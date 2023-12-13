Анастасия Чернова с детства мечтала о сцене, но стала женой Олега Меньшикова

Детство и юность

Анастасия Чернова появилась на свет 26 июня 1983 года в городе Талнахе на полуострове Таймыр в многодетной семье. Мама, родом из Узбекистана и папа - из Чувашии развелись, но дети продолжали общаться с отцом.

Еще с юности Анастасия знала, что будет актрисой. Вопрос, куда поступать после школы, даже не стоял. Девочка забрала аттестат и отправилась подавать документы во все Московские театральные вузы. Ей удалось поступить в ГИТИС с первого раза.

Сначала студентка жила в общежитии, но позже, на пару с присоединившейся к ней сестрой, сняла отдельное жилье. Настя упорно училась, но очень волновалась перед каждым выпуском студенческих спектаклей. Однокурсники считали ее очень впечатлительной девушкой, добрым и бесконфликтным человеком.

Во время поступления в вуз, Чернова была полноватой, но смогла взять себя в руки и стать обладательницей стройной фигуры, поэтому силы воли ей не занимать.