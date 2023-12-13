Какие знаменитости стали мамами и папами в 2023 году: Ильюхина родила в 19, а Орлова в 45

Похоже, что возраст перестал быть преградой для многих знаменитостей в вопросе рождения детей. Теперь ни юные года, ни седина на висках уже никого не смущают. Например, артистка Ильюхина родила малыша в 19, а ведущая Ольга Орлова стала мамой во второй раз в 45 лет.
Юная мама Маша Ильюхина
Мария Ильюхина, сыгравшая девочку Машу в сериале «Воронины», стала мамой этой весной. Она вышла замуж в 2022 году за однокурсника Алексея Шарова, с которым училась в Московском центре образования школьников имени М. В. Ломоносова. И спустя несколько месяцев уже продолжила свой род.
На свет у них появилась милейшая девочка, назвали они ее тоже Машей. Пока крошка больше похожа на папу, чем на маму, но дети любят меняться…
Мария Ильюхина с мужем и дочкой. Фото: соцсети Марии Ильюхиной
Рекордсменка Ольга Орлова
Ольга Орлова является рекордсменкой этого года по возрасту среди рожениц-знаменитостей. Она родила дочку Анечку в 45 лет, вызвав немало вопросов у публики.
Ведущая категорически заверяет, что рожала она сама, никакая сурмама ей не помогала, дескать просто очень хотела и сделала не одну попытку. Но хейтеры до сих пор клюют Орлову в комментариях.
«Никогда не поверю, что в 45 можно самой родить. Тем более, не понятно зачем, ведь звезды могут к суррогатной маме обратиться», «Обычно беременные отекают, сильно полнеют, а она сразу стройной стала после родов», «Что-то не помню вас с животиком», - пишут хейтеры в Сети.
Для Орловой это второй ребенок, старшему сыну Артему 22 года.
Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети Ольги Орловой
Надежда Ангарская – тоже из «старородящих»
Надежда Ангарская родила сына Даниила в 40 лет. Звезда Comedy Woman не скрывает, что вышла замуж «по залету». По ее словам, она даже гордится этим, потому что для 40-летней женщины это действительно серьезный поступок.
С мужем, футбольным тренером Николаем Федчуком, Надежда Ангарская вступила в брак в феврале этого года. А малыш появился на свет уже в мае. Конечно, он был крупненьким, как и его мама. Вес — 4,358 кг. Рост — 57 см.
Это второй ребенок у Надежды Ангарской. Первого сына Давида она родила в 2015 году. Его отец – композитор из Иордании Раед Бани.
Надежда Ангарская. Фото: соцсети Надежды Анарской
Ольга Кузьмина родила гражданку Аргентины
В октябре звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина родила малышку Миру-Марию. Специально для появления на свет ребенка актриса летала в Аргентину. По местным правилам, гражданами страны становятся все люди, которые появились на свет на территории Аргентины. Поговаривают, что знаменитость сделала это специально, дескать, чтобы у наследницы было двойное гражданство.
Ольга Кузьмина – тоже не юная дева, ей 36 лет. И она, как и Надежда Ангарская, вышла замуж за экскурсовода Евгения Апанасевича будучи беременной.
Вначале они жили на две страны: Беларусь, откуда родом Апанасевич, и Россию. Теперь перебрались в Москву.
Ольга Кузьмина с мужем и дочкой. Фото: соцсети Ольги Кузьминой
Счастливый и загадочный папа Дмитрий Хрусталев
44-летний Дмитрий Хрусталев, пожалуй, самая загадочная фигура среди звезд в роли родителя. Недавно на вручении премии «Золотой граммофон» он прямо со сцены гордо объявил, что у него родилась дочь Стефания. Произошло это аж 13 февраля.
Люди гадают, как же так случилось, что его жену Марию Гончарук ни разу не видели беременной?
«Суррогатная мама родила что ли Хрусталеву?», «Наверное, Гончарук бросил и на другой женился», «Просто Гончарук не показывалась, когда живот большой был. У меня тоже только на 8 месяце он стал заметным», - пишут в Сети пользователи.
Стефания – первый и пока единственный ребенок Дмитрия Хрусталева.
Сергей Астахов стал папой в 54 года вне брака
54-летний артист Сергей Астахов стал папой в третий раз в 2023 году. Родила сына Сашеньку актеру его молодая возлюбленная Виктория Савкеева. Малыш появился на свет с весом 3600 граммов и ростом 50 сантиметров.
Известно, что пара вместе уже 9 лет, но Астахов так и не отвел свою возлюбленную в ЗАГС.
От второй жены Виктории Адельфиной у Сергея Астахова есть дочь Мария, рожденная в 1998 году.
Павел Астахов с сыном. Стоп-кадр из шоу НТВ «Звезды сошлись»
Источник: woman.ru, Тeleprogramma.pro, «ЭГ», «7 дней», НТВ
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