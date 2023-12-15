Блондинка с тонким запоминающимся голосом и странным вкусом в одежде: кто такая Синди Лопер

Синди Лопер — кто она?

Синди Лопер ворвалась в чарты со своим дебютным альбомом She's So Unusual (1983). Она записала серию хитов, в том числе Time After Time и Girls Just Want to Have Fun. И получила премию «Грэмми» 1984 года как лучшая новая исполнительница.

Благодаря своей эклектичной одежде, ярко уложенным волосам и заразительным поп-мелодиям Лопер закрепила за собой статус музыкальной иконы, продав более 50 миллионов альбомов по всему миру. В июне 2013 года мюзикл Лопер Kinky Boots получил шесть премий «Тони», в том числе за лучший мюзикл, что делает Лопер первой женщиной, победившей в этой номинации самостоятельно.

Ранняя жизнь

Синтия Энн Стефани Лопер родилась 22 июня 1953 года в Астории, штат Нью-Йорк. Ее раннее детство прошло в Бруклине, но когда ей было около четырех лет, семья переехала в Озон-парк, Квинс, где она жила в квартире в стиле железной дороги все свои подростковые годы. Взрослея, Лопер чувствовала себя изгоем. Ее родители развелись, когда ей было пять. Лопер и двух ее братьев и сестер воспитывала мать, которая работала официанткой.

Чтобы прокормить семью, любила искусство и часто возила своих детей на Манхэттен смотреть пьесы Шекспира или посещать художественные музеи. Лаупер не особенно хорошо училась в школе, в юности ее выгнали из нескольких приходских школ. Несмотря на трудные времена, она обнаружила в себе любовь к пению и музыке в раннем возрасте и к 12 годам писала свои собственные песни.