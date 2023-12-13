Кто пишет детективы под псевдонимом Дарьи Донцовой: история жизни знаменитой писательницы

После рождения дочери Донцовы жили в бараке, который затем расформировали. Девочка целый год жила с бабушкой, потому что выделенная им комната была очень маленькой. В 1957 году они, наконец, получили просторную квартиру в новостройке возле станции «Аэропорт».

Дом родителей Донцовой всегда был открыт для гостей. К ним приходили и знаменитые люди, в том числе писатель Валентин Катаев и возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик.

В детстве Агриппина училась в музыкальной школе, но оказалось, что особого таланта к этому у нее нет. Зато девочка с удовольствием изучала иностранные языки. Кроме родителей, у будущей писательницы было две няни — немка и француженка, которые плохо говорили по-русски. Таким образом, школьнице еще проще было запоминать незнакомые слова на чужом языке. В 1964 году отец взял ее в рабочую поездку в ФРГ. В Германии Агриппина купила много книг на немецком языке, она увлекалась литературой, в том числе зарубежной.