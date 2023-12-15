Заставляет задуматься о своей ответственности за происходящее с Землей: кто такая Грета Тунберг

Кто такая Грета Тунберг?

Грета Тунберг — шведская молодежная активистка по борьбе с изменением климата, которая с 2018 года инициировала соответствующее международное движение. С простым сообщением «Школьная забастовка за климат», написанным от руки на доске объявлений, Тунберг начала прогуливать школу по пятницам и протестовать у здания шведского парламента. Благодаря социальным сетям ее действия распространились и повлияли на миллионы молодых людей по всему миру, побуждая их организовываться и протестовать.

Тунберг также путешествовала по миру, встречаясь с мировыми лидерами и выступая на ассамблеях, требуя решений по изменению климата и подтверждения приверженности Парижскому соглашению. Недавно активистке поставили диагноз: синдром Аспергера — и она публично поделилась своими взглядами на свое расстройство, назвав его своей «сверхспособностью».

В 2019 году была удостоена премии «Право на средства к существованию« за свои усилия по защите окружающей среды. Грета начала заниматься экологическими проблемами в 2014 году и привлекла к себе внимание в 2018 году за организацию нескольких студенческих забастовок перед зданием парламента Швеции. Она быстро стала одним из самых заметных лиц климатического движения и участвовала в многочисленных международных саммитах и мероприятиях.

Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира в марте 2019 года, а несколько месяцев спустя она стала самым молодым человеком, когда-либо удостоенным звания «Человек года» по версии журнала Time.

Ранняя жизнь

Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме, Швеция. Она старшая из двух дочерей актера Сванте Тунберга и оперной певицы Малены Эрнман. Ее дед — режиссер Улоф Тунберг. В юном возрасте у нее диагностировали синдром Аспергера, избирательный мутизм и ОКР. В детстве она брала уроки балета и училась играть на фортепиано.