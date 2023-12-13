Измена, трудный развод и четверо детей: как звезда сериалов Светлана Антонова искала семейное счастье

Светлана Антонова родилась 10 декабря 1979 года в Москве, в семье военнослужащего и учительницы начальных классов. Родители воспитывали двух дочерей – к моменту рождения Светланы в семье уже подрастала пятилетняя Наташа. Обе девочки увлекались спортом: Наталья – коньками и футболом, Светлана больше любила плавание.

В детстве Света хотела быть учительницей, как мама. Но после того, как старшая сестра поступила в театральное училище имени Щукина, она тоже решила, что хочет стать актрисой. И, благополучно поступив в ту же «Щуку», Светлана окончила ее спустя пять лет после Натальи.

Роли в театре