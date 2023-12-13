Анастасия Чернова с детства мечтала о сцене, но стала женой Олега Меньшикова

Детство и юность
Анастасия Чернова появилась на свет 26 июня 1983 года в городе Талнахе на полуострове Таймыр в многодетной семье. Мама, родом из Узбекистана и папа - из Чувашии развелись, но дети продолжали общаться с отцом.
Еще с юности Анастасия знала, что будет актрисой. Вопрос, куда поступать после школы, даже не стоял. Девочка забрала аттестат и отправилась подавать документы во все Московские театральные вузы. Ей удалось поступить в ГИТИС с первого раза.
Сначала студентка жила в общежитии, но позже, на пару с присоединившейся к ней сестрой, сняла отдельное жилье. Настя упорно училась, но очень волновалась перед каждым выпуском студенческих спектаклей. Однокурсники считали ее очень впечатлительной девушкой, добрым и бесконфликтным человеком.
Во время поступления в вуз, Чернова была полноватой, но смогла взять себя в руки и стать обладательницей стройной фигуры, поэтому силы воли ей не занимать.
Анастасия Чернова с мужем Олегом Меньшиковым. Фото: Global Look Press
Знакомство с Меньшиковым и свадьба
В день влюбленных судьба свела ее с актером Олегом Меньшиковым. В тот день она случайно попала на концерт Михаила Жванецого, где также оказался Олег.
Общие знакомые во время антракта познакомили начинающую актрису с Меньшиковым, который к ее удивлению, чтобы привлечь внимание, стал жевать лепестки роз из цветов, которые Настя держала в руках.
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Прощаясь, Меньшиков взял ее номер телефона и позвонил в тот же вечер. Но вот следующий звонок поступил только через два месяца. Возможно, Олега сдерживала разница в возрасте, которая составляет 23 года.
В день рождения своей возлюбленной Меньшиков сделал Анастасии предложение по телефону. Как рассказывала Чернова в своем интервью, до брака пара не жила вместе, и девушка переехала к Олегу Евгеньевичу только после свадьбы.
Церемония бракосочетания состоялась в 2005 году. После официальной части в загсе молодожены отметили праздник в узком кругу самых близких людей. СМИ и коллеги артистов не знали о торжестве.
Олег Меньшиков с супругой Анастасией. Фото: Global Look Press
Затем молодожены начали совместную жизнь в двухкомнатной квартире Меньшикова на Фрунзенской набережной. В первые месяцы отношений влюбленные притирались друг к другу, привыкали к совместному быту. Но все сложности были преодолены: Анастасия привыкла к непростому характеру мужа, Олег научился справляться с упрямством жены.
Детей у Меньшиковых пока нет.
Роли в кино
Актриса вышла замуж сразу поле вуза и решила отложить построение карьеры до лучших времен. Ее фильмография насчитывает всего пару картин. Чернова сыграла роли в эпизодах сериалов «Новости» и «Улицы разбитых фонарей 4».
Актриса Анастасия Чернова с супругом Олегом Меньшиковым. Фото: Global Look Press
Анастасия Чернова сейчас
Жена Меньшикова ведет светскую жизнь, путешествует и посещает различные мероприятия вместе с супругом.
В одном из своих интервью Анастасия намекнула, что для полного счастья ей все-таки не хватает профессиональной реализации. После ГИТИСа она не отправила свое резюме ни в одно агентство.
Чернова увлеклась танцами и работает фитнес-тренером по пилатесу.
Как признался Меньшиков в своем интервью, когда они только поженились, Настя очень хотела детей, но актер решил отложить это дело на более поздний срок. А когда желание стало обоюдным, здоровье не позволило.
Но супруги не считают это трагичным и не рассматривают другие способы обзавестись ребенком.
У Меньшиковых имеются семейные традиции: они вместе ужинают, смотрят фильмы, ходят в гости и путешествуют.
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