Во втором сезоне сериала «Слово пацана» Марат противостоит преступному миру: каким может стать продолжением истории

Сериал «Слово пацана» стал самым ожидаемым проектом года и быстро завоевал популярность у зрителей. На протяжении месяца в Сети без конца обсуждают сюжет, спорят о воздействии сериала на подростков, восхищаются игрой актеров.
Еще не закончился первый сезон саги о преступной казанской молодежи 80-х годов, а вокруг уже заговорили о втором. Хотя главные герои сериала отрицают съемки продолжения истории, на просторах интернета гуляют объявления о кастингах. Конечно, о втором сезоне пока речи не идет, и все призывы на пробы, скорее всего, обман, но не бывает дыма без огня.
Teleprogramma.pro решила пофантазировать, что может быть в продолжении картины и как сложится судьба главных героев.
Персонаж Ивана Янковского Вова Адидас. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Вова Адидас
Вову Адидаса не простили за убийство Желтого. Его попытаются убить еще в первом сезоне, но, возможно, он все-таки выживет. В сериалах «воскрешение» убитого героя — обычное дело. После этого он может стать этаким «серым кардиналом», тайным руководителем группировки. То есть с виду его жизнь будет напоминать бытие обычного предпринимателя. Вова женится на медсестре Наташе, но окончательно от дел не отойдет.
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Персонаж Леона Кемстач Андрей Пальто. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Андрей Пальто
Жизнь Андрея Васильева может сложиться удачно. Отсидев срок за кражу видеомагнитофона, он выйдет на свободу и прекратит преступную деятельность, отойдет от дел, поступит учиться и станет примерным гражданином, как его прототип в книге Роберта Гараева, которой вдохновились создатели криминальной драмы.
Но не исключено, что время, проведенное за решеткой, еще больше закалит Андрея, сделает его жестоким. Тогда он организует собственную ОПГ, куда возьмет всех ребят, кто выжил и остался на воле.
Андрей после освобождения не будет давать покоя инспектору ПДН Ирине, которая будет бороться с настойчивостью молодого человека, может, даже выйдет замуж за другого. Но не исключено, что и сдастся на волю судьбы, полюбит Пальто, но не сможет быть с ним вместе из-за его преступной деятельности.
Персонаж Рузиля Минекаева Марат. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Марат
Герой, которого «отошьют» из банды, будет мстить. Смысл второго сезона может заключаться в противостоянии Марата и Андрея. Адидас-младший был активным участником группировки. Он может помочь милиции откопать много грязных дел, свидетелями которых он был.
Марат вступил в ряды комсомольцев и, скорее всего, пойдет по этой линии. Он станет политическим деятелем, беспринципным и властным, будет безжалостно расправляться с нарушителями закона с помощью своего влияния. В первую очередь он жестоко накажет насильника своей погибшей возлюбленной Айгуль.
Затем будет пытаться расправиться с Андреем Васильевым. Здесь возможен его конфликт с братом. Ведь Марат не в курсе, что Пальто просто лицо группировки, а заправляет всем Вова.
Персонаж Никиты Кологривого Кощей. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Кощей
Не исключено, что Кощей снова появится в этой истории, ведь его так позорно выбросили из группировки. Он будет основным врагом ОПГ Васильева.
Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Как на самом деле сложатся судьбы главных героев, и будет ли снят второй сезон, пока неизвестно. Но зрители надеются, что продолжение истории последует в скором времени.