Блондинка с тонким запоминающимся голосом и странным вкусом в одежде: кто такая Синди Лопер

В конце концов, получив диплом об окончании средней школы, Лопер работала на нескольких случайных работах, прежде чем ее музыкальная карьера пошла в гору. Она работала официанткой, ассистентом в офисе и даже какое-то время пела в японском ресторане. За это время Лопер также сыграла в нескольких группах. Она впервые почувствовала вкус успеха с группой Blue Angel, с которой заключила контракт на запись. Группа записала один альбом вместе, прежде чем распасться.

Girls Just Wanna Have Fun и Time After Time

Начав сольную карьеру, Лопер ворвалась в чарты со своим дебютным альбомом — она была такая необычная. Благодаря своей эклектичной одежде, ярко уложенным волосам и заразительным поп-мелодиям Лопер застала музыкальный мир врасплох. Запись 1983 года разошлась тиражом более 6 миллионов копий только в США (16 миллионов по всему миру) и включала ее первый хит Girls Just Want to Have Fun. Песня стала гимном женской вечеринки, а клип попал в большую ротацию на MTV.

Лопер стала безумно популярной практически в одночасье, записав серию хитов, в том числе Time After Time, She Bop и All Through the Night. Она была дополнительно вознаграждена за свою работу, когда в 1984 году получила премию «Грэмми» за лучшую новую исполнительницу. В 1985 году она выпустила The Goonies 'R' Good Enough для саундтрека к фильму «Балбесы».