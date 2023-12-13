Какие знаменитости стали мамами и папами в 2023 году: Ильюхина родила в 19, а Орлова в 45

Похоже, что возраст перестал быть преградой для многих знаменитостей в вопросе рождения детей. Теперь ни юные года, ни седина на висках уже никого не смущают. Например, артистка Ильюхина родила малыша в 19, а ведущая Ольга Орлова стала мамой во второй раз в 45 лет.

Юная мама Маша Ильюхина

Мария Ильюхина, сыгравшая девочку Машу в сериале «Воронины», стала мамой этой весной. Она вышла замуж в 2022 году за однокурсника Алексея Шарова, с которым училась в Московском центре образования школьников имени М. В. Ломоносова. И спустя несколько месяцев уже продолжила свой род.

На свет у них появилась милейшая девочка, назвали они ее тоже Машей. Пока крошка больше похожа на папу, чем на маму, но дети любят меняться…