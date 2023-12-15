Последняя тайна королевы: почему завещание Елизаветы II засекретили почти на сто лет

Королева Елизавета II, как известно, скончалась больше года назад — 8 сентября 2022 года. Ее супруг, принц Филипп, ушел из жизни на полтора года раньше. Однако узнать последнюю волю венценосной пары нам не суждено. Ни простые смертные, ни самые близкие родственники не имеют права читать завещание королевы.

Оно должно храниться в тайне на протяжении 90 лет. Об этом сообщил Высокий суд Лондона, пояснив, что такое строгое правило совершенно необходимо для «защиты достоинства королевы». Эта формулировка только еще больше разжигает любопытство: что там такого, в этом завещании, которое грозит опорочить честь Елизаветы II?

Изумруды принца Франца