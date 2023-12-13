Измена, трудный развод и четверо детей: как звезда сериалов Светлана Антонова искала семейное счастье

Светлану Антонову часто сравнивают с молодой Ириной Алферовой – она тоже красива той нежной тонкой красотой, свойственной некоторым русским женщинам. Но ни внешность, ни талант не помогли Светлане избежать разочарований в любви.
Две сестры
Светлана Антонова в юности с сестрой Натальей. Фото: кадр из передачи «Субботник»
Светлана Антонова родилась 10 декабря 1979 года в Москве, в семье военнослужащего и учительницы начальных классов. Родители воспитывали двух дочерей – к моменту рождения Светланы в семье уже подрастала пятилетняя Наташа. Обе девочки увлекались спортом: Наталья – коньками и футболом, Светлана больше любила плавание.
В детстве Света хотела быть учительницей, как мама. Но после того, как старшая сестра поступила в театральное училище имени Щукина, она тоже решила, что хочет стать актрисой. И, благополучно поступив в ту же «Щуку», Светлана окончила ее спустя пять лет после Натальи.
Роли в театре
Светлана Антонова. Фото: кадр из фильма «Охота на пиранью»
Вопроса, в каком театре играть после получения диплома, перед Светланой не стояло: конечно, только в Театре сатиры, художественным руководителем которого был ее любимый преподаватель Александр Ширвиндт. На сцене Театра сатиры молодая актриса появлялась в таких спектаклях, как «8 любящих женщин», «Секретарши», «Яблочный вор», «Ни сантима меньше!»
Успехом у зрителей также пользовалась постановка «Счастливцев – Несчастливцев» по пьесе Г. Горина. Но все же своей звездной ролью в театре Антонова считает Мирандолину в спектакле «Хозяйка гостиницы». Спустя 10 лет Светлана покинула театр, чтобы уделять больше внимания семье. Но потом вернулась, и в 2021 году поклонники смогли увидеть актрису в комедии «Когда ангелы шутят».
Детективы и мелодрамы: актриса сериалов
Светлана Антонова и Денис Матросов в сериале «Любовь моя». Фото: кадр из сериала
Еще студенткой Светлана Антонова начала сниматься в сериалах. Первым опытом для нее стала роль в мелодраме «Игра в любовь», где ее партнером стал Николай Караченцов. После эпизода в криминальной ленте «Гражданин начальник» последовала центральная роль в проекте «Вокзал». А в следующем сериале – «Пепел Феникса» - Светлана снималась обнаженной: впервые в своей карьере. Зрители и критики были впечатлены этой работой актрисы, - как и последующей откровенной фотосессией Антоновой для журнала «Максим».
Но настоящая слава пришла к ней после выхода комедии «Любовь моя», в которой она сыграла сводную сестру героя Дениса Матросова. Не менее успешным стал блокбастер «Охота на пиранью», в котором Антоновой пришлось прыгать с вертолета в реку и испытывать другие острые ощущения. Не менее сильные переживания оставил и другой проект – «Бухта пропавших дайверов». Запомнился зрителям и сериал «Морской патруль» с участием Антоновой.
Светлана Антонова в фильме «Красавица и воры». Фото: кадр из фильма
Среди самых ярких работ Светланы в кино – роли в проектах «Монтекристо», «Детективное агентство «Иван да Марья», - здесь она снималась вместе с Леонидом Ярмольником. Интерес зрителей вызвал также сериал «Вербное воскресенье», за которым последовал «Ельцин. Три дня в августе». В спортивном шоу «Молодежка» Светлана сыграла врача. А в мелодраме «Пансионат «Сказка», или Чудеса включены» ее партнерами стали Павел Трубинер и Александр Лыков.
Поклонники тепло встретили и появление актрисы в таких проектах, как «Воронины», «Доктор Котов», «Психология любви», а также в авантюрных детективах «Казанова», «Курорт цвета хаки», «Пустой дом».
Сколько зарабатывает Светлана Антонова
Олег Долин. Фото: кадр из фильма «Новогодний рейс»
Известно, что актерам сериалов в России платят 100-200 тысяч рублей за смену. Впрочем, звезды более высокого уровня получают значительно больше – ставка некоторых актеров доходит до 500 тысяч в день. Помимо съемок, Антонова вместе с мужем ведет семейный бизнес: звездная пара владеет кондитерской под названием «Антоновка».
Олег Долин и дочь
Первым мужем Светланы стал актер Олег Долин – сын известной поэтессы Вероники Долиной. В этом браке в 2004 году родилась дочь Мария. Они прожили вместе десять лет. Но потом семья распалась – Светлана узнал о том, что у Олега появилась другая, и не стала терпеть измены.
Александр Жигалкин и трое детей
Светлана Антонова и Александр Жигалкин. Фото: соцсети Светланы Антоновой
Через некоторое время в ее жизни появился режиссер Александр Жигалкин, директор Центрального дома актера. Между режиссером и актрисой начался роман, и вскоре они уже не представляли своей жизни друг без друга. В 2012 году у них родилась дочь Таисия, а спустя 4 года Светлана родила сына, которого назвали Арсением. Младшая дочь Светланы и Александра появилась на свет в мае 2021 года, девочке дали имя Аглая.
Светлана Антонова с детьми. Фото: соцсети Светланы Антоновой
Дети актрисы обладают разными талантами и наклонностями. Старшая, Мария, после окончания музыкальной школы начала осваивать премудрости создания мультфильмов. Таисия предпочитает занятия спортом. У младших детей все впереди, пока трудно сказать, какой путь они выберут.
Работа и хобби
Светлана и Наталья Антоновы. Фото: соцсети Светланы Антоновой
У Светланы Антоновой – множество поклонников: актриса отличается не только талантом, но и невероятно привлекательной внешностью. Многие считают, что она похожа на Ирину Алферову в молодости. Несмотря на то, что Светлана – мама четверых детей, она сумела сохранить стройную подтянутую фигуру: при росте 179 см она весит всего 58 кг.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Звезда сериалов и сегодня продолжает активно сниматься. Среди ее последних по времени работ – роль в сериале «Чужая стая. Невидимый враг». Одновременно она приняла участие в создании сериала «Женить нельзя рассорить», постановщиком которого стал ее муж.
Несмотря на плотную занятость, Светлана Антонова успевает уделять время своим хобби – живописи и фотографии. Поклонники с интересом ждут ее появления на экране – ведь все героини актрисы получаются разными, каждая – со своим характером и особенностями.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro