательница Дарья Донцова на презентации своей книги. Фото: Global Look Press
Затем начали появляться и другие произведения. Позже на их основе были снятые сериалы. Главными героями стали известные любителям детективов персонажи: Даша Васильева, Иван Подушкин, Евлампия Романова и Виола Тараканова.
В съемках картин принимали участие известные актеры, такие как Лариса Удовиченко, Вера Сотникова, Ирина Рахманова, Дмитрий Харатьян и другие. В фильме «Любительница частного сыска Даша Васильева – 4» писательница появилась в камео.
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Дарья Донцова — обладательница множества премий: «Писатель года», «Бестселлер года» от газеты «Книжное обозрение», лауреат конкурса «Книга года».
Дарья Донцова с поклонниками. Фото: Global Look Press
В 2003 году на литературной «Площади звезд» на Страстном бульваре в Москве появилась звезда Донцовой, а через два года писательница получила орден Петра Великого первой степени с лентой за заслуги в литературе.
Детективы из-под пера Дарьи Донцовой появлялись с космической скоростью.Хотя в писательница работает в разных жанрах, ее иронически детективы моментально сметают с полок магазинов.
Чуть позже Донцова стала выпускать и детские произведения. Ее младший внук Михаил стал первым читателем занимательных историй. В сентябре 2018 года была выпущена книга «Страна чудес» из серии «Сказки прекрасной долины». Кроме того, у Донцовой есть кулинарные книги, биографические труды, где она рассказала, как боролась с болезнью и смогла победить рак.
В 2021 году вышел очередной роман Донцовой под названием «Аллергия на кота Базилио», затем еще ряд произведений в этом же жанре, а в августе 2023 года был представлен детектив «Слон для Дюймовочки».
Внуки писательницы Дарьи Донцовой. Фото: ТГ-канал Дарьи Донцовой
Болезнь
Именно во время борьбы с раком, на 4-й стадии болезни, Дарья Донцова начала писать ироничные детективные романы. В 1997 году ей поставили этот диагноз. Писательница избежала депрессии и победила хворь.
В 2008 году Дарья стала послом благотворительной программы «Вместе против рака груди».
Донцова вдохновляла больных на борьбу с болезнью, закупала необходимое медицинское оборудование в клиники нашей страны. После лечения Донцова заявила, что бороться за жизнь необходимо, и все это не настолько страшно, как себе надумали окружающие.
Дарья Донцова дома. Фото: Global Look Press
Телевидение
В 2018 году Дарья стала вести авторскую программу «Я очень хочу жить» на канале «Спас», где выступают люди, сумевшие преодолеть страшную хворь и стать счастливыми.
Донцова также увлекается кулинарией. Она стала героиней передачи «Спасите, я не умею готовить» канала ТВЦ, где учила кулинарному мастерству телеведущего проекта Отара Кушанашвили.
Зрители смогли увидеть знаменитость в новом юмористическом шоу «Суперлига», который вышел на канале СТС.
Дарья Донцова во время занятий спортом. Фото: ТК-канал Дарьи Донцовой
Скандалы
Дарья Донцова неоднократно попадала в различные скандальные истории.
В 2005 году худрук московского театра Кирилл Ганин обратился в суд с обвинением Донцовой в клевете: в одной из ее книг персонаж называет постановки театра Ганина «порнографическими». Суд отклонил заявление, а адвокат писательницы сообщил, что до этого режиссер использовал имя автора в пьесе «Дарья Донцова. Эротические фантазии» без ее согласия.
В прессе постоянно появлялись разоблачающие статьи. Якобы вместо Дарьи ее романы пишут нанятый штат людей, потому что один человек не может с такой скоростью выдавать детективы.
Писательницу часто подозревали в плагиате: литераторы находили в ее опусах цитаты из своих творений, а в произведении «Кулинарная книга лентяйки» будто бы включены рецепты из издания «Приятного аппетита», выпущенного в 1973 году Гюнтером Линде и Хайнцем Кноблохом.
Мопсы писательницы Дарьи Донцовой. Фото: ТГ-канал Дарьи Донцовой
Личная жизнь
Всем читателям романов Донцовой известна ее страсть к животным, о них она также постоянно упоминает в своих книгах. Особенно Дарья обожает мопсов, но также заботится о котах и черепахе. Она почти каждый свой пост в социальной сети посвящает своим четвероногим любимцам, а обложки всех ее книг украшают собачьи мордашки.
Дарья три раза была замужем. И только в последнем нашла свое семейное счастье.
С первым супругом, Дмитрием Деминым, судьба свела писательницу еще в ранней молодости, на первом курсе института. Курортный роман закончился свадьбой и подарил Дарье сына Аркадия. Но брак распался даже до рождения наследника.
Дарья Донцова с сыном Аркадием. Фото: ТГ-канал Дарьи Донцовой
Второй раз знаменитость вышла замуж за Бориса Капустина, который был свидетелем на ее первой свадьбе. Они были вместе 7 лет, после чего расстались друзьями, и Борис уехал за границу.
В третьем браке с Александром Донцовым появилась на свет дочь Мария. А сейчас уже Дарья стала счастливой бабушкой.
Дарья Донцова с дочерью Марией. Фото: ТГ-канал Дарьи Донцовой
Александр поддерживал супругу во время лечения. А в феврале 2022 года в передаче «Секрет на миллион» писательница рассказала Лере Кудрявцевой о болезни мужа — раке кишечника третьей степени. Он прошел курс лечения и не терял оптимизма, но к сожалению, не смог преодолеть хворь.
В марте 2023 года Александр скончался.
Дарья Донцова с мужем Александром. Фото: ТГ-канал Дарьи Донцовой
Дарья Донцова сейчас
В марте 2023 года поклонники творчества писательницы смогли узнать больше об авторе благодаря ее интервью в передаче «Мой герой». В июне вышел выпуск программы Андрея Малахова «Малахов» под названием «Я не могу пережить смерть мужа», в котором Донцова делилась горечью своей утраты, она нашла свое утешение в вере.
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Дарья Донцова со своим четвероногим другом. Фото: Global Look Press