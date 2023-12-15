Заставляет задуматься о своей ответственности за происходящее с Землей: кто такая Грета Тунберг

Кто такая Грета Тунберг?
Грета Тунберг — шведская молодежная активистка по борьбе с изменением климата, которая с 2018 года инициировала соответствующее международное движение. С простым сообщением «Школьная забастовка за климат», написанным от руки на доске объявлений, Тунберг начала прогуливать школу по пятницам и протестовать у здания шведского парламента. Благодаря социальным сетям ее действия распространились и повлияли на миллионы молодых людей по всему миру, побуждая их организовываться и протестовать.
Тунберг также путешествовала по миру, встречаясь с мировыми лидерами и выступая на ассамблеях, требуя решений по изменению климата и подтверждения приверженности Парижскому соглашению. Недавно активистке поставили диагноз: синдром Аспергера — и она публично поделилась своими взглядами на свое расстройство, назвав его своей «сверхспособностью».
В 2019 году была удостоена премии «Право на средства к существованию« за свои усилия по защите окружающей среды. Грета начала заниматься экологическими проблемами в 2014 году и привлекла к себе внимание в 2018 году за организацию нескольких студенческих забастовок перед зданием парламента Швеции. Она быстро стала одним из самых заметных лиц климатического движения и участвовала в многочисленных международных саммитах и мероприятиях.
Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира в марте 2019 года, а несколько месяцев спустя она стала самым молодым человеком, когда-либо удостоенным звания «Человек года» по версии журнала Time.
Ранняя жизнь
Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме, Швеция. Она старшая из двух дочерей актера Сванте Тунберга и оперной певицы Малены Эрнман. Ее дед — режиссер Улоф Тунберг. В юном возрасте у нее диагностировали синдром Аспергера, избирательный мутизм и ОКР. В детстве она брала уроки балета и училась играть на фортепиано.
Грета Тунберг в детстве с отцом. Фото: соцсети
Активизм в области изменения климата
Тунберг было всего восемь лет, когда она впервые узнала о климатическом кризисе. С тех пор она прилагала усилия, чтобы снизить свой углеродный след, отказавшись от полетов и став веганкой, и убедила свою семью сделать то же самое.
В августе 2018 года 15-летняя Тунберг с отчаянием увидела, что политикам не хватает стратегий борьбы с изменением климата. Зная, что жизнь нынешнего и будущих поколений зависит от ограничения глобального потепления на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, Тунберг решила повысить свой голос. Она устроила «школьную забастовку за изменение климата» у здания шведского парламента, и так родилось движение #Пятницадлябудущего.
Как лицо молодежного движения за климат, Тунберг была приглашена выступить на многочисленных митингах, в том числе в Стокгольме, Лондоне и Брюсселе. В декабре 2018 года ее выступление на COP24 Организации Объединенных Наций в Катовице, Польша, стало вирусным.
«Вы недостаточно зрелы, чтобы говорить все как есть, — сказала она на саммите, обращаясь к Генеральному секретарю. — Даже это бремя вы оставляете нам, детям. Но я не забочусь о том, чтобы быть популярным. Я забочусь о климатической справедливости и живой планете».
15 апреля 2019 г. Страсбург, Франция. Грета Тунберг во время пресс-конференции в парламенте ЕС. Фото: Global Look Press
Путешествие через Атлантику в Соединенные Штаты
Получив приглашение выступить на саммите ООН по борьбе с изменением климата в Нью-Йорке, который состоялся в сентябре 2019 года, Тунберг пересекла Атлантику на яхте с нулевым уровнем выбросов. Потребовав чуть более двух недель, яхта прибыла в Нью-Йорк 28 августа, и оттуда Тунберг встретилась с президентом Бараком Обамой, а позже выступила перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей и Специальным комитетом Палаты представителей в Вашингтоне 18 сентября.
В эмоциональной речи в Организации Объединенных Наций во время саммита по борьбе с изменением климата 16-летняя шведская активистка обратилась к мировым лидерам с призывом о серьезной необходимости остановить последствия изменения климата.
Грета Тунберг. Фото: Global Look Press
Известная своим резким стилем выступлений, Тунберг почти не выступала перед комитетами и вместо этого продвигала последний доклад ООН.
«Я не хочу, чтобы вы слушали меня, — сказала она. — Я хочу, чтобы вы слушали ученых».
Исторический протест против изменения климата в Нью-Йорке
Два дня спустя, 20 сентября, Тунберг вместе с миллионами протестующих прошла по Нью-Йорку, требуя принятия мер по борьбе с изменением климата в рамках Глобальной климатической забастовки в Нью-Йорке. Демонстрация стала крупнейшим климатическим протестом в истории, в ней приняли участие в общей сложности 4 миллиона человек по всему миру. На следующий день она выступила на Молодежном саммите ООН по климату.
По всему миру студенты, вдохновленные шведской активисткой Гретой Тунберг, участвуют в третьей глобальной климатической забастовке в городе Порту, Португалия. Фото: Global Look Press
Саммит ООН по борьбе с изменением климата
Хотя внимание всего мира уже было приковано к юной активистке, ее выступление 21 сентября 2019 года на саммите Организации Объединенных Наций по борьбе с изменением климата стало главной новостью. Выступая перед лидерами, законодателями и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, Тунберг раскритиковала их одной из своих самых возмущенных речей.
«Ты украл мои мечты и мое детство своими пустыми словами. И все же я один из счастливчиков. Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы, — сказала она. — Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как ты смеешь!»
Грета Тунберг на трибуне ООН. Фото: соцсети
Она добавила: «Уже более 30 лет наука остается кристально ясной. Как вы смеете продолжать отводить глаза и приходить сюда, говоря, что вы делаете достаточно, когда политики и необходимых решений по-прежнему нигде не видно... Вы подводите нас. Но молодые люди начинают понимать ваше предательство. Взоры всех будущих поколений устремлены на вас. И если вы решите подвести нас, я говорю: мы никогда не простим вас».
Несколько дней спустя Тунберг присоединилась к 15 другим молодым климатическим активистам, чтобы подать официальную жалобу на то, что пять стран — Аргентина, Франция, Германия, Бразилия и Турция — не выполнили свои обязательства по Парижскому соглашению и, следовательно, нарушили Конвенцию ООН о правах ребенка.
Ответ президента Трампа
Речь Тунберг «Как ты смеешь» привлекла столько внимания, что президент Дональд Трамп, ярый отрицатель изменения климата, счел своим долгом опубликовать насмешливый твит.
«Она кажется очень счастливой молодой девушкой, которая с нетерпением ждет светлого и замечательного будущего. Так приятно видеть!» — написал он.
Грета Тунберг и Дональд Трамп. Фото: соцсети
В ответ в своем профиле Тунберг написала:
«Очень счастливая молодая девушка, с нетерпением ожидающая светлого и замечательного будущего».
COP25
В декабре 2019 года Тунберг был в числе докладчиков на Конференции ООН по изменению климата (COP25) в Мадриде, Испания. Она также посетила другую крупную климатическую демонстрацию в городе, сказав своим коллегам-протестующим: «Надежда не в стенах COP25; надежда здесь, с вами».
6 декабря 2019 года, Испания, Мадрид: Грета Тунберг выступает на климатическом марше во время Конференции ООН по климату COP25 2019. Фото: Global Look Press
Номинация на Нобелевскую премию мира
В марте 2019 года Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира за свою климатическую активность.
«Я польщена и очень благодарна за эту номинацию, — написала Тунберг в Twitter. — Завтра мы проведем школьную забастовку за наше будущее. И мы будем продолжать делать это столько, сколько потребуется».
Однако она уступила награду премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду.
Человек года по версии журнала Time
11 декабря 2019 года Тунберг была названа «человеком года» по версии журнала Time. За месяц до своего 17-летия она стала самым молодым человеком, удостоенным этой чести.
Обложка журнала Time за декабрь 2019 года
Дальнейшая деятельность
В июне 2023 года Тунберг окончила среднюю школу, что ознаменовало ее последнюю школьную забастовку, сообщает CNBC, но с тех пор она продолжала участвовать в других климатических демонстрациях. В июле она была насильственно удалена полицией за то, что заблокировала нефтяные танкеры, направляющиеся к терминалу в шведском городе Мальме, согласно Washington Post. После инцидента Тунберг была осуждена за неподчинение приказу полиции.
В сентябре 2023 года она снова была насильственно удалена с места акции протеста (организованной группой «Верни будущее»), и ей грозят дополнительные обвинения за то же правонарушение, сообщает Reuters.
Тунберг также отказалась от участия в Эдинбургском международном книжном фестивале после того, как отказалась быть связанной с одним из спонсоров мероприятия, Бейли Гиффорд. Тунберг заявила, что организация занимается «зеленой промывкой», поскольку вкладывает значительные средства в индустрию ископаемого топлива.
Грета Тунберг и активисты движения Fridays for Future проводят демонстрацию в Стокгольме, Швеция. 6 октября 2023 года. Фото: Global Look Press
Она регулярно открыто отвечает политическим и корпоративным лидерам на их неспособность инициировать коллективные действия, используя ужасные метафоры, чтобы подчеркнуть свои опасения. Тунберг появилась в музыкальном клипе «Retrograde» в 2020 году в роли гадалки. Документальный фильм Натана Гроссмана «Я – Грета» был снят по мотивам ее истории.