Последняя тайна королевы: почему завещание Елизаветы II засекретили почти на сто лет

Мы никогда не узнаем, что сказано в завещании Елизаветы II, — оно будет вскрыто только спустя 90 лет после ее смерти. Такая секретность связана с опасениями вызвать громкий скандал.
Тайна должна защитить достоинство королевы
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press
Королева Елизавета II, как известно, скончалась больше года назад — 8 сентября 2022 года. Ее супруг, принц Филипп, ушел из жизни на полтора года раньше. Однако узнать последнюю волю венценосной пары нам не суждено. Ни простые смертные, ни самые близкие родственники не имеют права читать завещание королевы.
Оно должно храниться в тайне на протяжении 90 лет. Об этом сообщил Высокий суд Лондона, пояснив, что такое строгое правило совершенно необходимо для «защиты достоинства королевы». Эта формулировка только еще больше разжигает любопытство: что там такого, в этом завещании, которое грозит опорочить честь Елизаветы II?
Изумруды принца Франца
Принц Франц Текский. Фото: «Википедия»
Чтобы хотя бы приблизительно понять, в чем дело, следует вернуться на столетие назад. Эта история берет начало в 1910 году. Именно тогда от пневмонии скончался 39-летний брат королевы Марии, носивший официальное имя принц Франц Текский. Это был очень любвеобильный мужчина.
Он не скрывал своей связи с Эллен Констанс, графиней Килмори. Многие были уверены: именно Франц был отцом незаконнорожденного ребенка Эллен. Франц Текский оставил завещание, согласно которому все принадлежавшие ему драгоценности должны были перейти его любовнице. Обнародование подобного завещания вызвало бы грандиозный скандал.
Поэтому королева Мария Текская, прочитав его, тут же плотно запечатала опасный документ, отказавшись предавать гласности. Чтобы скрыть последнюю волю брата, королева выкупила драгоценности у Эллен Констанс. Именно изумруды из этой коллекции красовались на Марии Текской во время торжественной церемонии в 1911 году.
Чтобы уберечься от позора
Завещание королевы хранится в надежном сейфе. Фото: Global Look Press
Эта история настолько встревожила королевскую семью, что было издано распоряжение: впредь завещания должны храниться в секрете в течение 90 лет. Это должно было помочь избежать огласки постыдных подробностей личной жизни усопших — например, измен или рождения незаконных детей. То есть сохранение тайны уберегало оставшихся в живых супругов от позора.
Никто не знает, что в конвертах
И сегодня в особом сейфе хранится три десятка конвертов, в которых запечатана последняя воля умерших принцев, герцогов и других венценосных особ. У каждого из этих завещаний – свой срок. Как утверждает британская пресса, даже главный судья Великобритании не в курсе содержания этих документов. Единственное, что известно ему, — точный срок обнародования завещаний и имя назначенного исполнителя.
Возмутительный поступок
Принцесса Маргарет, младшая сестра Елизаветы II. Фото: «Википедия»
Интересные события связаны с завещанием принцессы Маргарет. В 2007 году один из простых британцев, которого звали Роберт Эндрю Браун, обратился в суд с ходатайством: он просил заглянуть в документы раньше назначенного срока. Роберт объяснил свое желание тем, что он якобы является незаконнорожденным сыном принцессы Маргарет, скончавшейся в 2002 году, но для уверенности ему необходимо знать ее последнюю волю, выраженную в завещании.
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Председатель отдела по делам семьи с гневом отверг это ходатайство. Он весьма нелестно отозвался о просителе, назвав его поступок «возмутительным». Британцы свято чтут память усопших монархов и членов их семей. А значит, нам и нашим современникам не суждено узнать последнюю волю королевы Елизаветы II. Завещание вскроют только в следующем веке.