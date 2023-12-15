Блондинка с тонким запоминающимся голосом и странным вкусом в одежде: кто такая Синди Лопер

Синди Лопер — кто она?
Синди Лопер ворвалась в чарты со своим дебютным альбомом She's So Unusual (1983). Она записала серию хитов, в том числе Time After Time и Girls Just Want to Have Fun. И получила премию «Грэмми» 1984 года как лучшая новая исполнительница.
Благодаря своей эклектичной одежде, ярко уложенным волосам и заразительным поп-мелодиям Лопер закрепила за собой статус музыкальной иконы, продав более 50 миллионов альбомов по всему миру. В июне 2013 года мюзикл Лопер Kinky Boots получил шесть премий «Тони», в том числе за лучший мюзикл, что делает Лопер первой женщиной, победившей в этой номинации самостоятельно.
Ранняя жизнь
Синтия Энн Стефани Лопер родилась 22 июня 1953 года в Астории, штат Нью-Йорк. Ее раннее детство прошло в Бруклине, но когда ей было около четырех лет, семья переехала в Озон-парк, Квинс, где она жила в квартире в стиле железной дороги все свои подростковые годы. Взрослея, Лопер чувствовала себя изгоем. Ее родители развелись, когда ей было пять. Лопер и двух ее братьев и сестер воспитывала мать, которая работала официанткой.
Чтобы прокормить семью, любила искусство и часто возила своих детей на Манхэттен смотреть пьесы Шекспира или посещать художественные музеи. Лаупер не особенно хорошо училась в школе, в юности ее выгнали из нескольких приходских школ. Несмотря на трудные времена, она обнаружила в себе любовь к пению и музыке в раннем возрасте и к 12 годам писала свои собственные песни.
Синди Лопер в юные годы. Фото: соцсети
В конце концов, получив диплом об окончании средней школы, Лопер работала на нескольких случайных работах, прежде чем ее музыкальная карьера пошла в гору. Она работала официанткой, ассистентом в офисе и даже какое-то время пела в японском ресторане. За это время Лопер также сыграла в нескольких группах. Она впервые почувствовала вкус успеха с группой Blue Angel, с которой заключила контракт на запись. Группа записала один альбом вместе, прежде чем распасться.
Girls Just Wanna Have Fun и Time After Time
Начав сольную карьеру, Лопер ворвалась в чарты со своим дебютным альбомом — она была такая необычная. Благодаря своей эклектичной одежде, ярко уложенным волосам и заразительным поп-мелодиям Лопер застала музыкальный мир врасплох. Запись 1983 года разошлась тиражом более 6 миллионов копий только в США (16 миллионов по всему миру) и включала ее первый хит Girls Just Want to Have Fun. Песня стала гимном женской вечеринки, а клип попал в большую ротацию на MTV.
Лопер стала безумно популярной практически в одночасье, записав серию хитов, в том числе Time After Time, She Bop и All Through the Night. Она была дополнительно вознаграждена за свою работу, когда в 1984 году получила премию «Грэмми» за лучшую новую исполнительницу. В 1985 году она выпустила The Goonies 'R' Good Enough для саундтрека к фильму «Балбесы».
Синди Лопер в молодости. Фото: соцсети
Ее следующий альбом 1986 года, True Colors, разошелся тиражом почти в два миллиона копий в США и семь миллионов по всему миру. Исследуя новые творческие возможности, Лопер дебютировала в кино в 1988 году, снявшись вместе с Джеффом Голдблюмом в комедии «Вибрации». Фильм показал себя плохо как в коммерческой, так и в критической сферах. В 1989 году Лопер выпустила свой третий альбом A Night to Remember, в который вошел хит «Я ехала всю ночь», но общий объем продаж был слабым по сравнению с ее предыдущими альбомами.
Более поздняя карьера
Лопер добилась успеха как актриса в повторяющейся роли в телевизионном ситкоме «Без ума от тебя», в котором снялись Хелен Хант и Пол Райзер. В 1995 году Лопер получила премию «Эмми» за работу над сериалом. Позже она появилась в таких шоу, как «Это так, Рэйвен» и «Кости».
Синди Лопер (справа) в фильме «Кости» 2001 года. Фото: кадр из фильма
В то время как она изучала актерское мастерство, Лопер продолжала заниматься музыкой. Хотя Hatful of Stars (1993) не имел коммерческого успеха, для Лопер это было художественное достижение. Альбом получил высокую оценку критиков за песни, затрагивающие сложные темы, такие как домашнее насилие и гомофобия. Сборник ее хитов Twelve Deadly Cyns был выпущен в 1995 году. В 1997 году Лопер получила высокую оценку критиков за альбом Sisters of Avalon, в который вошла вся новая музыка, и за ним последовал праздничный альбом «Счастливого Рождества...Приятной жизни!» (1998).
Лопер не выпускала новую музыку до 2003 года, пока, наконец, не вышел сборник поп-стандартов. Ее альбом 2008 года Bring Ya to the Brink (2008) включал танцевальные треки, включая номинированную на «Грэмми» песню High and Mighty. Ее альбом Memphis Blues (2010), в котором она исполнила несколько классических блюзовых песен, стал самым продаваемым блюзовым альбомом Billboard в том же году.
29 июля 2010 г. Миртл-Бич, Южная Каролина; США. Певица Синди Лопер на сцене. Фото: Global Look Press
В 2012 году поп-икона написала свою автобиографию «Синди Лопер: мемуары». В следующем году она использовала свои таланты на Бродвее, написав музыку и тексты для Kinky Boots по книге Харви Фирстайна. Kinky Boots получила шесть премий «Тони», в том числе за лучший мюзикл, лучшую мужскую роль и лучшую оригинальную партитуру. Лопер — первая солистка, победившая в номинации «Лучшая музыкальная композиция». Режиссер и хореограф — лауреат премии «Тони» Джерри Митчелл. В центре постановки — жизнь Чарли Прайса, который, унаследовав почти обанкротившуюся обувную фабрику своего отца, обнаруживает человека, которым ему суждено стать, с помощью артистки по имени Лола.
В 2013 году Лопер отпраздновала 30-летие выхода альбома, с которого началась ее карьера, She's So Unusual, туром. В 2016 году она выпустила кантри-альбом Detour, в который вошли дуэты с Вилли Нельсоном, Эммилу Харрис, Винсом Гиллом, Джуэл и Элисон Краусс.
Синди Лопер со своей группой в рамках тура She's So Unusual в театре Capitol в Мэдисоне, Висконсин, США. 29 октября 2013 г. Фото: Global Look Press
Благотворительные акции
Вне музыки Лопер была неутомимым активистом движения за права меньшинств.
«Гражданские права должны быть предоставлены каждому американцу, независимо от его цвета кожи, пола. Вы не можете сказать, что это демократия, если это не так», — сказала она WWD.
Она помогла основать фонд True Colors, который занимается повышением осведомленности и борьбой за равенство.
Синди Лопер и Лу Рид на благотворительном концерте для фонда True Colors. 4 декабря 2011г., Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
На веб-сайте фонда Лопер пишет: «Каждому должно быть позволено показать свое истинное лицо, и его должны принимать и любить таким, какой он есть. Каждому американцу должно быть гарантировано равное обращение в школе, на работе, в их отношениях, на службе своей стране и во всех сферах их жизни».
В дополнение к гастролям по сбору средств для фонда Лопер участвовала в реалити-шоу The Celebrity Apprentice, чтобы помочь своей благотворительной организации.
В июле 2015 года, объявляя о своей поддержке Национального фонда борьбы с псориазом и Novartis на Today Show, Лопер призналась, что недавно у нее был диагностирован псориаз.
Мечтать о большем, усердно работать — все это помогло Лаупер на пути к чистому капиталу в 50 миллионов долларов. То, что в ее маленькой фигурке больше таланта, чем у большинства исполнителей во всем теле, тоже точно не повредило делу. Как выразился редакционный директор Billboard Джейсон Липшуц:
«Весь мир признает силу поп-музыки Синди Лопер, и, что не менее важно, она использовала свой неоспоримый талант, чтобы выйти за рамки музыки, добиться позитивных изменений в современном обществе и стать настоящей иконой».
Личная жизнь
Лопер замужем за актером Дэвидом Торнтоном с 1991 года. У пары есть общий сын Деклин.
Синди Лопер с сыном. Фото: Global Look Press