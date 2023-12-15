Во втором сезоне сериала «Слово пацана» Марат противостоит преступному миру: каким может стать продолжением истории

Сериал «Слово пацана» стал самым ожидаемым проектом года и быстро завоевал популярность у зрителей. На протяжении месяца в Сети без конца обсуждают сюжет, спорят о воздействии сериала на подростков, восхищаются игрой актеров.

Еще не закончился первый сезон саги о преступной казанской молодежи 80-х годов, а вокруг уже заговорили о втором. Хотя главные герои сериала отрицают съемки продолжения истории, на просторах интернета гуляют объявления о кастингах. Конечно, о втором сезоне пока речи не идет, и все призывы на пробы, скорее всего, обман, но не бывает дыма без огня.

Teleprogramma.pro решила пофантазировать, что может быть в продолжении картины и как сложится судьба главных героев.